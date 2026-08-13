Eclipse solar en España, última hora en directo | Afectados por el fenómeno, primeras urgencias médicas, problemas de visión y principales síntomas

El 'eclipse del siglo' de este 12 de agosto coincide con el momento álgido de lluvia de estrellas de las Perseidas

Los astros se han alineado, y nunca mejor dicho, para que España viva el primer eclipse solar en más de un siglo con todo el esplendor cósmico. Y es que, según explican los astrónomos, este 12 de agosto viviremos primero un atardecer mágico en el que, alrededor de las ocho de la tarde, la Luna pasará ante el Sol y provocará durante unos instantes un mágico halo de oscuridad. Justo después, al finalizar el ocaso, el cielo lucirá más oscuro que nunca gracias a la presencia de una Luna nueva y será ahí cuando empiece el segundo espectáculo. La noche del "eclipse del siglo", de hecho, en los cielos españoles también se registrará uno de los momentos álgidos de la lluvia de estrellas de las Perseidas en la que se podrán observar hasta 200 meteoros por hora.

No es nada habitual que dos fenómenos astronómicos importantes coincidan en el tiempo y, mucho menos, con tan poco tiempo de margen. La última vez que España vivió un eclipse total de Sol fue el 17 de abril de 1912, alrededor de las once de la mañana. En esa ocasión, dado que el evento se produjo en pleno día, fue imposible combinar su observación con un fenómeno astronómico tan mágico como es el caso de una lluvia de estrellas. En esas fechas, además, sabemos que las Líridas tan típicas de la primavera apenas alcanzan unos 20 meteoros por hora por lo que, aún queriendo, la estampa nocturna resulta menos espectacular. Algo parecido ocurrió con el eclipse del 2 de octubre de 1959, visible solo desde Canarias. En ese caso, el fenómeno también tuvo lugar hacia el mediodía y eso impidió disfrutarlo junto a las Oriónidas que, en esos momentos, desprendían unas 70 estrellas fugaces por hora.

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