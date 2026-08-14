Catalunya registra más de 60.000 delitos contra mayores de 65 años, por delante de Madrid, Andalucía y Valencia

La comisión de delitos contra los mayores tiene un reparto desigual entre los distintos puntos del país en los que, por población y renta, podría esperarse una mayor homogeneidad. Así, Catalunya lidera la tabla, con 60.322 casos, sobre Madrid (32.472), Andalucía (32.075) y Comunitat Valenciana (21.123).

La mayoría de los hechos delictivos contra ancianos en Catalunya tuvieron el patrimonio de las víctimas como objetivo. Son 57.299. La proporción se repite en Madrid, con 28.934, Andalucía con 25.241 y Valencia, con 17.395.

Los datos son de 2024, último año con estadística sectorializada disponible del Ministerio del Interior, que anotó 215.798 delitos de todo tipo cometidos contra personas de 65 o más años de edad en todo el territorio. Es más de una de cada diez de los 1,8 millones de infracciones penales registradas.

De esos delitos contra personas mayores, 185.011, la inmensa mayoría, fueron estafas, robos y hurtos; o sea, ataques contra el patrimonio de esa franja de la población. En ese campo, los que tienen como víctimas a ancianas y ancianos vuelven a superar el 10% de todos los latrocinios investigados, independientemente de la edad de la víctima.

En esa franja de edad de las víctimas, la cifra rebasa con mucho a los 12.982 delitos contra las personas (homicidios, malos tratos, lesiones…), y los 11.738 que el portal estadístico de Interior apunta como infracciones contra la libertad (los malos tratos continuados dentro o fuera de la familia) o las 242 agresiones sexuales de ese año.

Los delitos que tienen a mayores de 65 años como víctimas representan más del 10% de las infracciones penales registradas por Interior

Tomando de nuevo esas comunidades como los escenarios más frecuentes de comisión de ataques delictivos contra personas mayores, Catalunya pierde el triste liderazgo en el ámbito de los delitos contra las personas, principalmente los malos tratos. Es Andalucía donde más ataques de ese tipo a los ancianos se registraron en 2024: 2.910. La Comunitat Valenciana sumó 1.779, Madrid 1.542 y Catalunya 1.191.

Aumento del maltrato

Precisamente en Catalunya, el maltrato a las personas mayores ha aumentado un 50% en Catalunya en los últimos cinco años, según los Mossos d’Esquadra. En 2025 se registraron 1.766 denuncias y 1.617 víctimas mayores de 65 años: el 66% mujeres. En este sentido, siete personas murieron por violencia doméstica y actualmente 1.370 mayores reciben seguimiento policial. La mayoría de los abusos se producen en el ámbito familiar y los principales agresores son hijos e hijas. Predominan el maltrato psicológico y económico, seguidos de la negligencia y la violencia física y sexual.

En este marco, Mossos y Alzhèimer Catalunya Fundació alertan de que se trata de un fenómeno grave, invisible e infradenunciado, especialmente entre personas dependientes o con deterioro cognitivo. Ambas entidades han reforzado la prevención y la detección precoz. Desde 2021, el proyecto Oblit Zero ha atendido a 220 víctimas. Los expertos subrayan que vecinos, familiares y profesionales sanitarios y sociales son clave para detectar los casos y proteger a las personas afectadas.

Escenarios y consejos

La estadística oficial no diferencia por demarcaciones policiales. En general, el anciano es más vulnerable en las zonas rurales o poblaciones de menos de 50.000 habitantes, según las fuentes policiales consultadas.

La puerta de comercios y grandes superficies y los paseos de zonas visitadas por turistas del Imserso son las zonas preferentes de selección de víctimas, y los portales y aceras poco transitadas, el lugar más frecuente de ataque.

Vivan donde vivan, los ancianos son aleccionados a autoprotegerse con consejos de policías, mossos, ertzainas y guardias civiles. Los miembros de este último cuerpo crearon el Plan Mayor Seguridad. De él se desprenden 23 consejos para aplicar en la calle, en la vivienda, en el banco, en los viajes y en internet.

El consejo principal es no resistirse a los tirones o las amenazas del agresor y denunciar cuanto antes, para no olvidar detalles ni dar tiempo a huir al delincuente.

En la calle, la Guardia Civil aconseja caminar por la parte interior de la acera, con el bolso del lado de la pared, sin ostentar joyas.

En casa, no abrir a desconocidos, aunque digan que vienen de entes públicos o asociaciones humanitarias, y desconfiar de técnicos que vengan a prestar servicios que no han sido solicitados.

En el banco, no acudir al cajero con las claves anotadas en un papel, y, a ser posible, domiciliar los pagos. En el tráfico online, desconfiar de los chollos y de supuestos mensajes de bancos.

Y de viaje, llevar solo lo necesario, no confiar las maletas a desconocidos sin la debida acreditación y no separarse de la documentación personal.