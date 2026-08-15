Catalunya activa la alerta por lluvias y tormentas este sábado: estas son las zonas más afectadas

Catalunya afronta este sábado una jornada en la que se prevén tormentas y lluvias intensas, especialmente durante la tarde y hasta la noche. La última actualización del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), publicada este sábado por la mañana, sitúa en 4 sobre 6 el grado máximo de peligro por intensidad de lluvia y señala que se puede superar el umbral de más de 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos.

La previsión ya había llevado a Protecció Civil de la Generalitat a activar el viernes la fase de alerta del plan especial de emergencias por inundaciones INUNCAT ante la posibilidad de lluvias muy intensas. El episodio afecta a buena parte del territorio y, según el mapa del SMC, la situación será más complicada durante la tarde y hasta el anochecer.

Las zonas con mayor riesgo

Las coamrcas que concentran el nivel alto de peligro se sitúan principalmente en la provincia de Tarragona, la Catalunya central, Poniente y el Prepirineo, donde el riesgo alcanza el nivel alto (4/6), mientras que en el norte, litoral y prelitoral hay un aviso de nivel moderado.

Por su parte, el Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme y Baix Empordà no tienen ningún aviso de peligro.

Tormentas, granizo y viento

La lluvia no será el único elemento a vigilar. Los chubascos pueden ir acompañados de tormenta, y en este caso el peligro reside en la intensidad con la que pueda descargar en periodos muy cortos de tiempo. Por ello, es importante tener en cuenta el riesgo de acumulaciones rápidas de agua y crecidas repentinas de rieras y torrentes.

Además, Protecció Civil advierte de la posibilidad de granizo o piedra pequeña y fuertes rachas de viento.

Precaución en rieras y zonas inundables

Ante esta previsión, Protecció Civil de la Generalitat pide "mucha prudencia" en los desplazamientos y en las actividades al aire libre, especialmente en las zonas donde puedan producirse acumulaciones rápidas de agua.

La recomendación es evitar aparcar en rieras o zonas inundables y no atravesar nunca ríos, rieras o zonas anegadas, ni a pie ni en vehículo. También se aconseja evitar cualquier desplazamiento cuando las precipitaciones sean muy intensas y mantenerse alejado de cauces, barrancos y pasos subterráneos susceptibles de inundarse.

Protección Civil pide además a los municipios que revisen sus puntos inundables habituales y adopten las medidas preventivas necesarias.

Ante cualquier emergencia, la recomendación es llamar al 112.

¿Qué pasará el domingo?

Para el domingo 16 de agosto se prevé que se reduzca notablemente el nivel de peligro en Catalunya respecto al sábado. El aviso por intensidad de lluvia pasará a un grado máximo de 1 sobre 6, con una distribución territorial mucho más localizada.

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Ese día, las comarcas con más riesgo estarán principalmente en el nordeste de Catalunya, con aviso para el Ripollès, la Garrotxa, Osona, el Lluçanès y la Selva, donde habrá la posibilidad de superar los 20 mm en 30 minutos.