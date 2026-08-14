Galicia dice 'no' al turismo de la droga: freno institucional y social a la "ruta de la vergüenza" de Oubiña

Una ruta turística sobre el contrabando y el narcotráfico en la ría de Arousa (Pontevedra) contada en primera persona ha sido el último negocio oscuro que se le ha ocurrido a uno de los excontrabandistas más conocidos de Galicia, Laureano Oubiña, una «ruta de la vergüenza», según asociaciones, a la que la Xunta ha puesto freno para satisfacción de quienes llevan décadas luchando contra el tráfico de estupefacientes.

Oubiña, que empezó con el estraperlo y el contrabando de tabaco cuando tenía 17 años, ha utilizado las redes sociales, como Instagram donde cuenta con más de 87.000 seguidores, para promocionar, ya octogenario, su iniciativa turística: la 'ruta del contrabando en barco' o 'ruta del narcotráfico'.

Este uno de los productos que ofrece en internet su firma comercial Pejurito S.L.U./Lanécora, marca que juega con la operación Nécora, desarrollada en 1990 y en la que fue detenido junto a otros conocidos capos de las Rías Baixas de Galicia.

Condenado por tráfico de drogas

De aquel proceso salió su primera gran condena: seis años de prisión por delito fiscal, aunque fue absuelto entonces del delito de tráfico de drogas. No se libró en 1999, sentenciado a cuatro años de cárcel por organizar y dirigir un transporte de 5.741 kilos de hachís desde Galicia a los Países Bajos.

Cuando se dictó esa sentencia, Oubiña se había fugado, pero fue detenido en Grecia unos meses después y extraditado a España. A esa condena se sumaron otras posteriores, hasta que en abril de 2017 obtuvo la libertad condicional.

Su travesía de 9 horas por la ría de Arousa para recorrer «los lugares que marcaron una época», «narrada por su propio protagonista, con paradas gastronómicas y venta de merchandising, se vendía a 190 euros por entrada en su web.

Inspección Turística abre expediente sancionador

Pero la Xunta se la ha prohibido. Inspección Turística ha actuado de oficio, explican a EFE fuentes de Turismo, tras haber visto sus acciones promocionales y constatar que esa actividad constituye un paquete turístico, por lo que su organización, promoción y comercialización únicamente puede ser realizada por una agencia de viajes legalmente habilitada.

A la Administración gallega no le consta la existencia de una agencia de viajes debidamente autorizada, por lo que, de realizar esta actividad, Oubiña incurriría en una infracción grave. Se le ha abierto un expediente sancionador por el que podría llegar a pagar una multa de entre 901 y 9.000 euros.

Alivio para las organizaciones contra el narcotráfico

Las organizaciones históricas en la lucha contra la droga en Galicia han celebrado el freno administrativo de la Xunta a la polémica ruta turística tras haber apostado por un silencio inicial para intentar «no dar publicidad» a la idea del narcotraficante.

«Nos indignaba muchísimo, pero no queríamos hacer manifestaciones ni pronunciarnos porque considerábamos que era darle más publicidad y protagonismo. Comercializar ese dolor de las personas y las familias no se puede permitir», asegura Elvira Rivas, directora de la Asociación Érguete.

Esta entidad nació de la histórica lucha de las 'madres coraje' contra la droga en Galicia desde finales de los 80. «Como sociedad, no deberíamos olvidar nunca lo que vivimos y lo que estamos viviendo cada día, que el narcotráfico mata a miles de personas y que hay generaciones perdidas por culpa de este efecto».

Iniciativa "inaceptable"

El gerente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, Fernando Alonso, en declaraciones a EFE, considera que la de Oubiña era una iniciativa «inaceptable».

«Es hacer apología de un delito, el narcotráfico, que ha causado tantísimo daño a miles de personas. Presumir de traficar nos parece, como mínimo, lamentable», ha señalado.

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Alonso enfatiza el daño que este tipo de promociones causan a la reputación de la zona y aboga por un rechazo social rotundo: «Con lo bonita que son nuestras rías, mancharlas con ignominias como esta es impresentable y divertirse con ello es esperpéntico y miserable».

Fuente: Faro de Vigo