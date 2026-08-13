Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solarSíntomas ojos eclipsePortAventuraSubida diéselViviendaBarcelonaTerremoto ColombiaPróximos eclipsesVuelingDespoblado
instagramlinkedin

En Langreo

El angustioso rescate de Karma, una perra arrojada al río en Asturias para que se ahogara

Una joven se lanzó al agua para salvarla, y quedó atrapada entre el barro, hasta que logró salir

Diego Miranda, dueño de Nalonpets, inspeccionando a Karma.

Diego Miranda, dueño de Nalonpets, inspeccionando a Karma. / Cedida a LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucía Hernández

Langreo
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El abandono de animales está a la orden del día. Este es el caso de Karma, una perrita de unos 7 meses que fue arrojada al arroyo de Samuño, en Ciaño (Asturias), durante la noche del sábado, sobre las 23.30 horas, con intención de dejarla abandonada o que se muriera. Tuvo la suerte de ser rescatada en poco tiempo por una joven, Sandra Romero, que se lanzó al agua sin pensarlo.

La chica es trabajadora de la peluquería canina Nalonpets, en Sama de Langreo. Fue ella misma quien se lanzó al agua sin pensarlo para salvar la vida de este can y convertirse en su heroína. Sin pensarlo, Sandra se comunicó con su compañero y dueño de la peluquería, Diego Miranda. "Ella lo vio todo, me dijo que había visto a los dueños con la perra por la zona. Al poco tiempo me mandó unos audios por WhatsApp diciendo que habían tirado a la perra, además de que ella misma no podía salir del río por el barro", relata Miranda.

Por suerte, fue el propio perro de Sandra quien tiró de ella y la ayudó a salir de la trampa de barro en la que estaba atrapada. Lo hizo con Karma en brazos. Cuando llegaron su colega y su marido, junto con la policía, ella y la perrita ya estaban a salvo. "Yo fui corriendo hasta allí y nada más llegar, la perra me reconoció, ya que era unos vecinos de la zona", explicaba el dueño de Nalonpets. Al día siguiente, decidieron acudir a su lugar de trabajo para asearla, desparasitarla y preparar un paquete de objetos para su nuevo hogar.

Karma

Los rescatadores, junto con Farruk Lerele y Ana Roces, integrantes de la agrupación 'FL Covers', colgaron en las redes un vídeo de Karma recién rescatada. Y así fue cómo una familia de La Felguera decidió quedarse con ella. "Teníamos claro que queríamos que sus nuevos dueños fueran de la zona porque decidimos que la perrita venga a nuestra peluquería todos los meses para hacerle un seguimiento", apuntaba. Diego Miranda describió que el animal no tenía chip, tenía la piel "fatal", estaba desnutrida y estaba parcialmente calva. Además, "devoraba la comida".

La perrita Karma en la peluquería canina Nalonpets.

La perrita Karma en la peluquería canina Nalonpets. / Cedida a LNE

Toda tragedia tiene su origen. Parece que la situación de la perrita nunca fue la óptima desde su llegada. Vecinos aseguran que ladraba en casa, lloraba y que nunca salía de su antiguo hogar. Además, relataban que siempre veían a los antiguos amos paseando solos, sin la compañía de Karma. Ahora con una denuncia policial, aseguran que "nadie los ha visto en tres días". Familiares de los denunciados afirman encontrarse abochornados por la situación, explicaron los rescatadores de Karma.

Noticias relacionadas

Abandono

El abandono de perros está a la orden del día y más en verano. Actualmente, hay 41 animales en el albergue de perros de la zona. Esto se explica, en palabras de Paulino Fernández, gerente de dicho establecimiento y del de Mieres, porque "históricamente hubo muchos pitbulls y perros PPP (Perros Potencialmente Peligrosos) en esta zona, ya que se organizaban peleas de perros. Los que abandonaban eran los que utilizaban para peleas de 'sparrings' o no eran útiles". Esos perros se hicieron "fijos" en la instalación, han pasado toda su vida en ella. Otro factor es que el albergue de Langreo recoge a los animales de la zona del Nalón, no solo los del concejo.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La pregunta que toda persona con miopía y astigmatismo se hace ante el eclipse: ¿cómo me pongo las gafas homologadas si ya llevo gafas para ver?
  2. Alerta eclipse: retirado del mercado un nuevo modelo de gafas homologadas para ver el eclipse solar
  3. Eclipse solar hoy, en directo | A qué hora es en España, cómo verlo con gafas y última hora hora del fenómeno astronómico este 12 de agosto
  4. El gran eclipse solar total de 2027: durará más de 6 minutos y oscurecerá buena parte del planeta
  5. La hora exacta para no perderte la mayor visibilidad del eclipse solar del 12 de agosto en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona
  6. El tráfico en Catalunya por el eclipse solar, en directo: restricciones en la AP-7, sanciones, recomendaciones y última hora del dispositivo de movilidad para este 12 de agosto
  7. Mercedes López Romero (45 años), casi ciega por ver un eclipse, pide no mirarlo hoy ni con gafas: 'Me da miedo como la gente va con niños y todo
  8. Un centro estético de Barcelona y una fábrica de L'Hospitalet, los únicos sitios con miles de gafas a la venta todavía para ver el eclipse

Catalunya registra 450 urgencias por daños en la vista en las primeras horas tras el eclipse

Catalunya registra 450 urgencias por daños en la vista en las primeras horas tras el eclipse

Un microscopio en miniatura permite observar y controlar las neuronas mientras el cerebro está en movimiento

Un microscopio en miniatura permite observar y controlar las neuronas mientras el cerebro está en movimiento

Los hospitales y centros de salud de España reciben más de 600 visitas oftalmológicas en las primeras horas 'post-eclipse'

Los hospitales y centros de salud de España reciben más de 600 visitas oftalmológicas en las primeras horas 'post-eclipse'

Los Mossos investigan un nuevo tiroteo en Nou Barris sin heridos

Los Mossos investigan un nuevo tiroteo en Nou Barris sin heridos

Rubén Gómez, español viviendo en Suiza: "En cuatro meses he ahorrado más de 10.000 euros, estoy trabajando en la cocina de un restaurante"

Rubén Gómez, español viviendo en Suiza: "En cuatro meses he ahorrado más de 10.000 euros, estoy trabajando en la cocina de un restaurante"

Un fallo en el sistema de regulación del tráfico de trenes corta la R3 en su totalidad

Un fallo en el sistema de regulación del tráfico de trenes corta la R3 en su totalidad

Más de 80.000 vehículos regresaron del eclipse hacia Barcelona en pocas horas y colapsaron la AP7

Más de 80.000 vehículos regresaron del eclipse hacia Barcelona en pocas horas y colapsaron la AP7

Renfe alega falta de trenes para reforzar el dispositivo del eclipse y evitar el caos registrado en Tarragona