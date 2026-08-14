Catalunya confina en sus domicilios por hantavirus a tres contactos del caso positivo aislado en Galicia

Salut Pública mantiene bajo vigilancia a tres personas residentes en Catalunya que tuvieron contacto estrecho con el caso importado de hantavirus Andes detectado en un viajero procedente de Argentina y actualmente localizado en Galicia. Los tres contactos permanecen en cuarentena domiciliaria preventiva y sometidos a seguimiento diario, pese a haber dado negativo en las pruebas PCR realizadas hasta ahora.

Dos de estas personas se encuentran en Barcelona y una tercera en Badalona. Actualmente las tres están asintomáticas, aunque esta última había presentado síntomas pseudogripales antes de producirse el contacto con el afectado. Las muestras de sangre y orina analizadas por el Centro Nacional de Microbiología (CNM) han resultado negativas.

Las autoridades sanitarias mantendrán el aislamiento domiciliario hasta que concluya el periodo de incubación. Los equipos de Salud Pública realizan un control activo diario, mediante videollamada, para detectar de forma precoz cualquier posible aparición de síntomas.

En caso de que alguna prueba posterior resultara positiva, se activaría el protocolo previsto para los casos confirmados y el paciente sería ingresado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital Clínic de Barcelona, centro de referencia en Catalunya.

El caso principal corresponde a un hombre joven que viajó desde Buenos Aires, con escalas en Santiago de Chile y Madrid, antes de llegar a Francia, donde comenzó a presentar síntomas. Posteriormente se desplazó a Galicia. El paciente está completamente asintomático desde el pasado 28 de julio y una PCR realizada el 7 de agosto resultó negativa, por lo que las autoridades consideran que la infección está resuelta y que ya no tiene capacidad de transmitir el virus.

Además de los tres contactos localizados en Catalunya, se ha realizado seguimiento a otras cuatro personas en Galicia, Madrid y Castilla y León. Todas permanecen asintomáticas y sus análisis iniciales también han sido negativos.

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Salud Pública subraya que el riesgo para la población general en Catalunya es extremadamente bajo. El hantavirus Andes no circula de forma autóctona en el territorio y la transmisión entre personas es excepcional y requiere un contacto estrecho y prolongado.