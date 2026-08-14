Decathlon impulsa su expansión en la provincia de Barcelona con la apertura de tres nuevas tiendas

Decathlon, la marca multideporte mundial, impulsa su estrategia de expansión en la provincia de Barcelona con la apertura de tres nuevas tiendas: Decathlon City Consell de Cent y Decathlon City Splau, ambas en agosto, y Decathlon City Sants, en septiembre. De esta forma, la compañía consolida su compromiso con la comunidad local y da un paso más en su ambición de hacer del deporte una experiencia cada vez más accesible y cercana.

Con estas tres aperturas Decathlon incorpora más de 1.800 m² de superficie comercial deportiva repartidos entre los municipios de Barcelona y Cornellà de Llobregat. De este modo, la compañía marca un hito en la región alcanzando los 20 establecimientos en la provincia de Barcelona, además de reforzar su posición como referente dentro del ecosistema deportivo de Catalunya con 30 tiendas.

Decathlon reafirma su apuesta por la creación de empleo local con la incorporación de más de 40 colaboradores apasionados del deporte que ofrecerán un asesoramiento cercano y personalizado a los deportistas locales y visitantes. En este sentido, la compañía promueve la formación continua como pilar clave de su modelo de gestión de personas, fomentando el desarrollo de habilidades y la adquisición de competencias que les permitan progresar dentro de la empresa.

Además, las tres nuevas tiendas incorporan la nueva imagen de la compañía, que incluye una mejora integral de la experiencia del cliente y un salto cualitativo en la digitalización física, como la implementación de etiquetas electrónicas en los lineales del establecimiento.

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En palabras de José Manuel García, director zona Barcelona de Decathlon: “Llevamos décadas acompañando a los deportistas catalanes y estas tres aperturas refuerzan nuestro compromiso con Barcelona. Con este formato City ofrecemos una experiencia más próxima, ágil y personalizada, así como una oferta adaptada a las necesidades de cada cliente con una excelente propuesta de valor y precio en los productos. Estamos orgullosos de convertirnos en un aliado de bienestar para Catalunya y de continuar generando empleo local allí donde abrimos un nuevo establecimiento”.

Por otro lado, estos nuevos espacios potencian la experiencia omnicanal permitiendo al usuario realizar su compra de entre toda la oferta online de la compañía y elegir la recogida mediante el servicio ‘Recogida en tiendaʼ, disponible desde 1 hora. Además cuenta con un punto de servicios circulares de Segunda Vida, taller y alquiler, que tiene el objetivo de alargar la vida útil del material deportivo en desuso y reforzar así la apuesta de la compañía por la accesibilidad y la circularidad.

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Tres enclaves estratégicos para acercar el deporte a más personas

Aunque cada establecimiento tiene una identidad propia, adaptada a su entorno y a las necesidades de los deportistas de la zona, estas tres nuevas tiendas comparten los propósitos de hacer el deporte accesible a todos los niveles de práctica y elevar la satisfacción de los clientes en cada compra.

Decathlon City Consell de Cent se sitúa en pleno corazón de la milla de oro de L'Eixample, facilitando el acceso al deporte tanto a los vecinos y vecinas del distrito como a quienes recorren a diario esta histórica zona de la Ciudad Condal. Por su parte, Decathlon City Splau, ubicada en el centro comercial Splau de Cornellà de Llobregat, es un punto de encuentro perfecto para quienes buscan disfrutar del deporte y el ocio al aire libre en un enclave estratégico cercano a escenarios deportivos de referencia y a espacios naturales como el Parc de Can Mercader. Asimismo, Decathlon City Sants está ubicado en el carrer de Sants, uno de los ejes comerciales destacados de Barcelona y uno de los barrios con mayor arraigo de la ciudad.