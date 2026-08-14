Catalunya se prepara para un frente de lluvias y un descenso de temperaturas tras un viernes de calor extremo

Catalunya se prepara para un cambio brusco en el tiempo durante el fin de semana, después de una nueva jornada de calor intenso este viernes. Las temperaturas alcanzarán los 40°C y 41°C en algunos puntos del territorio, pero la situación cambiará a partir del sábado, con la llegada de lluvias, tormentas y un descenso generalizado de las temperaturas. De hecho, todo apunta a que los termómetros dejarán de marcar valores de 40ºC o más.

El episodio de inestabilidad se extenderá progresivamente por diferentes zonas de Catalunya y podría dejar chubascos localmente intensos y acompañados de granizo, especialmente en el Pirineo y el Prepirineo. El cambio pondrá fin al ambiente extremadamente cálido de los últimos días y dará paso a un fin de semana más fresco y lluvioso.

Viernes marcado por el calor

La jornada del viernes estará dominada por un ambiente soleado y muy cálido en la mayor parte de Catalunya. Las temperaturas serán ligeramente superiores a las registradas durante el jueves y podrían situarse entre los 36°C y los 40°C, con valores que podrían superar los 41 °C en la provincia de Lleida.

Ante esta situación, el Meteocat mantiene activos avisos de nivel amarillo y naranja por peligro asociado a las altas temperaturas en diferentes zonas de Catalunya. Algunos puntos del litoral barcelonés también se encuentran bajo aviso durante la noche, debido a la persistencia de unas temperaturas elevadas que dificultarán el descenso térmico.

La estabilidad comenzará a romperse durante la tarde. En el Pirineo y el Prepirineo podrían aparecer los primeros chubascos y tormentas, que localmente podrían ir acompañados de granizo. De forma más aislada, la inestabilidad también podría afectar a otras zonas del norte y el oeste del territorio.

Cambio de tiempo durante el sábado

La situación experimentará un cambio significativo durante el sábado. El cielo estará mayormente nublado y las precipitaciones se extenderán progresivamente por diferentes puntos de Catalunya.

Las primeras lluvias podrían aparecer a partir de media mañana en el Pirineo y el Prepirineo, en forma de chubascos, tormentas y, localmente, granizo. A partir del mediodía, las precipitaciones podrían extenderse hacia el interior y las Terres de l'Ebre, mientras que durante la tarde también podrían alcanzar zonas del litoral.

Ante esta situación, el Meteocat ha activado avisos por intensidad de lluvia, debido a la posibilidad de que se acumulen cantidades superiores a 20 litros por metro cuadrado en tan solo 30 minutos en algunos puntos.

Descenso de las temperaturas

La llegada de la inestabilidad irá acompañada de un descenso notable de las temperaturas, especialmente en las zonas del Pirineo y del interior. Las máximas del sábado se situarán previsiblemente entre los 33°C y los 36°C, varios grados por debajo de los valores previstos durante la jornada del viernes.

El descenso será especialmente perceptible en las zonas que este viernes alcancen los valores más elevados. De esta manera, Catalunya pasará en apenas 24 horas de un escenario dominado por el calor extremo y las temperaturas cercanas a los 40 °C a otro marcado por la nubosidad, las tormentas y un ambiente más fresco.

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El cambio supondrá un alivio térmico después de varios días de temperaturas elevadas, aunque la presencia de lluvias intensas y tormentas obligará a mantener la atención sobre la evolución del tiempo durante el fin de semana.