España registra más de 215.000 delitos contra personas mayores al año: los robos se intensifican en verano

El 'negocio' del asalto a mujeres de avanzada edad ya había atraído a 17 atracadores a la misma banda. Se asentaron en la provincia de Alicante, donde la ha desarticulado la Guardia Civil. Su forma de actuar era la típica en esta clase de violencia contra los ancianos: ir en pareja, acechar en aceras, bares y salidas de comercios, fijarse en los adornos que lleva la víctima, seguirla disimuladamente hasta que llega al portal de su casa y atacar ahí a la presa, sin testigos.

En los casos detectados en la operación Kilada del instituto armado, el más reciente golpe policial a las bandas de atracadores de ancianos que operan en España, las víctimas han relatado la misma técnica: los agresores, esta vez jóvenes argelinos, agarraban por el cuello o tiraban al suelo a la persona agredida. En casi todos los casos buscaban su oro. Y en esos casos coinciden una acusación de delito continuado contra el patrimonio y otra de pertenencia a grupo criminal.

Los ataques de delincuentes a personas mayores crecen este verano en dos ejes, según fuentes de la Guardia Civil: Madrid y la Costa Blanca, y el área entre la Costa del Sol y la Costa Brava. El delito contra el patrimonio –robos y hurtos– es el más repetido contra este sector vulnerable de la población. Y el verano, la época propicia para la cacería. En todo el año, España registra más de 215.000 delitos contra adultos con más de 65 años. El 86% de ellos son estafas, robos y hurtos.

Técnica del abrazo

Los casos de robo con violencia son la parte más dura, pero menor, de la casuística. Es más frecuente el robo suave, mediante la técnica del “abrazo amoroso” o "abrazo cariñoso": una agresora –en su mayoría son mujeres– se acerca al anciano o a la anciana a preguntar algo, o a saludar efusivamente, como a un pariente, o a ofrecer trato sexual... y besa, estrecha entre sus brazos, manosea a su desorientada víctima mientras le busca en los bolsillos, o le afloja un collar, una pulsera, la cartera, el bolso, el reloj, el móvil…

IGAT

Fuentes de la Guardia Civil atribuyen prácticamente un monopolio de este tipo de delito a 12 clanes de criminales adscritos a cuatro organizaciones con base en Rumanía. Uno de los agentes consultados estima en una media de un centenar los especialistas en este tipo de robo en toda España. Han ido proliferando en este país –también en Portugal y, por rachas, en Francia– a medida que comprobaban que “atacar a un anciano sale barato”, asegura.

“No hay día que no se registren por aquí ocho o nueve abrazos”, cuenta otro guardia, este de uno de los equipos de investigación del despliegue de la Instituto Armado en Alicante. “Es la alerta más frecuente cuando se sale de patrulla; es alarmante, cada año es peor que el anterior”, añade.

Una paliza en un portal

Más de un mes tardaron J. y J., matrimonio de septuagenarios, en recuperarse de las heridas que les causaron dos agresores, supuestamente de Europa del Este, que se colaron tras ellos en el portal de su casa de la periferia de Madrid. Vieron a la pareja salir de un supermercado y, después, entrar en una administración de lotería. Los siguieron en un trayecto de 500 metros hasta la puerta de su vivienda.

Los ladrones, varones, no optaron por el abrazo, sino por el ataque rápido y atroz, una lluvia de golpes. El botín, una simple cadenita de oro. “En estos casos, el anciano recibe los golpes sin defenderse”, corroboran dos guardias civiles de la especialidad de Seguridad Ciudadana. El anciano no tiene agilidad ni reflejos suficientes para cubrirse, mucho menos para reaccionar y defenderse, ni tampoco para ablandar una caída al suelo.

Del anciano no suelen sacar grandes botines, pero es un objetivo preferente por su debilidad, y también porque es la víctima que menos suele reconocer a sus atacantes

En 'shock' y con politraumatismo, J. y J. llegaron sangrando al centro de salud, con los ojos, nariz, pómulos y boca amoratados, pero los efectos más duraderos del ataque, irreparables jurídicamente, persisten en ella, atemorizada e incapaz de recuperar del todo las ganas de salir a la calle, y él deprimido y obsesionado con su falta de respuesta a los ladrones. Los autores no han sido localizados; las víctimas solo recuerdan que eran dos jóvenes.

“Ven acá, guapetón”

Las fuentes policiales consultadas describen una casuística pertinaz, que aumenta estacionalmente y que tiene al anciano como objetivo preferido y más vulnerable del crimen común en España. Integran el catálogo delincuencial el empleo de ancianos vulnerablescomo mulas para sacar dinero ilícito en cajeros o para tráficos ilegales, el robo de su identidad para abrir cuentas corrientes con las que blanquear botines, los malos tratos en centros residenciales, la estafa, el hurto, la agresión sexual, o, en fin, la figura más frecuente, que es el robo dentro o fuera de su domicilio, con o sin violencia.

Del anciano no se sacan grandes botines, pero es un objetivo preferente por su debilidad, y también porque es la víctima que más difícilmente suele reconocer a sus atacantes . A menudo, “en las ruedas de reconocimiento se les presentan tres mujeres que le pudieron dar un abrazo o tres hombres que le pudieron tirar al suelo, y el abuelo no sabe decirte quién fue”, cuenta el guardia del área de investigación.

IGAT

De la extensión e itinerancia del fenómeno da idea que "muchos de los que detenemos en Alicante o en Madrid tienen antecedentes en Catalunya”, relata el agente. Entre 2022 y 2023, los Mossos desmantelaron una de las redes más numerosas, con 17 capturas, pero los clanes se reconstruyen, y los que eluden la acción policial se mueven ligeros: “Entran y salen de España sin problema porque forman parte del espacio Schengen”, apunta.

Aquí se instalan en un piso patera, generalmente en zona humilde o una incluso marginal. Cada mañana, un hombre de la familia saca en coche a las mujeres y las va dejando en diversas calles”. Una red de Levante ha tenido hasta 40 coches distintos a disposición suministrados por un colaborador para dificultar su seguimiento por la policía. El hombre manda; ellas operan. Escogen a la víctima y se acercan sonriendo: “Ven acá, guapetón ¿No te acuerdas de mí? ¡Soy tu sobrina!”. Discretamente, el jefe observa. Si el anciano se resiste y se monta follón, él saldrá “a hacer lo que sea”.

Impunidad

Frecuentemente los autores salen impunes no solo por la falta de denuncias, también porque, cuando las hay, le falla la memoria al denunciante, o porque en el tiempo en que se instruye el caso suelen desplazarse y desaparecer, y más cuando el viejo agredido es un extranjero de paso por España.

Igual que Nápoles para los ladrones de relojes de turistas, o Marruecos para los traficantes de hachís, el santuario de los 12 clanes identificados en la especialidad del abrazo está en Rumanía. La Policía Nacional desmanteló, con ayuda de la policía rumana, dos bandas con 21 y 12 detenciones en abril y octubre de 2025.

En la localidad de Tandarei, a medio camino entre Bucarest y el mar Negro, se asientan las principales familias. El dinero supuestamente acumulado con las remesas de los ladrones ha dado para salpicar las calles de esa localidad de cochazos y palacetes ostentosos, en los que una fuente con una reproducción del David de Miguel Ángel convive con un balcón al que se asoma un asno, o en el que se instaló un gallinero, según las escenas de un funcionario de la Seguridad del Estado que ha visitado la zona.

Hasta allí llega el oro robado en abrazos, ahora en envíos más prudenciales, que viajan en autobús. En 2012, en Torrevieja, cayeron los Dumitru, la primera gran banda de atacantes a ancianos capturada en España. Cuando los guardias entraron en su casa les sorprendieron intentando deshacerse de una bolsa de cuatro kilos de oro tirándola por la ventana.

Desde entonces, “cuando reúnen 250 gramos ya los despachan para Rumanía”, relata una de las fuentes consultadas. Cadenas, pulseras, billetes llegan a la base, y las ganancias se reparten con la justicia inapelable de los patriarcas de los clanes. “No hay peleas, ni disputas de jerarquía”, añade. Es una paradoja: unos ancianos mandan atacar a otros ancianos.