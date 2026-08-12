Rodalies y Regionals llenos hacia la franja de totalidad del eclipse de Catalunya: "Hemos bloqueado las puertas del tren para que entrara aire"

El tráfico ferroviario ha sido uno de los puntos débiles de la Generalitat en el amplio dispositivo de movilidad previsto para este miércoles ante el eclipse solar. El departament de Territori se ha limitado a porgramar un tren nocturno especial de la R16 que unirá Tortosa con Barcelona a partir de las 21.56 horas de la noche. Así, las aglomeraciones y las escenas de tensión se han sucedido durante toda la jornada en los trenes de Rodalies y Regionals que llegaban a la franja de totalidad del eclipse en Tarragona y las Terres de l'Ebre.

Ya esta mañana, algunos de los trenes de la R17 con destino Salou se han encontrado completamente abarrotados desde la estación de Sants. Los trenes de esta línea, que une la estación de França con Port Aventura pasando por Tarragona suelen ser cortos a media mañana porque la demanda no es demasiado alta. Este miércoles, sin embargo, muchos pasajeros se han visto obligados a quedarse de pie y la falta de aire acondicionado ha tensado aún más los ánimos. Según han denunciado varios usuarios en X, algunos pasajeros han decidido bloquear las puertas en Vilanova i la Geltrú para tratar que se activara el aire acondicionado para lo que quedaba de trayecto.

Las imáganes y denuncias de los trenes llenos y de aglomeraciones en estaciones como Barcelona - Sants y Tarragona se han ido repitiendo a medida que se acercaba la tarde y la hora de inicio del eclipse. Los usuarios han denunciado situaciones parecidas en la R15 y en la R16.

Además, pocos minutos después de las 16.00 horas, una incidencia en la infraestructura en la estación de Castelldefels ha obligado a limitar la circulación de la R2Sud a dos trenes por hora y sentido, la mitad del servicio habitual.

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La R2Sud es, precisamente, la principal línea de Rodalies del ámbito de Barcelona que llega hasta la franja de totalidad del eclipse en los municipios de Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Cunit, Segur de Calafell, Calafell y el Vendrell. La incidencia ha obligado a que todos los trenes de la línea –una de las más usadas de Rodalies– paren en todas las estaciones, por lo que se pueden producir retrasos significativos. También alcanzan la franja de totalidad del eclipse algunos trenes de la R4 con destino a Sant Vicenç de Calders.