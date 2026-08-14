Interrumpidas la R2, la R2Nord y la R11 de Rodalies entre Granollers y Sant Andreu por el atropello de una persona

La circulación de los trenes de la R2, la R2Nord y la R11 de Rodalies entre Sant Andreu y Granollers Centre se encuentra interrumpida este viernes por el atropello de una persona entre las estaciones de Montcada i Reixac y La Llagosta. En un primer momento, Renfe ha decidido mantener el servicio ferroviario por vía única, pero desde pocos minutos después de las 12.30 horas la operadora ha preferido activar un servicio de bus alternativo por carretera que para en todas las estaciones intermedias.

La incidencia ha obligado a Protecció Civil a activar la prealerta Ferrocat. El incidente de este viernes ha obligado a cortar el mismo tramo que quedó inutilizado durante cuatro días hace ahora tres semanas, cuando se abrió un socavón en el barrio barcelonés de Vallbona, en el marco de las obras de soterramiento de las vías en Montcada i Reixac.