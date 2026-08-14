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Reservas de agua

Estado de los embalses hoy, 14 de agosto en Catalunya: consulta el estado de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos

Consulta el nivel de los pantanos catalanes, según los últimos datos de la Agència Catalana de l'Aigua

VÍDEO | El embalse de Riudecanyes libera agua por primera vez desde 2020

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El pantano de Sau, oficialmente fuera del estado de sequía

El pantano de Sau, oficialmente fuera del estado de sequía

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Alex R. Fischer

David Jiménez

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Tras varios años de sequía, la lluviosa primavera de 2025 alivió la situación de los pantanos catalanes, llegando a elevar sus reservas por encima del 80% de su capacidad, un incremento de más del 20% respecto a la media de los cinco años anteriores.

Las lluvias provocaron que los embalses de Catalunya ganasen puntos hasta alcanzar a inicios de marzo el lleno total. La escalada del nivel fue tal que obligó a desembalsar agua en diferentes puntos del territorio, dejando imágenes espectaculares como el desembalse de Susqueda, donde se había alcanzado el 102% de su capacidad; esto provocó, a su vez, que el curso del río Ter a su paso por la Cellera de Ter se situase en nivel de alerta.

El pantano de Susqueda rebosa tras el temporal de lluvias

El pantano de Susqueda rebosa tras el temporal de lluvias

El pantano de Susqueda rebosa tras el temporal de lluvias / David Aparicio

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA), encargada de actualizar estos datos, publica diariamente varios informes que recogen el estado de los embalses. Por un lado, hay disponible un informe diario sobre todo el territorio catalán; por otro, existe un registro específico para el sistema Ter-Llobregat.

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Nivel de los pantanos hoy, 14 de agosto

El estado de las cuencas internas de Catalunya se sitúa hoy, 14 de agosto, en un 81,69 % de su capacidad total, 0,14 puntos por debajo del último registro.

Esta cifra aleja al territorio catalán fuera de la situación de sequía, cuyo umbral se sitúa en el 60%. Cabe recordar que fue a inicios de 2025 cuando se superó por primera vez desde marzo de 2022 la marca del 56% de capacidad de los pantanos en la comunidad catalana.

El sistema Ter-Llobregat abastece principalmente a las provincias de Barcelona y Girona, así como a la comarca leridana del Solsonès. Se trata de una amplia red formada por plantas, depósitos y otras infraestructuras, entre las que se incluyen cinco embalses: Sau (Vilanova de Sau, Osona), Susqueda (Osor, Selva), la Baells (Cercs, Berguedà), la Llosa del Cavall (Navès, Solsonès) y Sant Ponç (Clariana de Cardener, Solsonès).

Además, existen otros cuatro embalses situados fuera de este sistema: Darnius Boadella (Darnius, Alt Empordà), Foix (Castellet i la Gornal, Alt Penedès), Siurana (Cornudella de Montsant, Priorat) y Riudecanyes (Baix Camp).

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Recuperación de los pantanos

Hace unos meses, los efectos de la sequía azotaron duramente a Catalunya, obligando al Govern a tomar medidas. Así, si comparamos los datos con los del 2024, los resultados son positivos: todos los embalses están mejor.

Es importante subrayar que estos datos representan ya unos registros similares a los correspondientes a la época previa a la sequía. El año 2019, por ejemplo, arrancó con prácticamente todos los embalses (a excepción del de Siurana) por encima del 80% de su capacidad, tal como reflejan los datos de la ACA.

Este es el estado actual de los pantanos de las cuencas internas de Catalunya, según las últimas cifras disponibles:

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Un cierre de año más lluvioso de lo normal

Tras varios años de déficit de lluvias que llegaron a provocar episodios de sequía extrema y restricciones de agua en Catalunya, los últimos meses de 2025, como ya lo hicieron los primeros del mismo año, trajeron fuertes episodios de lluvia.

Noticias relacionadas

Estas lluvias, durante varias semanas, llegaron a ser casi ininterrumpidas. Algo parecido sucedió entre enero y marzo de 2025, cuando la acumulación de precipitaciones permitió que el 5 de abril se decretara el fin de la sequía, cerrando el mes de marzo con los embalses de las cuencas internas llenos en más del 60% de su capacidad.

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Consulta el estado de los pantanos en Catalunya

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