Lloret de Mar tiene identificadas a diez personas que han sido detenidas 260 veces

El Ayuntamiento de Lloret de Mar tiene identificadas a diez personas que han sido detenidas en 260 ocasiones como presuntas autoras habituales de delitos de hurto. El gobierno ha decidido que actuará como acusación particular en los procedimientos judiciales por delitos de hurto en los que estén implicados delincuentes multirreincidentes. La medida se enmarca en el Plan Lloret Actúa y se pone en marcha a raíz de la entrada en vigor, el pasado mes de abril, de la Ley Orgánica 1/2026, de reforma de la multirreincidencia.

La nueva normativa introduce modificaciones en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de reforzar la respuesta penal ante la delincuencia reiterada de baja intensidad. Entre las principales novedades, la ley permite a los ayuntamientos ejercer la acción penal en los delitos de hurto, una posibilidad que Lloret quiere utilizar para reforzar la persecución de este tipo de delitos.

El alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, defiende que esta nueva vía permitirá reforzar la actuación municipal ante los casos de multirreincidencia. «Si el Ayuntamiento ejerce la acción penal en estos casos, habrá más posibilidades de conseguir condenas penales para los delincuentes multirreincidentes en delitos de hurto y se podrán adoptar medidas efectivas para disuadir de estos delitos», ha afirmado.

La personación del Ayuntamiento en los procedimientos judiciales no responde únicamente al objetivo de perseguir a los autores de los hurtos, sino también a la voluntad de aportar al proceso judicial información y elementos de los que dispone la administración local.

A través de su representación jurídica, el consistorio podrá solicitar medidas cautelares y restrictivas, como órdenes de alejamiento de zonas concretas especialmente afectadas por este tipo de delitos, entre las que se encuentran las playas, los ejes comerciales o las zonas de ocio nocturno. En los casos de mayor reiteración, también se plantea la posibilidad de solicitar prisión provisional.

Una medida para proteger el turismo

El Ayuntamiento considera especialmente relevante esta actuación en los casos de hurtos a turistas o a personas procedentes de otros municipios. En muchas ocasiones, las víctimas no comparecen en el juicio por las dificultades derivadas de la distancia, los desplazamientos o los costes asociados al procedimiento.

Esta situación puede dificultar la obtención de una condena y la adopción de medidas contra los delincuentes multirreincidentes. Con la personación municipal, el consistorio podrá mantener la acusación y defender el interés general aunque la víctima no comparezca en el juicio.

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De este modo, el Ayuntamiento quiere evitar que la incomparecencia de las víctimas termine favoreciendo la impunidad y facilitar que, cuando legalmente corresponda, puedan adoptarse medidas cautelares como las órdenes de alejamiento o el ingreso en prisión.

Fuente: Diari de Girona