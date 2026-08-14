Meteorología
Más de 8 de cada 10 municipios catalanes se hallan en peligro alto o muy alto de incendio ante un fin de semana de gran movilidad
Protecció Civil ha activado la prealerta por riesgo de fuegos en un fin de semana de gran movilidad
Cristina Sebastián
Catalunya afronta este viernes una jornada de elevado riesgo de incendio forestal. Un total de 784 de los 947 municipios catalanes, el 82,8%, se encuentran en situación de peligro alto (nivel 2) o muy alto (nivel 3), según el mapa diario de la Generalitat. La extensión del riesgo obliga a extremar las precauciones en buena parte del territorio en pleno puente de agosto, cuando aumenta la movilidad hacia zonas rurales y espacios naturales.
De los municipios afectados, 525 presentan un peligro muy alto y 259, peligro alto. No hay, en cambio, ningún municipio situado este viernes en el nivel extremo. El mapa municipal asigna a cada localidad el nivel máximo de peligro previsto sobre superficie forestal susceptible de arder y se actualiza cada mañana entre las 9.30 y las 10.00 horas.
Pla Alfa
Para elaborar la previsión se combinan factores como el relieve y la vegetación con variables que cambian diariamente, entre ellas la temperatura, la humedad, las precipitaciones y el viento. La información meteorológica se incorpora en colaboración con el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
El escenario tiene también consecuencias sobre el dispositivo preventivo. El Pla Alfa, gestionado por los Agents Rurals, establece cinco niveles operativos, del 0 al 4. El nivel 2 corresponde al peligro alto, el 3 al muy alto y el 4 al extremo. En los municipios situados en nivel 3 quedan suspendidas las actividades con riesgo de incendio previamente autorizadas o comunicadas y se intensifica la vigilancia.
#INFOCAT
La activación del nivel 3, junto con el análisis de otros indicadores, comporta además la fase de prealerta del plan INFOCAT de Protecció Civil. El nivel 4 supondría la fase de alerta y permitiría aplicar restricciones extraordinarias, como limitar el acceso a determinados espacios naturales.
La Generalitat recomienda consultar el nivel de peligro antes de realizar actividades en el medio natural y evitar cualquier conducta que pueda provocar una ignición. El riesgo afecta así a más de ocho de cada diez municipios catalanes en una de las jornadas de mayor movilidad del verano.
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