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Educación

Catalunya extiende el programa para detectar dificultades de aprendizaje a los alumnos de quinto de primaria

Las pruebas, que ya se hacen en 1º y 3º, examinarán la fluidez lectora, la comprensión lectora y la escritura

En los test de 3º ya se ha constatado una mayor necesidad de reforzar el apoyo a la lectura

Archivo - Varios niños en un aula.

Archivo - Varios niños en un aula. / Jorge Gil - Europa Press - Archivo

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El Departament d'Educación i Formació Professional ha extendido el programa APPA (Acciones de Prevención para Promover el Aprendizaje) a 5º de primaria. De este modo, en el curso 2026-2027 se pasará de evaluar a 23.400 alumnos de 1.º y 3.º de 450 centros a unos 36.000, según ha concretado. La incorporación de un nuevo curso hará que estos controles para detectar dificultades de aprendizaje se lleven a cabo en tres momentos de esta etapa educativa. Los estudiantes de quinto realizarán pruebas de fluidez y comprensión lectora y de escritura, con un dictado de palabras y una prueba de creatividad lingüística. En cuanto a , se incorporarán la comprensión lectora y la creación de pseudopalabras para identificar al alumnado con alto rendimiento, mientras que en 1º no habrá ningún cambio.

Los resultados del curso 2025-2026 han concluido que, en 1º de primaria, más de 7 de cada 10 estudiantes se han situado en el nivel universal en competencia comunicativa oral y en las habilidades fundamentales para el aprendizaje de la lectura. En cuanto a, se ha constatado una mayor necesidad de ajustar la respuesta educativa en competencia lectora mediante medidas concretas adaptadas a las necesidades detectadas.

Indicadores pedagógicos

Educació ha destacado que los resultados del APPA "no son diagnósticos de trastornos de aprendizaje, sino indicadores pedagógicos que proporcionan herramientas" a los centros para que puedan "ajustar los apoyos a las necesidades" de los alumnos. De hecho, ha señalado que, si fuera necesario, podría valorarse la conveniencia de una evaluación más específica por parte de profesionales.

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En la evaluación de este curso, en el caso de 1º de primaria se han tenido en cuenta aspectos como la conciencia fonémica, la morfosintaxis, la memoria fonológica y la capacidad narrativa, como base de los prerrequisitos lectores. En 3º, se ha centrado en la fluidez en el reconocimiento de palabras, la descodificación de palabras, así como en la velocidad, la prosodia y la comprensión lectora.

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