Meteorología
Catalunya activa la alerta por lluvias intensas este viernes y mañana sábado: caerán 20 litros por m2 en media hora
El Servei Meteorològic activa un aviso por "una situación de peligro" que empezará este viernes en las comarcas centrales y occidentales y se extenderá por casi todo el territorio el sábado por la tarde
Cristina Sebastián
Protecció Civil ha activado la prealerta #Inuncat ante las fuertes lluvias que descargarán en Catalunya a partir de este viernes y, especialmente, el sábado por la tarde.
Según las previsiones del Servei de Meteorologia de Catalunya, se vivirá "una situación meteorológica de peligro" por lluvias que pueden dejar 20 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos.
Las lluvias empezarán este viernes en las comarcas de la Catalunya central y del Ponent, e irán ganando terreno hasta extenderse prácticamente por todo el territorio, a excepción del Baix Empordà y del liteoral de Barcelona y Tarragona.
Desde Protecció Civil se pide "precaución en la movilidad" y en las actividades exteriores.
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