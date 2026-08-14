Récord de calor nocturno en Barcelona: se registran 45 noches tórridas, que por primera vez superan a las tropicales

Barcelona vive un verano de calor excepcional, sobre todo por sus temperaturas nocturnas extremas. Por primera vez, las noches tórridas, aquellas en las que los valores mínimos alcanzan o rebasan los 25ºC, superan a las noches tropicales, en las que el termómetro se sitúa entre los 20 y los 24,9ºC. En lo que va de año se han registrado ya 45 noches tórridas frente a tan solo 29 tropicales.

La estación meteorológica de Barcelona-El Raval ha registrado 28,7ºC de mínima durante la pasada noche, un nuevo episodio de calor que confirma una tendencia cada vez más marcada: las noches de la ciudad son más cálidas y el descenso de las temperaturas durante la madrugada resulta cada vez más difícil.

Más tórridas que tropicales

La evolución de los registros muestra hasta qué punto ha cambiado el comportamiento de las temperaturas nocturnas. En 2025, durante el mismo periodo, en la estación meteorológica del Raval se habían contabilizado 46 noches tropicales frente a 24 tórridas, mientras que en 2024 fueron 40 tropicales y 19 tórridas.

La diferencia era todavía mayor hace una década. En 2016, se registraron 57 noches tropicales y tan solo cuatro tórridas. Desde entonces, las madrugadas con temperaturas mínimas especialmente elevadas han ido ganando terreno hasta alcanzar este verano un punto de inflexión.

Gráfico de visualización de datos.

Un récord que se alcanza cada vez antes

La evolución de este año también destaca por la rapidez con la que se han acumulado los episodios de calor nocturno. La primera noche tórrida se produjo ya en mayo, algo excepcional para esta época del año, y desde entonces los registros no han dejado de aumentar.

Con 45 noches tórridas acumuladas, 2026 se convierte en el año con más registros de este tipo en Barcelona, superando las 28 noches tórridas contabilizadas en 2022, que hasta ahora marcaban el máximo histórico de la última década.

El contraste con el verano pasado también es notable. Hasta el 13 de agosto de 2025, se habían contabilizado únicamente 24 noches en las que la temperatura mínima no había bajado de los 25ºC. En 2024 y 2023, durante el mismo periodo, fueron 19. Si retrocedemos hasta 2016, las noches tórridas hasta esta fecha fueron solamente cuatro.

El calor nocturno también mata

Aunque se suelan asociar las muertes por calor a las horas de máxima exposición al sol, las noches extremadamente calurosas también suponen un riesgo importante para la salud. De hecho, dos estudios elaborados por un equipo interdisciplinar de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) presentados este verano concluyeron que las altas temperaturas nocturnas se han convertido en una de las principales causas de mortalidad relacionada con el calor en Barcelona. La conclusión es que el calor nocturno en la capital catalana es más letal que el diurno.

En la ciudad, un análisis de los datos de temperatura y mortalidad entre 2007 y 2018 estima que el calor nocturno estuvo relacionado con 721 fallecimientos, frente a las 571 muertes prematuras vinculadas a las temperaturas máximas durante el día. Esto supone, según los investigadores, un 26 % más de mortalidad asociada al calor de noche que de día.

Los estudios también señalan un umbral especialmente relevante para la salud: los 24ºC de temperatura mínima. A partir de esta temperatura comienza a aumentar el riesgo de mortalidad. Además, cuando las noches cálidas se encadenan durante tres días, el impacto puede ser todavía mayor. Las investigaciones resaltan que la persistencia del calor nocturno puede provocar falta de descanso que puede afectar especialmente a las personas más vulnerables.