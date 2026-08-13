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Eclipse solar en España, última hora en directo | Afectados por el fenómeno, primeras urgencias médicas, problemas de visión y principales síntomas

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Valentina Raffio

Germán González

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La Luna ha ocultado por completo el Sol durante más de un minuto este miércoles 12 de agosto, dejando una de las imágenes astronómicas más espectaculares de las últimas décadas en España. En Catalunya, la totalidad se ha podido observar desde la provincia de Tarragona y la mitad sur de Lleida, mientras que en Barcelona y Girona el eclipse ha sido parcial.

EL PERIÓDICO sigue recopilando la última hora, las imágenes, las reacciones y todas las noticias relacionadas con este fenómeno histórico.

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