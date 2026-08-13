Fenómeno astronómico
¿Podré utilizar mis gafas homologadas para observar el próximo eclipse? Mire la etiqueta
España tendrá dos nuevas oportunidades para observar eclipses solares en 2027 y 2028
Cómo saber si unas gafas para ver el eclipse son homologadas: las 5 cosas en las que debes fijarte
Cristina Sebastián
El eclipse solar total del 12 de agosto ha dejado a miles de personas pendientes del cielo para disfrutar de uno de los fenómenos astronómicos más esperados. Para observarlo sin poner en riesgo la vista, las gafas homologadas han sido un elemento imprescindible. Sin embargo, una vez terminado el eclipse, queda por saber qué hacer con las gafas.
Lejos de tener que tirarlas inmediatamente, las gafas pueden conservarse para futuras observaciones siempre que se encuentren en perfecto estado. También existe la posibilidad de reciclarlas correctamente cuando ya no vayan a utilizarse.
Cómo conservar las gafas
La vida útil de las gafas de protección para observar eclipses solares puede variar según el modelo y los materiales utilizados. Por lo general, pueden conservar sus propiedades entre cinco y diez años. Si después de observar el eclipse, las gafas están intactas y se quieren utilizar en próximos eclipses, lo más importante es protegerlas de las condiciones que puedan deteriorarlas.
Es recomendable guardarlas dentro de un sobre de papel, siempre en un espacio seco, fresco y protegido de la luz solar directa y del polvo. Además, deben permanecer planas y sin objetos pesados encima para evitar que la montura se deforme o que el filtro solar resulte dañado.
La humedad también es un factor a tener en cuenta ya que, con el paso del tiempo, puede deteriorar el cartón y provocar que el filtro se desprenda. Por este motivo, se desaconseja guardar las gafas en lugares como baños, sótanos o cualquier zona de la vivienda donde exista una acumulación de humedad.
Es importante tener en cuenta que antes de volver a utilizarlas en otro eclipse, será fundamental comprobar que las gafas siguen en buenas condiciones. Si presentan daños o desperfectos en el filtro, no deberían utilizarse para mirar directamente al sol.
Próximos eclipses
Si las gafas se conservan correctamente, muchas de las utilizadas durante este eclipse podrán volver a utilizarse en los próximos años. Y es que España tendrá dos nuevas oportunidades para disfrutar de eclipses solares, por lo que guardarlas en buen estado puede evitar tener que conseguir unas nuevas.
El 2 de agosto de 2027 llegará otro eclipse solar total visible desde diferentes puntos del país. La totalidad podrá observarse en zonas del sur de la Península, además de Ceuta y Melilla.
La siguiente gran cita será el 26 de enero de 2028, cuando tendrá lugar un eclipse solar anular cuya trayectoria atravesará parte de la Península y será visible en ciudades como Sevilla, Valencia, Tarragona o Murcia. En algunas ciudades será posible contemplarlo en su totalidad, aunque el sol estará muy cerca del horizonte durante el fenómeno.
Deshechar las gafas
Cuando las gafas hayan llegado al final de su vida útil o simplemente no se van a utilizar de nuevo, también es importante desecharlas correctamente. Si pueden desmontarse, sus componentes deben separarse: la montura de cartón se debe tirar en el contenedor azul, mientras que el filtro debe depositarse en el contenedor de resto.
En cambio, si las gafas son de un modelo en el que no se pueden separar la montura y el filtro, las gafas completas deberían tirarse al contenedor de resto.
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