Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 13 de agosto de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 13 de agosto de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 13 de agosto de 2026La portada de EL PERIÓDICO del 13 de agosto de 2026
- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) lo confirma: estas son las zonas de España con mayor riesgo de sufrir un terremoto
- Mercedes López Romero (45 años), casi ciega por mirar al Sol, pide no ver el eclipse: 'Me da miedo cómo la gente va con niños y todo
- Un centro estético de Barcelona y una fábrica de L'Hospitalet, los únicos sitios con miles de gafas a la venta todavía para ver el eclipse
- Agotadas las gafas para ver el eclipse en ópticas y farmacias de casi toda España: 'Si tienes 200 te las compro
- ¿Te tapará la visión del eclipse solar un árbol o un edificio? Compruébalo en esta app
- Anatomía del eclipse: así será el rayo de oscuridad que cruzará España en 7 minutos
- Catalunya cerrará las salidas de la AP7 en el Ebre si hay colapso de tráfico por el eclipse
- Mónica García ayuda a reanimar a un hombre que se ahogaba en una piscina natural de León