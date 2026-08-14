Movilidad ferroviaria
El Govern asume el "colapso" de Rodalies para ir a ver el eclipse y cree que su comunicación con los usuarios fue "inadecuada"
El secretario de Movilitat i Transports, Manel Nadal, reconoce que el sistema "no funcionó como tenía que funcionar", pero defiende haber habilitado suficientes plazas para el regreso a Barcelona
Renfe justifica el colapso de Tarragona tras el eclipse por la falta de trenes
Colapso en los Rodalies y Regionals de Sants en plena cuenta atrás para el eclipse: "Nos tendremos que quedar en Montjuïc"
El secretario de Movilitat i Transports de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, ha admitido este viernes que el sistema de Rodalies durante el eclipse "no funcionó como tenía que funcionar". Nadal ha explicado que la previsión de Renfe y del Govern contemplaba una bajada más escalonada de personas del área de Barcelona hacia el sur de Catalunya, donde se producía la franja de totalidad del eclipse, y que eso provocó situaciones de estrés y de hacinamiento en algunos trenes durante la mañana. Nadal también ha asumido que la Generalitat esperaba que la mayoría de las personas llegaran hasta las Terres de l'Ebre y no se quedaran en Tarragona, como acabó sucediendo y ha reconocido que la comunicación a los usuarios "no fue la adecuada". El secretario, eso sí, ha defendido que la ampliación de plazas por la noche "era suficiente" y que nadie se quedó sin poder coger un tren de vuelta.
En una entrevista en El Matí de Catalunya Ràdio, Nadal también ha explicado que la decisión de que los Mossos d'Esquadra se personaran en algunas estaciones de la demarcación de Tarragona se tomó a las seis de la tarde, ante la cantidad de pasajeros de los trenes que iban hacia la franja de totalidad del eclipse. "Se acordó que los Mossos fueran a las estaciones y, en colaboración con el personal de Renfe, actuaran si había demasiada gente", ha asegurado.
Entre las decisiones que se tomaron la misma tarde ante la situación en la red de Rodalies, Nadal también ha destacado que se dio la indicación a Renfe de que fletara buses en caso de que algunos pasajeros no pudieran acceder a los trenes. Finalmente, la operadora ferroviaria optó por trasladar un tren de la R11 (Barcelona-Portbou) para hacer de 'escoba' desde Tortosa hasta Barcelona. Según Renfe, solo cogieron esta última circulación un centenar de pasajeros. Ante las críticas de algunas plataformas, que afean a Renfe no haber trasladado más trenes de otras líneas a los Regionals del sur durante la jornada, Nadal ha afirmado que se pusieron "más de 20 trenes" en doble composición y que se trasladaron a Tarragona tres trenes más de la R11
Sobre todo, la ida
"Hicimos la oferta de trenes que teníamos que hacer, pero el funcionamieto no fue el correcto", ha defendido el secretari, que ha puesto el acento en los problemas que supuso viajar por la mañana a Tarragona. "Había trenes que tenían problemas con la ventilación", ha admitido Nadal que también ha explicado que no se esperaban tanta aglomeración a primera hora de la tarde. "Se preveía que la gente fuera escalonadamente, pero muchos se concentraron entre las 16.30 y las 18.30 en Sants, y se produjo el colapso", ha reconocido.
Para Nadal, uno de los principales problemas que generaron las incidencias en Rodalies fue "una comunicación inadecuada" a los usuarios para que fueran conscientes de que se iban a generar aglomeraciones, sobre todo en los trayectos de regreso a Barcelona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Eclipse solar hoy, en directo | A qué hora es en España, cómo verlo con gafas y última hora hora del fenómeno astronómico este 12 de agosto
- ¿Cuándo serán los próximos eclipses en España? Fecha del próximo eclipse solar total
- Muere un instructor de kitesurf y su novia graba accidentalmente el trágico momento: '¿Dónde estás gordito? No te veo
- Aguaceros y tormentas fuertes: el fin del calor intenso llega a Catalunya a partir de esta fecha
- ¿Cuáles son los síntomas de daño en la retina por mirar un eclipse? ¿Cuándo se debe acudir al médico?
- Catalunya registra 450 urgencias por daños en la vista en las primeras horas tras el eclipse
- Las urgencias oftalmológicas aumentan tras el eclipse en España: más de 650 en las primeras horas
- Cae el líder de una banda de narcos belgas buscado en 31 países que se escondía en Barcelona