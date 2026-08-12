Protecció Civil pide el confinamiento de la zona cercana al incendio de Castellví de la Marca (Alt Penedès)

Protecció Civil ha enviado un Es-Alert para pedir el confinamiento de la población de una zona al noroeste del incendio forestal de Castellví de la Marca (Alt Penedès), que afecta a El Montmell, la urbanización Pla de Manlleu, La Moixeta, Les Pinedes Altes, La Talaia Mediterrània y las carreteras T-2442 y TV-2443. Según han informado los Bombers, se trataría de una zona que abarca 1.725 hectáreas y en la que hay 169 personas empadronadas. El cuerpo continúa trabajando para apagar el fuego con 40 dotaciones, siete de ellas aéreas. Los trabajos en la cola del incendio están resultando efectivos, pero la cabeza y parte del flanco izquierdo se han abierto en dirección noroeste debido a un cambio de viento.

El cuerpo ha recibido el aviso a las cuatro y media de la tarde y se ha desplazado inmediatamente hasta el lugar de los hechos con decenas de dotaciones para evitar que el fuego se complique en una jornada de movilidad complicada en todo el país, derivada del eclipse solar. Según los Agents Rurals, el fuego afecta al espacio natural protegido de El Montmell-Marmellar.