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Parlon prevé entre "5.000 y 10.000 vehículos" más en las carreteras por el eclipse y avanza que mucha gente "ya se ha desplazado"

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La Conselleria d'Interior cree que "mucha gente ya se ha desplazado" al lugar del eclipse y espera una jornada "tranquila" de movilidad

La Conselleria d'Interior cree que "mucha gente ya se ha desplazado" al lugar del eclipse y espera una jornada "tranquila" de movilidad

La Conselleria d'Interior cree que "mucha gente ya se ha desplazado" al lugar del eclipse y espera una jornada "tranquila" de movilidad. Lo explica la consellera Núria Parlón. En la foto, tráfico cargado en la A-2 a la altura de Bell-lloc d'Urgell en sentido Lleida / ORIOL BOSCH / ACN / VÍDEO: ARNAU MARTÍNEZ TERUEL / ACN

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Germán González

Germán González

Barcelona
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La consellera de Interior, Núria Parlon, pasará la jornada del eclipse en el centro de coordinación de Reus para controlar cualquier incidencia. En una atención a los medios ha explicado que las previsiones de movilidad eran de entre "5.000 y 10.000 vehículos" que podrían moverse en las primeras horas del día, hacia el sur de Catalunya para ver el eclipse. En concreto, el Servei Català de Trànsit calcula que en el tramo entre Tarragona y Terres de l'Ebre de la AP7, en el que la autopista se queda en dos carriles, puede asumir 20.000 vehículos de más entre las siete de la mañana y las siete de la tarde

Sin embargo, Parlon ha explicado que en las primeras horas de este miércoles no se está notando un incremento de la movilidad hacia Tarragona y Terres de l'Ebre, aunque puede existir cierta intensidad de circulación a partir de la tarde. La consellera considera que mucha gente "ya se ha desplazado con antelación", para ver el eclipse solar aprovechando los días de vacaciones. Por eso, desde Trànsit se prevé un regreso "muy escalonado" del eclipse.

A mediodía la AP7 registraba un tráfico intenso y algunos paros puntuales este miércoles por la mañana y mediodía en sentido sur entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia horas antes del eclipse solar. Las retenciones comienzan en el enlace de la A2 con la AP7 de Abrera a Martorell en sentido sur y son especialmente intensas entre Gelida y Sant Sadurní.

Parlon ha insistido en utilizar la C25 y la AP2 para los desplazamientos hacia las comarcas de Ponent, y la A7 y la N340 para ir al Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre, para no congestionar la AP7.

La consellera también ha descartado que haya movimientos de última hacia Ponent, desde donde se prevén unas mejores condiciones meteorológicas que en el Ebro y en el litoral tarraconense, donde podría haber nubosidad. En este sentido considera que los asistentes a ver el fenómeno ya han decidido ruta con antelación. Sin embargo, desde el Meteocat se ha insistido en que este miércoles "es el mejor día" de la semana para tener visibilidad del eclipse.

Procicat activo

Coincidiendo con el eclipse se ha constituido el dispositivo de coordinación de Protección Civil de la Generalitat en Reus y se ha activado el Plan Procicat en fase de alerta para atender a cualquier incidencia. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto a varios consellers han visitado el edificio del 112 de Reus desde donde se coordina el dispositivo de seguridad de la jornada. El Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT) se ha reunido en Reus con representantes de Protección Civil de la Generalitat, Cuerpo de Agentes Rurales, Mossos d’Esquadra, Sistema de Emergencias Médicas (SEM), Servicio Catalán de Tráfico y Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat).

Este centro debe seguir y gestionar posibles incidencias derivadas de la movilidad ocasionada por el eclipse, especialmente en el tercio sur de Catalunya, donde se prevé una mayor afluencia de personas. El CAT112, por su parte, ha reforzado su plantilla para asumir el posible incremento de llamadas por la tarde.

Protección Civil de la Generalitat se mantendrá en contacto con el Centro Nacional de Emergencias para hacer seguimiento de posibles incidencias en el ámbito estatal, en coordinación con el resto de comunidades, principalmente Aragón y Comunidad Valenciana en el caso de Catalunya por proximidad geográfica. Además, Centro de Coordinación Operativa de Catalunya será el encargado de tener contacto directo con todos los municipios implicados en las zonas y puntos de observación del eclipse.

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Una de las principales preocupaciones es evitar que los vehículos paren en el arcén de la carretera a ver el eclipse si van coche. El helicóptero de Trànsit y los Mossos controlarán estas infracciones.

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