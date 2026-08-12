Movilidad estival
La salida de vehículos del área metropolitana de Barcelona aumenta un 7% por el eclipse
Hay retenciones en varios tramos de la AP7 como en Martorell, Vilafranca o el Vendrell
Catalunya cerrará las salidas de la AP7 en el Ebre si hay colapso de tráfico por el eclipse
Última hora del eclipse solar total de hoy 12 de agosto, en directo | Cuándo empieza, hora de máxima visibilidad y gafas homologadas para verlo
Tráfico en Catalunya por el eclipse solar, última hora en directo: restricciones en la AP-7, cortes en carreteras y alternativas este 12 de agosto
El Servei Català de Trànsit ha informado que entre la medianoche y las 12 del mediodía de este miércoles han salido del área metropolitana de Barcelona un 7% más de vehículos comparado con un día equivalente de 2025. Este aumento de tráfico se ha notado sobre todo en los tramos sur de la AP7, C32 y C31.
Sin embargo, Trànsit remarca que pese a ser un incremento "relevante, en ningún caso debe suponer un aumento que implica que deba haber problemas importantes. Es decir, la red viaria está plenamente capacitada para absorber ese aumento". Las previsiones de Trànsit es que por esta autopista pueden pasar unos 3.000 vehículos a la hora y que el punto más preocupante es en el tramo entre Tarragona y Terres de l'Ebre con dos carriles. Ahí se puede asumir un incremento de 20.000 vehículos en diez horas.
Por el momento, se producen retenciones en el enlace de la A2 con la AP7 de Abrera a Martorell en sentido sur y son especialmente intensas entre Gelida y Sant Sadurní. También hay lentitud y paradas en la AP7 entre Vilafranca del Penedès y Santa Margarida i els Monjos y entre el Vendrell y Roda de Berà en sentido Tarragona. Trànsit recuerda que a partir de las cinco de la tarde y hasta medianoche los vehículos pesados no podrán circular por la AP7.
Para no colapsar esta autopista Trànsit informa a través de paneles luminosos de posibles rutas alternativas para acudir a la costa de Tarragona y Terres de l'Ebre por la A7 y la N340 y la C25 y la AP2 para los desplazamientos hacia las comarcas de Ponent.
Precisamente, la A2 en dirección a Lleida también está congestionada en algunos puntos, como Bell-lloc d'Urgell (Pla d'Urgell), por personas que acuden a ver el eclipse. Los paneles luminosos de la autovía indican cuáles son las salidas para poder ir a ver el eclipse en Lleida, donde se han habilitado dos espacios en la Seu Vella y en el campo de fútbol de los Mangraners, con las entradas gratuitas agotadas desde hace días.
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