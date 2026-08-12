Los redactores y fotógrafos de EL PERIÓDICO relatan a pie de calle un eclipse histórico

Desde primera hora de este miércoles, fotógrafos y redactores de diferentes secciones de EL PERIÓDICO siguen los preparativos de un eclipse solar histórico. Miles de personas se han desplazado a lugares estratégicos para seguir el fenómeno, el primero de este tipo que se podrá ver en la península ibérica desde 1912.

Bajo el epígrafe ‘A pie de calle’, los redactores ofrecen a la audiencia no solo las noticias y reportajes relacionados directamente con el eclipse, sino también sus consecuencias en el transporte y las principales reacciones entre la comunidad científica. Esta pieza recopila el contenido audiovisual recogido por los periodistas, así como las fotogalerías y vídeos elaborados por los profesionales del departamento de Imagen.

Imagenes desde el El Port Marina Tarraco, durante el eclipse total de Sol / Zowy Voeten

Ana Sánchez

Visitantes y aficionados a la observación astronómica esperan en el Port de la Maria, en Tarragona, para contemplar el eclipse total de Sol. / Zowy Voeten

Bárbara Favant

Roberto Bécares

Pau Lizana

Valentina Raffio

Valentina Raffio

Valentina Raffio

Roberto Bécares