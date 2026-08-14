Incendios forestales en Catalunya y resto España hoy, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos

España sigue sufriendo uno de los veranos más graves de los últimos años en materia de incendios forestales, aunque la situación empieza a mejorar en la zona centro. Los fuegos de la Sierra Oeste de Madrid y de Burgohondo, en Ávila, han sido dados por estabilizados una semana después de su inicio, tras varios días de intensos trabajos y después de que el perímetro permaneciera sin avances durante 24 horas.

El incendio en Burgohondo (Ávila) ha sido el mayor de la historia reciente de España.

Visualización de los mayores incendios del siglo XXI en España.

El fuego de la Vall d'Uixó (Castellón) también ha podido ser estabilizado este viernes tras siete días activo.

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Mapa de incendios en España.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

Castilla y León prolonga hasta este viernes la quinta situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios La Junta prolonga un día más, hasta este viernes día 14 de agosto, la quinta situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales, hasta el 14 de agosto La Junta ha prolongado la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en toda Castilla y León hasta el 14 de agosto, ante la persistencia de las condiciones desfavorables que mantienen elevado el riesgo de inicio y propagación de los incendios. La alerta, que inicialmente estaba declarada para los días 11, 12 y 13 de agosto, se extiende así un día más con las mismas condiciones, detalla la Consejería de Medio Ambiente y Energía a través de un comunicado. Las previsiones meteorológicas para mañana mantienen temperaturas máximas de entre 35 y 37 grados, humedades relativas mínimas de entre el 5 y el 15 por ciento y rachas de viento de entre 35 y 40 Kilómetros hora (Km/h). El índice de peligro de incendios forestales se situará entre extremo y muy alto en Castilla y León.

Moreno visita este viernes el incendio de Niebla que mantiene a 658 personas en alejamiento preventivo El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acudirá este viernes al Puesto de Mando del incendio declarado el pasado 6 de agosto en el paraje de Raboconejo, en Niebla (Huelva), para conocer de primera mano la evolución del fuego, que ya habría afectado a más de 31.000 hectáreas. El dispositivo de emergencia se mantiene en Situación Operativa 2, con 658 personas en situación de alejamiento preventivo. En concreto, el presidente del Ejecutivo andaluz tiene previsto desplazarse al Puesto de Mando sobre las 10,30 horas, según recoge la Junta de Andalucía en su página web, consultada por Europa Press. Durante la jornada del jueves, los efectivos desplegados han logrado consolidar la zona norte-noroeste del perímetro. No obstante, el sector sur permanece activo y el avance de las llamas ha obligado a extremar la vigilancia ante su proximidad a algunas viviendas.

Las carreteras La principal novedad en la red viaria fue la reapertura para residentes a las 13:00 horas de la HU-3106. También se ha abierto el tramo de la A-493 comprendido entre Valverde del Camino y la Venta de las Tablas, mientras continúa afectado el trayecto entre la Venta de las Tablas y La Palma del Condado. Permanecen afectadas la A-493, HU-5104, HU-4103, HU-6104, HU-6106, HU-6108, SE-6400, SE-6402, SE-5400 y SE-538. A ellas se suma la SE-4401, cortada desde Aznalcóllar hasta El Castillo de las Guardas.

Alejamiento preventivo La dirección de la emergencia del Plan Infoca mantiene a 658 personas en alejamiento preventivo de diferentes núcleos y diseminados de Niebla, Villarrasa, Berrocal, Zalamea la Real, Paterna del Campo, La Palma del Condado, Escacena del Campo, El Madroño y Aznalcóllar. Durante la jornada se ha alejado preventivamente a dos personas de la finca La Chata, en Paterna del Campo, y a otras cuatro de La Navarra, Cortijo Torilejo, Cortijo de San Felipe y Cortijo El Campillo, en Aznalcóllar. La dirección de la emergencia también ha ordenado el alejamiento de los cortijos situados entre las carreteras SE-538 y SE-4401. Asimismo, se ha prealertado a la población de El Pedrosillo, Las Cañadillas, El Cañuelo y El Alisar para que esté preparada ante la posibilidad de que fuera necesario realizar nuevos alejamientos. Esta medida preventiva no supone, por el momento, la salida de sus habitantes.

El incendio de Niebla está afrontando una noche con una elevada carga de trabajo en el flanco este El dispositivo de extinción que trabaja en el incendio forestal de Niebla (Huelva), activo desde hace una semana, afronta la madrugada de este viernes con una elevada carga de trabajo en el flanco este, ha informado la Junta de Andalucía tras la última reunión del mando al frente del operativo. Durante las próximas horas, van a continuar trabajando los 300 efectivos que tiene desplegados el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), con 13 autobombas y 12 buldóceres (los medios aéreos se han retirado al caer la tarde), ha detallado la fuente en un comunicado. Si disminuye el viento, los equipos podrán intervenir sobre los focos secundarios y reforzar las líneas de defensa, mientras que, en paralelo, continuarán las labores de consolidación del sector norte con maquinaria pesada, autobombas y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El sector sureste permanece activo y el fuego ha alcanzado algunas zonas próximas a viviendas, donde han intervenido los equipos de extinción junto a los bomberos.

Controlado el incendio forestal declarado este jueves en Andújar (Jaén) El incendio forestal declarado en el término municipal de Andújar (Jaén) ha quedado controlado, ha informado en la noche de este jueves el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca). En las labores de extinción del fuego, declarado en las últimas horas de este jueves, han participado dos aviones anfibios ligeros, dos vehículos semipesados, 14 bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente medioambiental, ha detallado el Plan Infoca. Las autoridades han recordado que un incendio controlado es aquel en el que todo el perímetro se encuentra rodeado por una línea de control formada por una franja de terreno sin vegetación, o con vegetación ya quemada, pudiendo quedar en su interior algunos puntos calientes.

Extinguen dos conatos de incendios forestales ocasionados por rayos en Murcia El Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Región de Murcia (Plan Infomur) sofocó este jueves dos conatos de incendio forestal ocasionados por rayos en Caravaca de la Cruz, uno en el paraje Campillo del Ahorcado y otro a los pies de la Sierra de Mojantes. El 112 de la Región de Murcia ha informado en su página web de que hacia las 20:25 horas de este jueves recibió un aviso de una columna de humo, ocasionada por un rayo, en el paraje de Campillo del Ahorcado (Sierra la Serrata), en Caravaca de la Cruz. Hasta el lugar al incendio se dirigieron un agente medioambiental, una brigada forestal y helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, que procedieron a la extinción de las llamas. Unos minutos después, hacia las 20:39 horas, el operativo del Plan Infomur realizó otra intervención a los pies de la Sierra de Mojantes, junto a carretera RM-730 en sentido Granada, dónde un rayo ha caído en una zona boscosa, afectando a dos arboles y 40 metros cuadrados de matorral.

Evacúan cuatro nuevos municipios tras una reproducción en la cola del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) Las autoridades aragonesas han dictado una orden de evacuación para Santa María de La Peña, Triste, La Peña Estación y Yeste por causa de una "reproducción en la cola del incendio" declarado en Las Peñas de Riglos (Huesca), el cual comenzó el pasado lunes, 10 de agosto. Así lo han confirmado en la madrugada de este viernes fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón, señalando que los afectados que lo necesiten serán trasladados al pabellón del municipio oscense de Ayerbe. La orden ha sido para nueve personas en Santa María de La Peña, para 44 en Triste, 70 en La Peña Estación y cuatro en Yeste, de acuerdo con esta misma fuente. Este jueves, también ha sido ordenada la evacuación de Santa Cruz de la Serós, con 74 personas; Binacua, con 46; y Osia, con 12. Del mismo modo, se ha confinado Santa Cilia de Jaca y Puente la Reina de Jaca. Por tanto, las localidades evacuadas son Bailo, Larués, Santa Cruz de la Serós, Binacua, Ena, Centenero, Botaya, Villalangua, Salinas de Jaca, Alastué, Arbués, Osia, Santa María de La Peña, Triste, La Peña Estación y Yeste.

El incendio de Huesca no da tregua y las llamas cercan el Monasterio viejo de San Juan de la Peña pese al enorme operativo desplegado Lo que nadie quería que pasara acabó ocurriendo. Las llamas del incendio declarado en Las Peñas de Riglos (Huesca) han llegado este jueves al Monasterio viejo de San Juan de la Peña, obligando al operativo a actuar in extremis para salvar los bienes más preciados de la cuna de Aragón. Un convoi de la Unidad Militar de Emergencias tuvo que formarse a primera hora de la tarde para salvar los más preciado del monasterio, que resistió al cerco del fuego protegido por esa roca que marca su identidad y escribe la historia de la comunidad. Durante la jornada, decenas de ojos seguían mirando al cielo. Casi como en el eclipse de este miércoles, en busca de la ráfaga de viento precisa y la lluvia ansiada para dar un nuevo aire al incendio, que ya ha acabado con 8.000 hectáreas de monte oscense y se empeña en no dar tregua a los exprimidos bomberos y voluntarios. El jueves se cierrra con más pueblos confinados o evacuados y más vecinos que no pueden salir de sus casas o no deben volver a sus hogares. El operativo desplazado, de enorme magnitud tal y como se reconoce desde el Gobierno de Aragón, trabaja en contener las colas de un fuego que no da pistas de cómo acabará. Como el miércoles, las horas y las lluvias que se esperan para el fin de semana son el asa al que agarrarse para pensar que todo irá a mejor. Siga leyendo aquí.