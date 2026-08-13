El SEM atiende más de 80 consultas relacionadas con el eclipse: 20 de ellas por afecciones oftalmológicas

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de Catalunya recibió un total de 87 llamadas al 061 Salut Respon relacionadas con el eclipse de sol, desde las 7:00 de la mañana hasta las 21:30 horas de este pasado miércoles. Durante este periodo, se atendió a 83 personas por incidentes relacionados con esta situación extraordinaria.

Seis de estos casos requirieron la movilización de ambulancias. Tres afectados fueron trasladados a centros sanitarios, dos en estado menos grave y uno en estado crítico con un traumatismo. Las otras 77 personas fueron atendidas por teléfono. El mayor número de incidentes correspondió a consultas sanitarias relacionadas con el eclipse solar (77). Del total de incidentes atendidos por el SEM, 20 fueron por afecciones oftalmológicas.

Molestias

Se registraron consultas en la ciudad de Barcelona (12), Barcelona Metropolitana Norte (17), Catalunya Central (5), Girona (14), Lleida (6), Camp de Tarragona (18), Barcelona Metropolitana Sur (6), Terres de l’Ebre (3) y Penedès (2).

En una entrevista en Catalunya Ràdio, el gerente de la región sanitaria de Terres de l’Ebre, Ferran Roche, reconoció que, en general, fue una jornada tranquila, aunque se produjo un repunte de llamadas al 061 que pudieron resolverse sin problemas. "La gente ha llamado por molestias, pero no eran cosas graves", añadió.

Prevención

A pesar de ello, reconoció que durante los próximos días es posible que aparezcan afecciones oftalmológicas que no se perciben el mismo día. "Es más probable que aparezcan lesiones en los próximos días que en estas primeras horas", señaló, "pero las medidas preventivas eran importantes por si se hubiera producido, por ejemplo, una remesa de gafas defectuosas en algún municipio".

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Para las personas que empiecen a presentar síntomas, indicó que estos no aparecerán de un momento a otro, sino que comenzarán a notar "alguna molestia o alguna mancha". "Si ocurre, que acudan a su hospital de referencia para ser visitados por un especialista", recomendó.