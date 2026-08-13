Incendios forestales en Catalunya y resto España hoy, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos

España sigue sufriendo uno de los veranos más graves de los últimos años en materia de incendios forestales, aunque la situación empieza a mejorar en la zona centro. Los fuegos de la Sierra Oeste de Madrid y de Burgohondo, en Ávila, han sido dados por estabilizados una semana después de su inicio, tras varios días de intensos trabajos y después de que el perímetro permaneciera sin avances durante 24 horas.

El incendio en Burgohondo (Ávila) ha sido el mayor de la historia reciente de España.

Visualización de los mayores incendios del siglo XXI en España.

El fuego de la Vall d'Uixó (Castellón) también ha podido ser estabilizado este viernes tras siete días activo.

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Mapa de incendios en España.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

Tratan de impedir que llegue a San Juan de la Peña el fuego que ha evacuado a 577 personas Impedir la propagación del incendio hacia el entorno de San Juan de la Peña (Huesca) es la prioridad del operativo de extinción durante esta noche después de que las llamas hayan afectado a una superficie provisional de 5.705 hectáreas y 577 personas hayan sido evacuadas, sumadas las de 9 poblaciones y el centenar de un campin. El incendio forestal que se inició este lunes en Las Peñas de Riglos continúa activo, sigue en Situación Operativa 2 Nivel 2 del Procinfo y mantiene esta noche a cientos de efectivos de distintas administraciones trabajando para consolidar las líneas de defensa establecidas en las últimas horas y evitar nuevos avances del fuego. Los trabajos, según ha informado el Gobierno de Aragón tras la última reunión del Cecopi, se centran en consolidar los sectores más sensibles del perímetro y reforzar las líneas de defensa antes del cambio de las condiciones meteorológicas previsto para este jueves. Durante la jornada del miércoles, el fuego ha llegado a superar una carretera en la zona comprendida entre Alastuey y Arbués, lo que ha obligado a reforzar las medidas preventivas y las restricciones de acceso en el entorno afectado.

Alejamiento preventivo El número de personas en alejamiento preventivo desde el inicio de la emergencia asciende a 718, de las que 524 corresponden a la provincia de Huelva y 194 a la de Sevilla. Durante esta jornada se han sumado 24 personas de El Madroñuelo y 13 de Aznalcóllar, en Sevilla, y otros diseminados de Escacena del Campo (Huelva). Por otro lado, continúan afectadas al tráfico once carreteras: la HU-3106, desde el cruce con la A-472 hasta La Florida; la A-493, entre Valverde del Camino y La Palma del Condado; la HU-5104, desde la N-435 hasta Berrocal; la HU-4103, entre La Palma del Condado y el cruce con la HU-5104; y la HU-6104, a la entrada de Berrocal. También están afectadas la SE-6400, entre El Álamo y El Madroño; la HU-6106, entre Nerva y El Madroño; la SE-6402, entre La Aulaga y El Madroño; la SE-5400, entre El Álamo y Villargordo; la SE-538, entre Aznalcóllar y El Álamo, y la HU-6108, entre Paterna del Campo y Tujena.

Remate El incendio se encuentra todavía a unos 16 kilómetros de esa línea, pero el operativo quiere disponer de una nueva posición de control ante un posible escenario desfavorable. En estas tareas participan cinco máquinas, incluidas unidades llegadas de Castilla-La Mancha y Castilla y León, junto con medios propios y el apoyo de la Unidad Militar de Emergencia. Los trabajos se completarán con labores de remate y consolidación en las zonas ya intervenidas, especialmente en aquellos flancos donde el viento soplará en contra del avance del fuego y ofrecerá mejores condiciones de seguridad para los equipos.

Operativo nocturno La dirección de Extinción del incendio de Niebla ha señalado que el dispositivo avanza en el confinamiento de los frentes activos del incendio y que durante la noche se aprovechará el viento flojo de componente norte, previsto hasta las 11:00 o 12:00 horas de este jueves, para tratar de consolidar los flancos del norte y trabajar en los sectores comprendidos entre el ferrocarril y El Pozuelo. El operativo empleará maquinaria pesada, herramientas manuales, tendidos de manguera y fuego técnico, cuando las condiciones lo permitan. Las autoridades han indicado que la baja humedad relativa y el fuerte calentamiento del terreno obligan a mantener la cautela, ya que pueden favorecer nuevas propagaciones y reactivaciones. También se reforzará como línea de control alternativa una carretera situada por delante del frente mediante la ampliación de la zona desbrozada.

El incendio de Niebla sigue muy activo y obliga a nuevos alejamientos en Huelva y Sevilla El incendio forestal de Niebla (Huelva), que afecta ya a más de 31.000 hectáreas, continúa "muy activo" y ha obligado en la jornada de este miércoles a que se ordenen nuevos alejamientos preventivos en la provincia onubense y en la de Sevilla. Así lo ha informado la Junta de Andalucía tras la última reunión este miércoles del Comité de Operaciones en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de este incendio, en la que la dirección de Extinción ha señalado que la actividad más relevante se ha concentrado en la zona norte, donde el fuego ha aprovechado la topografía, en el este, sureste y el noreste. El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía también ha informado en la noche de este miércoles de que se ha controlado el incendio forestal de Andújar (Jaén), en el paraje del Santuario de la Virgen de la Cabeza, mientras que Castilla-La Mancha ha anunciado la extinción del incendio del Pozo-Lorente (Albacete).

Un total de 15 zonas están en alerta roja por peligro de incendios forestales en Aragón Un total de 15 zonas aragonesas se encuentran en alerta roja por peligro alto de incendios forestales, según el índice que publica diariamente la Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón. Las 15 zonas en alerta roja son las de Bajo Ebro Forestal, Depresión del Jalón, Javalambre, Jiloca-Gallocanta, Mijares, Moncayo y Aranda, Muela de Alcubierre, Muela de Zuera, Pirineo Occidental, Prepirineo Central Prepirineo Occidental, Prepirineo Oriental, Somontano Occidental, Somontano Oriental, y Turia. Las 18 zonas restantes de Aragón están en alerta naranja. No obstante, cabe recordar que está vigente hasta mañana el Decreto Ley 2/2026, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban medidas urgentes, entre el 10 y el 13 de agosto, para la prevención y anticipación de emergencias como consecuencia del eclipse total visible en Aragón en la tarde de este miércoles.

El incendio de Niebla vuelve a complicarse Tanto El Madroño como Aznalcóllar se encuentran bajo la amenaza del fuego, aunque de momento sólo en el caso de El Madroño se han producido desalojos. Lea el artículo de Javier Alonso.

En alerta roja por riesgo de incendios forestales 15 zonas de Aragón este miércoles Quince zonas de Aragón están este miércoles en alerta roja por peligro alto de incendios forestales, según el índice que publica diariamente la Dirección General de Gestión Forestal del Ejecutivo autonómico para esta jornada que coincide con el eclipse total de Sol. Las 15 zonas en alerta roja son las de Bajo Ebro Forestal, Depresión del Jalón, Javalambre, Jiloca-Gallocanta, Mijares, Moncayo y Aranda, Muela de Alcubierre, Muela de Zuera, Pirineo Occidental, Prepirineo Central Prepirineo Occidental, Prepirineo Oriental, Somontano Occidental, Somontano Oriental, y Turia, mientras que las 18 zonas restantes de Aragón están en alerta naranja. El Gobierno de Aragón ha recordado que con motivo del eclipse y hasta la jornada de mañana incluida está vigente el Decreto Ley 2/2026, de 29 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes para la prevención y anticipación de emergencias.

El operativo logra perimetrar el 50% del incendio de Las Peñas de Riglos El dispositivo desplegado en el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) moviliza este miércoles a más de 500 efectivos y 22 medios aéreos para consolidar los avances alcanzados durante las últimas horas. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha presidido este miércoles la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI). El fuego continúa activo y afecta a una superficie estimada de 5.200 hectáreas después de que el operativo haya conseguido afianzar las labores de control en aproximadamente la mitad del perímetro del incendio. El incendio presenta actualmente un perímetro de 41,9 kilómetros y continúa en Situación Operativa 2 Nivel 2. Los trabajos desarrollados durante la noche han permitido contener el sector 3, consolidar buena parte del sector 1 y reforzar el sector 5 en el entorno de Arbués. La principal preocupación de los responsables de extinción continúa concentrándose en los sectores 2 y 4, así como en la evolución del flanco derecho del incendio.