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Los redactores y fotógrafos de EL PERIÓDICO relatan a pie de calle un eclipse histórico

El eclipse solar, en directo | A qué hora empieza en España y Catalunya, cuánto dura, dónde verlo y gafas retiradas

Colapso en los Rodalies y Regionals de Sants en plena cuenta atrás para el eclipse: "Nos tendremos que quedar en Montjuïc"

Varias personas esperan el eclipse solar en el Castillo de Monjuic de Barcelona, este miércoles.

Varias personas esperan el eclipse solar en el Castillo de Monjuic de Barcelona, este miércoles. / Alejandro Garcia / EFE

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Desde primera hora de este miércoles, fotógrafos y redactores de diferentes secciones de EL PERIÓDICO siguen los preparativos de un eclipse solar histórico. Miles de personas se han desplazado a lugares estratégicos para seguir el fenómeno, el primero de este tipo que se podrá ver en la península ibérica desde 1912.

Bajo el epígrafe ‘A pie de calle’, los redactores ofrecen a la audiencia no solo las noticias y reportajes relacionados directamente con el eclipse, sino también sus consecuencias en el transporte y las principales reacciones entre la comunidad científica. Esta pieza recopila el contenido audiovisual recogido por los periodistas, así como las fotogalerías y vídeos elaborados por los profesionales del departamento de Imagen.

Imagenes desde el El Port Marina Tarraco, durante el eclipse total de Sol

Imagenes desde el El Port Marina Tarraco, durante el eclipse total de Sol

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Imagenes desde el El Port Marina Tarraco, durante el eclipse total de Sol / Zowy Voeten

A PIE DE CALLE | Ana Sánchez ve el eclipse desde el rooftop del Nobu

A PIE DE CALLE | Ana Sánchez ve el eclipse desde el rooftop del Nobu

Ana Sánchez

Visitantes y aficionados a la observación astronómica esperan en el Port de la Maria, en Tarragona, para contemplar el eclipse total de Sol.

Visitantes y aficionados a la observación astronómica esperan en el Port de la Maria, en Tarragona, para contemplar el eclipse total de Sol.

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Visitantes y aficionados a la observación astronómica esperan en el Port de la Maria, en Tarragona, para contemplar el eclipse total de Sol. / Zowy Voeten

A PIE DE CALLE | Ambiente en el Sot del Migdia (Montjuic) previo al eclipse

A PIE DE CALLE | Ambiente en el Sot del Migdia (Montjuic) previo al eclipse

Bárbara Favant

A PIE DE CALLE | Los consejos de la astronauta Sara Garcia Alonso para disfrutar el eclipse al máximo

A PIE DE CALLE | Los consejos de la astronauta Sara Garcia Alonso para disfrutar el eclipse al máximo

Roberto Bécares

APIE DE CALLE | Colas y aglomeraciones en la estación de Sants a poco más de una hora del eclipse

APIE DE CALLE | Colas y aglomeraciones en la estación de Sants a poco más de una hora del eclipse

Pau Lizana

A PIE DE CALLE | Catalunya ha aprovechado el eclipse para lanzar globos sonda

A PIE DE CALLE | Catalunya ha aprovechado el eclipse para lanzar globos sonda

Valentina Raffio

A PIE DE CALLE | Pedro Duque Astronauta, en el observatorio del Ebro

A PIE DE CALLE | Pedro Duque Astronauta, en el observatorio del Ebro

Valentina Raffio

A PIE DE CALLE | Valentina Raffio explica cómo ponerse correctamente las gafas para ver el eclipse

A PIE DE CALLE | Valentina Raffio explica cómo ponerse correctamente las gafas para ver el eclipse

Valentina Raffio

A PIE DE CALLE | Roberto Bécares, el eclipse desde el Observatorio de Yebes

A PIE DE CALLE | Roberto Bécares, el eclipse desde el Observatorio de Yebes

Roberto Bécares

A pie de calle | Valentina Raffio. El eclipse desde el Observatorio del Ebre

A pie de calle | Valentina Raffio. El eclipse desde el Observatorio del Ebre

A pie de calle | Valentina Raffio. El eclipse desde el Observatorio del Ebre / Valentina Raffio

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Los redactores y fotógrafos de EL PERIÓDICO relatan a pie de calle un eclipse histórico

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¿Te duelen los ojos después del eclipse solar? Haz esto

¿Te duelen los ojos después del eclipse solar? Haz esto

Imagenes desde el El Port Marina Tarraco, durante el eclipse total de Sol

Normalidad en los CAP y hospitales de Catalunya en la jornada del eclipse: las visitas oftalmológicas se esperan a partir de mañana

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