Un vecino de Les Corts emite las obras del Camp Nou en directo y acaba retransmitiendo el incendio de Collserola

Las obras del Camp Nou tienen un espectador privilegiado que lleva meses siguiendo desde primera línea la transformación del estadio. Es Èric Cerveto, un vecino de 33 años de Les Corts que vive en una duodécima planta con vistas directas al recinto y que ha convertido su balcón en una particular torre de observación de los trabajos del nuevo estadio del FC Barcelona.

Lo que comenzó como unos vídeos para enseñar a sus amigos cómo avanzaba la remodelación terminó convirtiéndose en un proyecto seguido por miles de personas a través de YouTube e Instagram en las cuentas @CampNouNow.

Columna de humo

Cerveto mantiene durante buena parte del día una cámara enfocada al Camp Nou para retransmitir en directo la evolución de las obras. Una emisión estática, sin apenas más acción que la que sucede al otro lado de la ventana, que se ha convertido en una peculiar abertura al estadio para aficionados de todo el mundo.

Pero este viernes, las imágenes han captado algo que va mucho más allá de la transformación del campo azulgrana: al fondo del directo aparece la columna de humo del incendio declarado en Collserola, que se ha colado inesperadamente en la retransmisión.

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El fuego se ha declarado a las 15.30 de la tarde de este viernes en la zona de la montaña de Sant Pere Màrtir y cerca de la carretera de les Aigües, entre Barcelona y Esplugues de Llobregat. Por el momento, los Bombers de la Generalitat y los Bomberos de Barcelona están trabajando conjuntamente y en total suman una treintena de dotaciones terrestres, incluidos dotaciones aéreas, que están trabajando en el lugar.