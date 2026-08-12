Periodismo de cerca
Los redactores y fotógrafos de EL PERIÓDICO relatan a pie de calle un eclipse histórico
El eclipse solar, en directo | A qué hora empieza en España y Catalunya, cuánto dura, dónde verlo y gafas retiradas
Colapso en los Rodalies y Regionals de Sants en plena cuenta atrás para el eclipse: "Nos tendremos que quedar en Montjuïc"
Desde primera hora de este miércoles, fotógrafos y redactores de diferentes secciones de EL PERIÓDICO siguen los preparativos de un eclipse solar histórico. Miles de personas se han desplazado a lugares estratégicos para seguir el fenómeno, el primero de este tipo que se podrá ver en la península ibérica desde 1912.
Bajo el epígrafe ‘A pie de calle’, los redactores ofrecen a la audiencia no solo las noticias y reportajes relacionados directamente con el eclipse, sino también sus consecuencias en el transporte y las principales reacciones entre la comunidad científica. Esta pieza recopila el contenido audiovisual recogido por los periodistas, así como las fotogalerías y vídeos elaborados por los profesionales del departamento de Imagen.
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