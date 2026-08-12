Los usuarios de Rodalies refuerzan su app sobre el estado del servicio alternativa a la oficial

La información de los tiempos de paso de los trenes y de las comodidades de las estaciones sigue siendo uno de los puntos débiles de la red de Rodalies. Tras años de espera, la 'app móvil' de Renfe que tenía que mejorar esta situación se lanzó hace apenas dos semanas. Las mejoras son palpables: por primera vez, la plataforma incluye un mapa de la red con todos los trenes que están circulando. Sin embargo, en algunos aspectos, como mostrar los trenes cancelados, los usuarios siguen reclamando mejoras. Tanto es así que la plataforma Dignitat a les Vies, que desde hace años tiene disponible su propia aplicación 'Transporta'm', no esperó ni un día para anunciar que lanzaría su propia actualización. Ya está en fase de pruebas y finalmente aparecerá en los móviles el próximo lunes 24 de agosto.

Más transparencia

Uno de los problemas detectados por los usuarios que la nueva 'app' no ha podido solucionar es la información sobre los trenes cancelados que sigue sin mostrarse fielmente. Tampoco pueden activarse las notificaciones, aunque sí existen unos nuevos 'widgets' que permiten ver los horarios de los trenes directamente en la pantalla de inicio del móvil. De momento, tampoco pueden comprarse billetes para los Regionals y sigue habiendo algunos problemas con la información acerca de las tarifas de la Autoritat Metropolitana de Transport (ATM) o las incidencias de los servicios de Regionals.

La idea de David Cortés, el miembro de Dignitat a les Vies detrás de 'Transporta'm', es llevar más allá las nuevas funcionalidades que se han incorporado en las 'apps' oficiales. Así, por ejemplo, los nuevos mapas que localizan en tiempo real los trenes también incorporarán las circulaciones del Metro de Barcelona. Se informará también de las incidencias de todos los trenes, incluidos los Regionals, y marcarán aquellos que han sido cancelados.

Otra de las funcionalidades destacadas, que hasta ahora solo incorporaban otras aplicaciones alternativas como Ferroviària, es que la aplicación marcará el modelo de los trenes. No se trata únicamente de un guiño para los aficionados al mundo ferroviario, sino también de información sobre la capacidad de los trenes, ya que 'Transporta'm' marcará si son composiciones simples –trenes cortos– o dobles –largos–. La actualización también permitirá tener información sobre sistemas de bicis compartidos como el de 'La Ganxeta' de Reus y seguirá incluyendo los datos de otros sistemas de transporte como los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) o el Tramvia.

Antes de su lanzamiento oficial para Android y Apple el lunes 24, ya hay más de 100 personas que se han apuntado para probar la versión 'beta' de la 'app'. Los usuarios registrados empezarán a tener acceso a la versión en pruebas de la nueva actualización este mismo viernes. 'Transporta'm' ya aglutina más de 90.000 usuarios mientras que, de momento, la nueva 'app' de Rodalies suma poco más de 500. La nueva 'app' de Cercanías acumula un millón de usuarios, la mayoría anteriores a la actualización del 30 de julio.

Hecha por Renfe y en Portbou

La nueva 'app' oficial de Rodalies se estrenó el pasado 30 de julio, casi dos meses más tarde de lo esperado, y se lanzó junto a la aplicación que Renfe ha diseñado para el resto de núcleos de Cercanías en España. Los dos programas no guardan diferencia alguna. De hecho, la Generalitat se esperó casi una semana, hasta el 4 de agosto, para hacer oficial el anuncio de la nueva aplicación.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, reivindicó que tener una aplicación con "identidad propia de Rodalies" permitía "reforzar la visibilidad y el reconocimiento del servicio en Catalunya". "Esta nueva herramienta combina una imagen propia con las funcionalidades más avanzadas para ofrecer a los usuarios una experiencia moderna, intuitiva y adaptada a la realidad del territorio", celebró Paneque. En el mismo comunicado, por otro lado, se reconocía que las funcionalidades de una y otra 'app' eran las mismas.

El papel catalán en la 'app' se ha limitado esta vez a los ocho trabajadores del centro de Competencias Digitales que tiene Renfe en Portbou. Los profesionales del centro empezaron a implicarse en el proyecto en septiembre de 2025, cuando el portal pasó a la fase de validación y verificación. Así, los profesionales de Portbou ses encargaron de hacer funciones de 'tester': usaron la aplicación y comprobaron todas sus funcionalidades para detectar errores y fallos y mejorar la versión final del portal digital. La antigua versión de la 'app' de Rodalies, diseñada desde la Generalitat, dejará de funcionar el próximo 15 de septiembre.

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También han servido de inspiración para algunas de estas funcionalidades la 'app' de Transporta'm. Cortés trasladó algunas ideas al propio presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, que acabaron integrados en la nueva aplicación oficial. Entre estas observaciones está la importancia de indicar si el tren será corto o largo. Aunque de momento esta función solo la incluirá Transporta'm, Cortés espera que la 'app' oficial la incorpore "pronto".