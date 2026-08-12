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Sucesos

Muere el conductor de un tractor después de salirse de la vía y volcar en Mas de Barberans (Tarragona)

El hombre, de 75 años, ha quedado atrapado en el vehículo

18/02/2026 Ambulancias del SEM,en una imagen de archivo

18/02/2026 Ambulancias del SEM,en una imagen de archivo / Lorena Sopêna - Europa Press / Europa Press

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El conductor de un tractor ha muerto este miércoles en un accidente de tráfico tras salirse de la vía y volcar en el punto kilométrico 10,5 de la carretera T-1025 en dirección a Santa Bàrbara, en el término municipal de Mas de Barberans, en la comarca del Montsià (Tarragona). Según informa Trànsit en un comunicado, los servicios de emergencias han recibido el aviso hacia las 10.56 horas.

A causa del accidente, el conductor del tractor ha quedado atrapado en el vehículo y ha fallecido, aunque las causas del suceso todavía se están investigando. Se trata de un hombre de 75 años, vecino de Mas de Barberans. A raíz del accidente se han activado tres patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat y tres unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

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En cuanto a la afectación viaria, se ha dado paso alternativo en este punto de la T-1025 y, posteriormente, la carretera ha quedado completamente reabierta. Con esta víctima, son 83 las personas que han muerto este año en las carreteras catalanas, según datos provisionales. Trànsit recuerda que el SIAVT (Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico) está a disposición de los familiares y de las personas afectadas.

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