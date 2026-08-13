¿Cuáles son los síntomas de daño en la retina por mirar un eclipse? ¿Cuándo se debe acudir al médico?

Mirar directamente al Sol durante un eclipse sin la protección adecuada puede provocar una lesión en la retina conocida como retinopatía solar. La retina es el tejido sensible a la luz situado en la parte posterior del ojo y una exposición intensa a la luz solar puede dañar las células responsables, especialmente, de la visión central.

Una característica importante es que el daño de la retina puede producirse sin percibirse, ya que esta parte del ojo no tiene receptores del dolor. Por ello, una persona puede no darse cuenta inmediatamente de que se ha lesionado. Los síntomas suelen aparecer durante las horas posteriores a la exposición, aunque en algunos casos pueden tardar más en hacerse evidentes.

Síntomas

Entre los síntomas más habituales se encuentran la visión borrosa, la aparición de una mancha oscura o punto ciego en el centro de la visión, la dificultad para leer o distinguir detalles, una mayor sensibilidad a la luz y alteraciones en la percepción de los colores. También puede aparecer visión distorsionada, de forma que las líneas rectas se perciban onduladas o deformadas.

Si una persona ha mirado directamente al eclipse y después nota cualquier cambio en su visión, es recomendable buscar valoración de un oftalmólogo lo antes posible. Especialmente deben consultarse de forma urgente síntomas como visión borrosa o distorsionada, nuevas manchas oscuras en el campo visual o una pérdida repentina de visión.

Sin tratamiento específico

Además, si aparece de forma súbita una gran cantidad de manchas o puntos flotantes, destellos de luz o una sombra similar a una “cortina” sobre parte del campo visual, se debe acudir inmediatamente a urgencias, ya que estos síntomas pueden indicar otros problemas graves, como un desprendimiento de retina.

Actualmente no existe un tratamiento específico capaz de revertir directamente la retinopatía solar. En muchas personas la visión mejora progresivamente durante las semanas o meses siguientes, pero en algunos casos pueden quedar alteraciones permanentes, como un pequeño punto ciego o distorsión de la visión. Por este motivo, cualquier alteración visual después de observar un eclipse merece una evaluación oftalmológica.