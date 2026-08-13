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Fenómeno 'del siglo'

Vídeo | La pedida de mano en pleno eclipse solar que ha maravillado a las redes

La escena no ha tardado en viralizarse entre la comunidad de usuarios, que describen el momento como "una propuesta digna de película"

Eclipse solar en España, última hora en directo | Afectados por el fenómeno, primeras urgencias médicas, problemas de visión y principales síntomas

El eclipse hechiza el país con un minuto de oscuridad mágico y asombroso

Captura de pantalla del vídeo de la pedida de matrimonio en pleno eclipse solar publicado en las redes sociales.

Captura de pantalla del vídeo de la pedida de matrimonio en pleno eclipse solar publicado en las redes sociales. / Redes sociales / @val_thorens

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Clara Dalmau Merencio

Clara Dalmau Merencio

Barcelona
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España vivió este miércoles uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años. El eclipse solar del 12 de agosto dejó imágenes espectaculares en distintos puntos del país, después de que la sombra de la Luna atravesara parte de la Península Ibérica y las Islas Baleares.

El fenómeno, que pudo observarse en su totalidad desde buena parte del territorio, convirtió el cielo en protagonista durante varios minutos y dejó numerosas estampas que ya circulan por las redes sociales.

"Hay momentos que solo se pueden vivir una sola vez"

Entre ellas se encuentra una especialmente romántica. La estación de esquí francesa de Val Thorens (en el valle de Tarentaise, en los Alpes franceses) ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que se puede ver a una pareja durante el eclipse solar.

En las imágenes, el hombre se arrodilla frente a su pareja para pedirle matrimonio, con el fenómeno astronómico como telón de fondo.

La estación acompaña la publicación con un mensaje que resume la particularidad del momento: "Hay momentos que solo se pueden vivir una sola vez". Val Thorens etiqueta además al fotógrafo Aurel Drew, responsable de las imágenes, que captan la silueta de la pareja mientras el Sol queda parcialmente oculto detrás de ellos.

Una pedida de mano "de película"

La escena no ha tardado en difundirse a través de otras cuentas de redes sociales que describen el momento como "una propuesta digna de película".

La imagen se suma así a las numerosas fotografías y vídeos que dejó el eclipse solar de este miércoles. El fenómeno ha despertado un gran interés en España, no solo por su espectacularidad, sino también porque forma parte de una secuencia de eclipses que se producirán en los próximos años y que volverán a situar al país en el foco de la observación astronómica.

Próximo eclipse: dentro de un año

El próximo gran hito astronómico tendrá lugar dentro de prácticamente un año, el 2 de agosto de 2027, con otro eclipse total que podrá verse desde el estrecho de Gibraltar y cubrirá el extremo sur de la Península y el norte de África, incluyendo ciudades como Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla. El eclipse tendrá lugar durante la mañana, y la máxima duración de la totalidad sucederá en Ceuta, con cuatro minutos y 48 segundos.

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En enero de 2028 tendrá lugar otro eclipse, esta vez anular. Entonces, la franja de totalidad pasará por ciudades como Sevilla, Málaga, Murcia y Valencia. En otras ciudades como Palma de Mallorca y Barcelona, en cambio, solo se podrá presenciar el principio de la fase anular, ya que el Sol se pondrá antes de que esta termine.

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