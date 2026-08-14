El Govern asume el "colapso" de Rodalies para ir a ver el eclipse y cree que su comunicación con los usuarios fue "inadecuada"

El secretario de Movilitat i Transports de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, ha admitido este viernes que el sistema de Rodalies durante el eclipse "no funcionó como tenía que funcionar". Nadal ha explicado que la previsión de Renfe y del Govern contemplaba una bajada más escalonada de personas del área de Barcelona hacia el sur de Catalunya, donde se producía la franja de totalidad del eclipse, y que eso provocó situaciones de estrés y de hacinamiento en algunos trenes durante la mañana. Nadal también ha asumido que la Generalitat esperaba que la mayoría de las personas llegaran hasta las Terres de l'Ebre y no se quedaran en Tarragona, como acabó sucediendo y ha reconocido que la comunicación a los usuarios "no fue la adecuada". El secretario, eso sí, ha defendido que la ampliación de plazas por la noche "era suficiente" y que nadie se quedó sin poder coger un tren de vuelta.

En una entrevista en El Matí de Catalunya Ràdio, Nadal también ha explicado que la decisión de que los Mossos d'Esquadra se personaran en algunas estaciones de la demarcación de Tarragona se tomó a las seis de la tarde, ante la cantidad de pasajeros de los trenes que iban hacia la franja de totalidad del eclipse. "Se acordó que los Mossos fueran a las estaciones y, en colaboración con el personal de Renfe, actuaran si había demasiada gente", ha asegurado.

Entre las decisiones que se tomaron la misma tarde ante la situación en la red de Rodalies, Nadal también ha destacado que se dio la indicación a Renfe de que fletara buses en caso de que algunos pasajeros no pudieran acceder a los trenes. Finalmente, la operadora ferroviaria optó por trasladar un tren de la R11 (Barcelona-Portbou) para hacer de 'escoba' desde Tortosa hasta Barcelona. Según Renfe, solo cogieron esta última circulación un centenar de pasajeros. Ante las críticas de algunas plataformas, que afean a Renfe no haber trasladado más trenes de otras líneas a los Regionals del sur durante la jornada, Nadal ha afirmado que se pusieron "más de 20 trenes" en doble composición y que se trasladaron a Tarragona tres trenes más de la R11

Sobre todo, la ida

"Hicimos la oferta de trenes que teníamos que hacer, pero el funcionamieto no fue el correcto", ha defendido el secretari, que ha puesto el acento en los problemas que supuso viajar por la mañana a Tarragona. "Había trenes que tenían problemas con la ventilación", ha admitido Nadal que también ha explicado que no se esperaban tanta aglomeración a primera hora de la tarde. "Se preveía que la gente fuera escalonadamente, pero muchos se concentraron entre las 16.30 y las 18.30 en Sants, y se produjo el colapso", ha reconocido.

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Para Nadal, uno de los principales problemas que generaron las incidencias en Rodalies fue "una comunicación inadecuada" a los usuarios para que fueran conscientes de que se iban a generar aglomeraciones, sobre todo en los trayectos de regreso a Barcelona.