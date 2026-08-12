Este es el pueblo de la España vaciada que la NASA ha elegido para retransmitir el eclipse solar

España se prepara para vivir el primer eclipse total de sol en más de un siglo este 12 de agosto. Un fenómeno astronómico sin igual que será seguido desde todo el mundo y que la NASA retransmitirá desde un pequeño pueblo burgalés que llegó a estar abandonado.

"Somos de la NASA y queremos alquilaros el pueblo para poder retransmitir en directo el evento". Esta fue la primera llamada que recibió hace meses Juan Ansótegi, pensando en un primer momento que se trataba de un "timo". Pero no, después de estudiar varios enclaves, los científicos de la NASA decidieron que el mejor lugar para seguir el fenómeno es el pueblo de Villalibado, perteneciente a la localidad burgalesa de Villadiego.

Complejo de turismo rural

La peculiaridad de este pueblo es que llegó a estar abandonado durante casi tres décadas después de que se fueran los últimos vecinos. Sin embargo, en 2023 Ansótegui rehabilitó el pueblo como complejo de turismo rural, poniendo en marcha las primeras casas rurales de la localidad.

Un complejo que cuenta con su propia iglesia, la iglesia románica de San Salvador. Será justo allí, en la parte alta del pueblo, desde donde cerca de una treintena de científicos y técnicos de la NASA y del Exploratorium de San Francisco (un museo de ciencia, arte y tecnología fundado por Frank Oppenheimer) prepararán la retransmisión internacional que se estima que acercará el fenómeno a unos 10 millones de espectadores.

Han alquilado el pueblo entero

La petición de la NASA fue alquilar el pueblo entero para instalar su equipo con unas treinta personas. "Solo han pedido una acometida especial de electricidad y red, claro, pero como ya tenemos fibra óptica en el pueblo, no ha habido ningún problema", relataba el dueño de la localidad en un diario local.

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Villalibado se encuentra dentro de la franja de totalidad del eclipse, cuenta con unas buenas infraestructuras de comunicaciones al tener fibra óptica y tiene un horizonte despejado y sin obstáculos como edificios, montañas o árboles, factores que lo convierten en un lugar idóneo para disfrutar el evento y, a criterio de la NASA, para retransmitirlo.