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Eclipse solar en España, última hora en directo | Afectados por el fenómeno, primeras urgencias médicas, problemas de visión y principales síntomas
Todo sobre el eclipse solar de 2026: a qué hora es, cuánto dura y dónde se verá mejor
El tráfico en Catalunya por el eclipse solar, en directo: restricciones en la AP-7, sanciones, recomendaciones y última hora del dispositivo de movilidad para este 12 de agosto
La Luna ha ocultado por completo el Sol durante más de un minuto este miércoles 12 de agosto, dejando una de las imágenes astronómicas más espectaculares de las últimas décadas en España. En Catalunya, la totalidad se ha podido observar desde la provincia de Tarragona y la mitad sur de Lleida, mientras que en Barcelona y Girona el eclipse ha sido parcial.
EL PERIÓDICO sigue recopilando la última hora, las imágenes, las reacciones y todas las noticias relacionadas con este fenómeno histórico.
Los hospitales refuerzan las urgencias y las unidades de oftalmología y traumatología en la 'zona cero del eclipse'
Los servicios sanitarios de las comunidades autónomas también se preparan para atender desde accidentes en un día de gran movilidad hasta golpes de calor, deshidrataciones y caídas por las largas esperas al aire libre
¿Cuándo será el próximo eclipse solar en España?
El último eclipse anular en España fue en 2005, mientras que el último total fue en 1912, hace 114 años. Ya hay fecha para el siguiente.
¿Cuáles son los síntomas de daño en la retina por mirar un eclipse?
Las afecciones suelen aparecer durante las horas posteriores a la exposición y a menudo no provocan dolor. Aquí explicamos más.
Protección Civil va un "balance positivo" del dispositivo de tráfico en las carreteras españolas de ayer
Virginia Barcones, secretaria general de Protección civil, cuenta que tuvieron hasta altas horas de la noche reuniones para monitorizar el tráfico en las carreteras españolas. Ha considerado que el balance fue "positivo", sin incidencias relevantes, y con un dispositivo dimensionado para todo lo que podría haber pasado y mitigar sus consecuencias
Las mejores imágenes del eclipse
Aquí tienes una recopilación con las mejores imágenes del eclipse de todo el mundo.
TIMELAPSE | Así se ha visto el eclipse solar desde el mirador de la Torre Glòries de Barcelona
El mirador de la Torre Glòries es una de las atalayas desde las que ha podido seguirse el eclipse solar de este miércoles 12 de agosto. Era una de las opciones más tentadoras para la ciudadanía que ha optado por quedarse en Barcelona y seguir el fenómeno sin desplazamientos por aglomeradas carreteras. Al no estar dentro de la franja de totalidad, Barcelona disfrutaba de un eclipse parcial con una cobertura del 99,7% del disco solar.
El mirador ofrecía un plan que combinaba la observación astronómica y las vistas panorámicas de la ciudad, gracias a sus 125 m de altura y ventanales que abarcan una mirada 360° sobre Barcelona con la Sagrada Familia en primer plano. Con los colores del atardecer y el 'skyline' de Barcelona, podía observarse desde el edificio de Glòries la primera parte del fenómeno antes de que el sol se ocultara tras la sierra de Collserola.
El eclipse ha comenzado alrededor de las 19:30 horas y ha durado hasta aproximadamente las 21:30 horas, aunque el momento de máxima ocultación ha sido a las 20:29 h. El astro estaba apenas a 4 grados sobre el horizonte, en dirección oeste-noroeste. Por eso, la sierra de Collserola ha hecho que el Sol dejara de verse antes de que terminara el eclipse.
Rafael Tapounet
Música y lágrimas entre viñedos en el eclipse del Festival Jordi Savall
"¡Eclipse total! ¡Ni sol, ni luna!". En una de las arias más conmovedoras del repertorio de Georg Friedrich Händel, perteneciente al oratorio 'Sansón' (1743), el juez israelita a quien los filisteos han arrancado los ojos lamenta haber perdido para siempre la luz del mundo. El suyo es, pues, un eclipse metafórico. El eclipse solar total que a las 20 horas y 29 minutos vieron y vivieron las cerca de 300 personas reunidas en la finca Estol Verd en Les Pobles (Aiguamúrcia) después de escuchar diversas piezas de Händel y de otros compositores barrocos fue, en cambio, de verdad. Mágico y extraordinario, pero real.
Enmarcado en la programación de la sexta edición del Festival Jordi Savall, el llamado 'Concierto para un eclipse' había empezado, por decirlo de alguna manera, dos horas antes, junto al aparcamiento del Monasterio de Santes Creus. Allí habían sido convocados los espectadores para ser conducidos en autocares a un "espacio secreto" que resultó ser un espléndido viñedo situado en una planicie desde la que la contemplación del fenómeno prometía grandes dosis de satisfacción astronómica.
Valentina Raffio
El 'eclipse del siglo' de este 12 de agosto coincide con el momento álgido de lluvia de estrellas de las Perseidas
Los astros se han alineado, y nunca mejor dicho, para que España viva el primer eclipse solar en más de un siglo con todo el esplendor cósmico. Y es que, según explican los astrónomos, este 12 de agosto viviremos primero un atardecer mágico en el que, alrededor de las ocho de la tarde, la Luna pasará ante el Sol y provocará durante unos instantes un mágico halo de oscuridad. Justo después, al finalizar el ocaso, el cielo lucirá más oscuro que nunca gracias a la presencia de una Luna nueva y será ahí cuando empiece el segundo espectáculo. La noche del "eclipse del siglo", de hecho, en los cielos españoles también se registrará uno de los momentos álgidos de la lluvia de estrellas de las Perseidas en la que se podrán observar hasta 200 meteoros por hora.
No es nada habitual que dos fenómenos astronómicos importantes coincidan en el tiempo y, mucho menos, con tan poco tiempo de margen. La última vez que España vivió un eclipse total de Sol fue el 17 de abril de 1912, alrededor de las once de la mañana. En esa ocasión, dado que el evento se produjo en pleno día, fue imposible combinar su observación con un fenómeno astronómico tan mágico como es el caso de una lluvia de estrellas. En esas fechas, además, sabemos que las Líridas tan típicas de la primavera apenas alcanzan unos 20 meteoros por hora por lo que, aún queriendo, la estampa nocturna resulta menos espectacular. Algo parecido ocurrió con el eclipse del 2 de octubre de 1959, visible solo desde Canarias. En ese caso, el fenómeno también tuvo lugar hacia el mediodía y eso impidió disfrutarlo junto a las Oriónidas que, en esos momentos, desprendían unas 70 estrellas fugaces por hora.
Jan Magarolas
La emoción por el eclipse se apodera de más de 20.000 asistentes en Tarragona: "Ha sido un regalo que no podremos volver a vivir"
Sesenta y un segundos. Esto es lo que ha durado el fenómeno del siglo en Tarragona, un momento que lo ha valido todo. Resulta difícil poner palabras a un instante tan insólito y especial que, en la ciudad, ha congregado a más de 26.000 espectadores, más de la mitad en la Port Marina Tarraco, cerca del mar. Un dispositivo sin precedentes para disfrutar de un eclipse solar total que ha dejado descolocados a los espectadores, a medio camino entre la felicidad y la estupefacción.
Después de la visita del Papa y del paso del Tour de Francia, el capítulo de eventos históricos de Catalunya invitaba a mirar al cielo, eso sí, con la seguridad de las gafas solares. Los nervios 'in crescendo' de las últimas semanas por saber si se podría ver el fenómeno con claridad, si habría nubes bajas o si el lugar escogido era el indicado, se han multiplicado a lo largo de la tarde en Tarragona, minutos antes del eclipse, por la proximidad de una mancha en el mapa que el radar meteorológico se resistía a alejar.
Finalmente, la suerte se ha impuesto en la ciudad y ha permitido ver cómo la Luna ha tapado por completo el Sol y ha proyectado su sombra sobre los tarraconenses. Adjetivos habituales como "histórico", "impresionante" o "muy emocionante" se han quedado cortos para los asistentes de medio mundo que se han dado cita en Tarragona este miércoles.
Ana Sánchez
Eclipse solar con aullidos: así se ha vivido desde la terraza más alta de Barcelona
Ni Tarragona ni Tarragono. Si había hoy un lugar con las expectativas altas para ver el eclipse es este: la terraza más alta de Barcelona. El Rooftop del Nobu (av. de Roma, 2-4). 25 pisos, 80 metros de altura, panorámicas 360º. La gente más ‘top’, al menos por unas horas. Prometían vistas al eclipse ‘deluxe’ con cócteles y sesión DJ. El primer eclipse total de sol en más de un siglo en España acabó entre aullidos.
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