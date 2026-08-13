Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solarSíntomas ojos eclipseFotos eclipsePróximos eclipsesViviendaCeutaBarcelonaXavi HernándezSeguridad Social
instagramlinkedin

Peñíscola

Un incendio en un parking próximo a una zona de observación del eclipse en Castellón provoca heridos y quema 34 coches

Los bomberos del consorcio provincial del Baix Maestrat trabajan para sofocar las llamas que se propagaron rápidamente a otros vehículos

Alerta por una gran columna de humo en un parking de Peñíscola.

Alerta por una gran columna de humo en un parking de Peñíscola. / Alba Boix

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alba Boix

Peñíscola
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Alrededor de las 14.30 horas de este miércoles ha comenzado el fuego en un terreno colindante a la zona de Peñismar, en Peñíscola. El incidente ha dejado varias personas heridas, según el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón. Medios sanitarios se han desplazado a la zona para atenderles. En el apartado material, el incidente ha sido grave, pues los bomberos han confirmado que hay 34 vehículos calcinados.

Los bomberos apagan las llamas del incendio este miércoles en Peñíscola.

Los bomberos apagan las llamas del incendio este miércoles en Peñíscola. / Alba Boix

El solar se encuentra a escasos metros del nuevo parking disuasorio, entre la carretera Peñíscola-Benicarló y la zona residencial de Peñismar. La zona de vegetación colindante ha quedado también afectada. El descampado no está señalizado ni habilitado como parking, ni está alquilado por el Ayuntamiento de la localidad ni anunciado como estacionamiento, según fuentes municipales.

Cientos de personas han acudido al ver la gran columna de humo negro que se ha producido en cuestión de minutos.

En total, hay seis dotaciones de los Bomberos de la Diputación movilizadas y una unidad de mando. Además, realizan descargas de agua tres medios aéreos de la Generalitat, en concreto un helicóptero y dos avionetas.

Noticias relacionadas

Decenas de coches junto al fuego, este miércoles.

Decenas de coches junto al fuego, este miércoles. / Alba Boix

Testigos oculares afirman que el fuego ha comenzado presuntamente en un coche eléctrico que estaba allí estacionado y, rápidamente, se ha propagado a los demás. Los bomberos del consorcio provincial del Baix Maestrat están actuando por sofocar las llamas lo antes posible.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico de Mediterráneo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La pregunta que toda persona con miopía y astigmatismo se hace ante el eclipse: ¿cómo me pongo las gafas homologadas si ya llevo gafas para ver?
  2. Alerta eclipse: retirado del mercado un nuevo modelo de gafas homologadas para ver el eclipse solar
  3. Eclipse solar hoy, en directo | A qué hora es en España, cómo verlo con gafas y última hora hora del fenómeno astronómico este 12 de agosto
  4. El gran eclipse solar total de 2027: durará más de 6 minutos y oscurecerá buena parte del planeta
  5. La hora exacta para no perderte la mayor visibilidad del eclipse solar del 12 de agosto en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona
  6. El tráfico en Catalunya por el eclipse solar, en directo: restricciones en la AP-7, sanciones, recomendaciones y última hora del dispositivo de movilidad para este 12 de agosto
  7. Mercedes López Romero (45 años), casi ciega por ver un eclipse, pide no mirarlo hoy ni con gafas: 'Me da miedo como la gente va con niños y todo
  8. Un centro estético de Barcelona y una fábrica de L'Hospitalet, los únicos sitios con miles de gafas a la venta todavía para ver el eclipse

Las mejores imágenes del eclipse en diferentes zonas

Un incendio en un parking próximo a una zona de observación del eclipse en Castellón provoca heridos y quema 34 coches

Un incendio en un parking próximo a una zona de observación del eclipse en Castellón provoca heridos y quema 34 coches

Consulta el estado de los pantanos en Catalunya

Consulta el estado de los pantanos en Catalunya

La reflexión de Miquel Barceló (69 años), artista, sobre sus estudios: "Duré una semana en la Escuela de Bellas Artes; mi escuela de aprendizaje han sido los viajes"

La reflexión de Miquel Barceló (69 años), artista, sobre sus estudios: "Duré una semana en la Escuela de Bellas Artes; mi escuela de aprendizaje han sido los viajes"

La camiseta feminista para ver el eclipse de la ministra Morant de la que todos hablan: "La cabeza de una mujer es más grande que el espacio"

La camiseta feminista para ver el eclipse de la ministra Morant de la que todos hablan: "La cabeza de una mujer es más grande que el espacio"

Eclipse solar en España, última hora en directo | Afectados por el fenómeno, primeras urgencias médicas, problemas de visión y principales síntomas

Eclipse solar en España, última hora en directo | Afectados por el fenómeno, primeras urgencias médicas, problemas de visión y principales síntomas

Del empoderamiento a la vulnerabilidad: ¿qué lleva a las jóvenes a crear contenido sexual?

Del empoderamiento a la vulnerabilidad: ¿qué lleva a las jóvenes a crear contenido sexual?

Así será el gran eclipse solar total de 2027: durará más de 6 minutos y oscurecerá buena parte del planeta