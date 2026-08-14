Los alcaldes de Aznalcóllar y El Castillo de las Guardas, ante la amenaza del incendio de Huelva: "Se quema la sierra y nos quemamos también por dentro"

Hace más de una semana que arde el verde de Andalucía. El incendio de Niebla -que ha arrasado hasta el momento 31.000 hectáreas- frenó su avance por Huelva, pero continúa extendiéndose por la provincia de Sevilla. Ahora son los municipios de Aznalcóllar y El Castillo de las Guardas los que viven con preocupación los embates del fuego. Y aunque las llamas no han alcanzado estos núcleos urbanos, sí que se han desalojado ya algunas fincas diseminadas mientras el operativo desplegado sigue luchando por tierra y aire.

Por el momento se han evacuado cinco fincas rurales en El Castillo de las Guardas, y un complejo turístico y cuatro cortijos dentro del término municipal de Aznalcóllar, según fuentes oficiales. Como medida de prevención, también se ha cortado totalmente al tráfico la SE-538. Asimismo, esta amenaza ha provocado que durante la pasada madrugada se emitieran preavisos a una serie de diseminados y pedanías castilleras como El Pedrosillo, Las Cañadillas, El Cañuelo y El Alisar para que estén preparados por si tuvieran que abandonar sus viviendas.

"Se han dispuesto todos los medios posibles para que el fuego no salte la carretera de Aznalcóllar-El Álamo. Además, se está reforzando una segunda línea de defensa en la vía que une Aznalcóllar y El Castillo de las Guardas", detalla el alcalde aznalcollero, Juan José Fernández. "Hay mucho operativo conteniendo la zona, los Bomberos están haciendo un esfuerzo grandísimo", subraya Fernández. "Estamos a verlas venir, aunque se está haciendo muchísimo trabajo preventivo gracias al esfuerzo de todos los profesionales", destaca por su parte Gonzalo Domínguez, regidor de El Castillo de las Guardas.

Durante el jueves, hasta 31 aeronaves y más 600 efectivos participaron en las labores de extinción, según informó el Infoca a través de redes sociales. Ya por la noche y en la madrugada del viernes, el dispositivo contó con ocho buldócer, 31 vehículos y 600 bomberos sobre el terreno en un incendio que ha cumplido ya ocho días activo.

El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, y el alcalde de El Castillo de las Guardas, Gonzalo Domínguez / El Correo

"Nos está quemando a nosotros por dentro"

A media tarde del jueves, el incendio avanzaba por el este de La Pata del Caballo, un paraje natural que ya ardió en 2004. "Revivir esto 22 años después de que ardieran unas 3.000 hectáreas en este gran corredor ecológico de Huelva es una desgracia, una pesadilla", señaló recientemente Chema Fernández, presidente de la asociación Ituci Verde. Justo en este enclave, y en el término municipal de Aznalcóllar, es donde se están centrando ahora los esfuerzos.

"El cielo estaba ennegrecido hace unos días, y ahora lo vemos de color rojo. Se aprecia cómo nos está cayendo", confiesa emocionado Juan José Fernández. "La sierra de Aznalcóllar es nuestro disfrute, nuestro pulmón, nuestro escaparate. Vemos cómo se está quemando y nos está quemando a nosotros por dentro", lamenta el edil de Izquierda Unida ante este periódico.

Decenas de evacuados fuera de sus casas

"Creo que es la primera vez que vamos a poder trasladar buenas noticias", celebró el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, este pasado jueves. Con esta declaración, Sanz anunció el regreso de las primeras personas de las casi 800 que han tenido que ser desalojadas en las provincias de Huelva y Sevilla por la amenaza del incendio de Niebla, que se inició el jueves 6 de agosto. Las tareas de los Bomberos y las condiciones meteorológica permitieron controlar la zona norte, garantizando así la seguridad en algunos de esos inmuebles.

Por su parte, los evacuados en Aznalcóllar se han trasladado a sus segundas viviendas, sin que haya sido necesario habilitar un edificio municipal, según el alcalde de esta localidad. No ocurre lo mismo con los vecinos de El Madroño, que aún siguen durmiendo fuera de casa: "De los 65 desalojados, 20 han pasado la madrugada del jueves en el colegio público de El Castillo de las Guardas, y otros tantos en un hotel de Riotinto", informa Gonzalo Domínguez, el regidor castillero.

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Estos evacuados abandonaron sus domicilios el pasado lunes a mediodía, y aún no han podido regresar. "Son muchos días fuera, y hay personas mayores entre ellos. Por eso estamos haciendo gestiones para traerles camas de mayor calidad", explica Domínguez. "Tenemos mucha incertidumbre, no sabemos cuánto tiempo estaremos así", afirmaba José Martín, vecino de El Madroño, a principios de esta semana.