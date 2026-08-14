Morant avanza novedades en septiembre para "impedir la locura de privatización salvaje" de las universidades en algunas comunidades

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, adelanta que el próximo mes de septiembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará una propuesta en materia universitaria con el objetivo de "proteger lo público e impedir esta locura de privatización salvaje que están haciendo algunas comunidades autónomas".

Según avanza Morant, esta propuesta irá "en la línea" de las recientes declaraciones del presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Julián Garde, quien pidió que los centros adscritos a las instituciones universitarias cuenten también con un informe vinculante de las agencias de calidad para su creación.

En una entrevista con Europa Press, la responsable de la política universitaria del Gobierno aborda esta cuestión y el cumplimiento del real decreto aprobado en octubre de 2025 para endurecer los criterios de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios en España.

Preguntada por si los gobiernos autonómicos y las propias universidades están cumpliendo con este decreto, Morant señala que "hasta ahora, ninguna comunidad autónoma ha propuesto la creación de ninguna universidad". En base a la nueva normativa, todas estas iniciativas deben someterse a un informe de calidad para que puedan ser aprobadas por los ejecutivos autonómicos.

Aumento de las plazas privadas

"Lo que tiene que quedar claro es que quien aprueba la creación de una nueva universidad pública o privada son las comunidades autónomas por ley, son ellos en los parlamentos", recalca.

La ministra indica que durante los últimos 25 años "no se ha creado ninguna universidad pública en nuestro país", mientras "se han creado prácticamente ya 30 universidades privadas" durante este cuarto de siglo: "En la última década no ha crecido más de un 2% las plazas que ofrecen las universidades públicas y ha crecido un 100% las plazas que ofrecen las privadas".

Esto demuestra, a su parecer, que "los mismos gobiernos autonómicos que no están generando plazas y recursos en las universidades públicas son los que están generando una oferta alternativa, no complementaria". "Y estamos hablando de más de 3.000 millones de euros de volumen de negocio y de familias que ya se endeudan bancariamente para poder pagar los estudios de sus hijos", advierte.

"Hay una intencionalidad clara"

Es por eso que Morant denuncia que "hay una intencionalidad clara de privatizar la universidad y de romper con ese ascensor social que es la universidad pública en nuestro país".

Según argumenta, igual que en la judicatura "ahora hay una clase social que ha podido pagar para que sus hijos estuvieran haciendo oposiciones y acabaran de jueces o de fiscales", en la universidad "corremos el peligro de que en 10 años, haya profesiones copadas por gente que no ha entrado por su nota, sino por el bolsillo de sus padres y que volvamos a generar unas élites sociales y económicas que acaparen, no por mérito, ciertas profesiones que tienen mucho impacto en la sociedad, por ejemplo, medicina".

En la misma línea, la titular de Universidades se muestra "absolutamente de acuerdo" con el presidente de CRUE y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha en su petición de endurecer los requisitos para la creación de los centros adscritos a las universidades.

"Lo intentamos en el decreto de creación de universidades y nos lo tumbó el Consejo de Estado. Eso no quita que volvamos a intentarlo, pero que la gente sepa que ya lo intentamos", subraya, y avanza que Sánchez anunciará una propuesta que irá "un poquito en esta línea", aunque todavía no puede detallarla.