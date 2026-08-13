La reflexión de Miquel Barceló (69 años), artista, sobre sus estudios: "Duré una semana en la Escuela de Bellas Artes; mi escuela de aprendizaje han sido los viajes"

Tras la pandemia, Miquel Barceló optó por dar un giro a su vida y buscar un nuevo lugar en el que trabajar y encontrar inspiración. Ese cambio le llevó hasta Kiwayu, una pequeña localidad de la costa de Kenia, un país con el que mantiene un vínculo muy estrecho desde hace años.

África y su Mallorca natal son dos escenarios fundamentales en su trayectoria artística, algo que se aprecia en muchas de sus creaciones, marcadas por la intensidad de la luz y los paisajes de ambos lugares. El artista mallorquín habló recientemente sobre esta etapa durante un curso de verano organizado por Bellas Artes de Bilbao.

En una conversación con Miguel Zugaza, director del museo, repasó tanto su experiencia viviendo en África como sus primeros pasos en el mundo del arte en Mallorca. También recordó algunos de los proyectos más importantes de su carrera, entre ellos la Capilla de San Pedro de la Catedral de Palma y la Sala de los Derechos Humanos de la sede de las Naciones Unidas en Ginebra.

Miquel Barceló / SPORT

Así fueron sus inicios

Miquel Barceló nunca siguió el camino académico tradicional. Tras pasar por la Escuela de Artes Decorativas de Palma y comenzar sus estudios en Bellas Artes en Barcelona, decidió abandonarlos apenas una semana después.

Con el paso del tiempo, el artista ha explicado que su verdadera formación no estuvo en las aulas, sino en los viajes, las visitas a museos y las experiencias que fue acumulando a lo largo de su vida.

Esa forma de entender el arte también marcó su manera de trabajar. Acostumbrado a instalar su estudio allí donde estuviera, llegó a montar talleres improvisados en hoteles, pasillos o cualquier espacio que tuviera a mano.

Uno de los episodios más llamativos fue el que protagonizó en 1984 junto a Javier Mariscal, cuando ambos trasladaron su estudio a una playa de Portugal. Allí trabajaban cada día hasta que la marea obligaba a recogerlo todo, una experiencia que Barceló recuerda como una de las más liberadoras de su carrera y con la que buscaba romper por completo con la idea del taller tradicional.

Se fue para "curarse"

Barceló siempre ha considerado que Malí fue mucho más que un destino al que viajar. El artista ha explicado en varias ocasiones que aquel país le devolvió la inspiración en una etapa en la que sentía que su pintura se había estancado.

Su primera visita tuvo lugar en 1988, cuando recorrió el Sáhara junto a Javier Mariscal hasta instalarse en Goa, una experiencia que repetiría en 1991 pese a la complicada situación política que atravesaba la zona.

Con el paso de los años, el pintor ha recordado ese lugar como un refugio creativo y personal. "Fui allí a curarme", confesó, al explicar que antes de llegar sentía que hasta sus pinceles y cuadernos parecían desgastados.

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Sin embargo, en Malí recuperó la ilusión y la energía para seguir creando, una sensación que, según él mismo, también quedó reflejada en su obra. Sus viajes terminaron hace casi una década, cuando amigos que vivían allí le recomendaron no regresar debido al aumento de la inseguridad y la presencia de grupos armados que habían preguntado por él.

Fuente: Sport