Mariona Font: "Antes la gente iba a un museo por disfrute estético; nosotros, en L'Escala, explicamos un 'modus vivendi' que el turismo ha cambiado"

La historiadora del arte Mariona Font Batlle (Bellcaire, 1974) es, desde principios de 2025, la directora del Museu de l’Escala, una entidad que gestiona los espacios patrimoniales de L’Escala como el Museu de l’Anxova i de la Sal (MASLE), el Alfolí de la Sal, la casa de pescadores Can Cinto Xuà, el espacio Víctor Català en el Clos del Pastor, pero también las torres de defensa, la barraca de pescadores de la Creu, los búnkeres, el cementerio marinero y la iglesia de Santa Reparada. También Vilanera. Mariona Font, que entró a formar parte del equipo en 2005, tiene claro que, a diferencia de museos que giran en torno a una colección y a la persona que la ha creado, el Museu de l’Escala, que este 1 de agosto ha cumplido veinte años, “explica todo un pueblo, un ecosistema y tú tienes que reflejarlo”. Reconoce que hay que mantener equilibrios y que a menudo es cuestión de "ensayo y error". "Este es un museo vivo y lo más importante es tener esta conexión con tu comunidad y entorno”.

El Museu de l’Escala no es un museo anclado en el pasado sino que conecta con el momento actual.

Exacto. Los abuelos nos dieron las piezas, pero ahora vienen los nietos, las ven y todavía les hace ilusión. Y después traen a sus amigos diciéndoles que eso lo hacían en su casa. Sigue vivo, gusta y atrae. Un señor que hacía maquetas nos dio una que reproducía el pailebote que llevaba la sal. La aceptamos porque nos enlaza con el relato.

Hay piezas que aceptan, pero no exponen.

Las guardamos y normalmente para las exposiciones temporales intentamos sacarlas; no ponemos nada que esté en la exposición permanente, sino que siempre sacamos piezas de la reserva.

La tendencia actual es que los museos enseñen las reservas.

Nosotros en esto somos pioneros sin saberlo porque después de abrir el Museu de l’Anxova, al cabo de un año abrimos la casa de pescadores de Can Cinto Xuà. Intentamos legalizarla. Como registramos el Museu de l’Anxova, también queríamos registrar la casa de pescadores. Pero empezaron a decirnos que teníamos que cambiar las puertas, poner una rampa, tener ascensor, lavabo… Una idea que nos daban era comprar la casa de al lado, derribarla y hacer todos los servicios en esa parte, abrir un agujero en la pared, y que después la gente pudiera ver la casa de pescadores. Nos negamos, era imposible. Al final encontramos la fórmula, que era el almacén visitable, y lo tenemos desde 2007.

¿Y el almacén actual?

Ahora no, pero quizá el año que viene porque lo trasladaremos a un nuevo espacio municipal en Riells que el Ayuntamiento está rehabilitando para este uso, con climatización, diferentes salas compartimentadas, un espacio para restaurar... Cuando lo tengamos hecho, sí que se puede enseñar.

Es una manera de mostrar otras facetas de los museos.

Cierto, porque mucha gente piensa que todo nuestro trabajo consiste solo en abrir, vender entradas o hacer visitas guiadas, cuando en realidad somos un museo municipal, pero también un archivo. El Plan de museos de 2030 nos lo ha simplificado y nos ha ayudado a saber bien qué somos. En principio, un museo de territorio que es el paraguas que puede aglutinar todos estos diferentes espacios, patrimonios, sensibilidades, pero siempre orientado a responder a una comunidad local. Así no somos solo un museo etnográfico o de arqueología, no todo es un museo de edificios imponentes, sino que hay un poco de todo. Tenemos la barca Paca, Víctor Català con un patrimonio literario de primera línea, y un archivo fotográfico que no es para menospreciar.

L’Escala ha sido pionera en la protección de la memoria y del patrimonio.

Todo vino del archivo. En el nuevo puerto de la Clota, cada pescador tenía una caseta y las modernizaron y, en el momento en que las derribaban, Lurdes Boix (anterior directora y archivera municipal) fue con el jefe de la brigada y les dijo qué era lo que no necesitaban y recogió muchas cosas. Preguntando qué eran aquellos objetos, entraba en las casas y le decían si quería más cosas. Y con esa conversación y ese entrar en las casas, se fue creando una colección.

Había esta sensibilidad, eran conscientes de que aquello era memoria viva que podía desaparecer.

Sí, y muy rápidamente. El turismo se lo ha llevado todo por delante y la gente está totalmente desvinculada de la tierra, del mar, de donde habita. Solo se vive de cara a Internet, a todo lo virtual o trabajando solo mirando a la pantalla.

La función del museo acaba siendo muy importante.

Cuando la gente piensa en un museo ve un lugar con objetos dentro de vitrinas. Antes quizá sí que era eso, piezas únicas o emblemáticas, y la gente simplemente iba por disfrute estético, para observar, y con aquel placer que le daba ver cosas bonitas. En cambio, nosotros lo que hacemos es explicar un modus vivendi que, con la llegada del turismo, ha cambiado completamente.

La gente da una pieza pensando que esa parte de ellos les sobrevivirá.

Lo vemos, sobre todo, con el tema de las fotografías, porque las de blanco y negro ya mucha gente no las conoce. También quizá se necesita hacer algún curso para que la gente sepa guardar las fotografías en su casa, que las tenga en buenas condiciones. Hace un tiempo impulsamos la iniciativa del portal de imágenes. Como teníamos tantas consultas en el archivo para ver el fondo de l’Esquirol o de Lassús, pensamos: ¿por qué no colgarlo en Internet y que la gente desde su casa pueda verlo? Ahora estamos colgando también vídeos y eso sí que gusta muchísimo.

La directora de l'Escala mostrando objetos de la exposición permanente del Museu de l'Anxova y de la Sal. / Basili Gironès

Es un fondo muy rico.

Sí, de Víctor Català tenemos muchísimas, unas doscientas. Aparte, los fondos fotográficos y después el archivo histórico. Lo que nos pasa ahora es que la gente se compra casas en L’Escala y viene al archivo para que les expliques la historia de la casa. Si era una casa de pescadores, si eran de las más míticas, de las más auténticas. Hace poco nos preguntaron dónde estaba el cuartel de la Guardia Civil entre 1965 y 1968 porque quizá su abuelo debía de haber ido allí y ahora los nietos quieren ir a ver dónde había vivido el abuelo.

Es como rastrear el mito o la autenticidad, como ha dicho.

Totalmente. Lo que nos valoran mucho, sí que lo encuentran auténtico, porque no hay barreras, porque no hay vitrinas. Pueden tocar los objetos y los pueden sentir muy cerca. Y eso, que puedas tocar la madera de la barca... No digo que todo el mundo lo haga, ni tampoco les animamos a hacerlo, pero sí que, en un momento dado, puedes hacerlo; en principio no es nada malo y eso ayuda a interactuar y sí, crea emociones.

Van a contracorriente porque tocar algo en un museo está muy penalizado hoy día.

El tacto también es otro sentido que deberíamos desarrollar un poco más. Con el nuevo Plan de Museos tenemos que hacer un plan de accesibilidad y tenemos que tener objetos para tocar. Y el otro día estaba mirando y pensaba, no sé, porque aquí se puede tocar todo, realmente. Mucha gente hace reproducciones en 3D o no sé qué para tocar aquel objeto, pero bueno, no es Las Meninas.

¿Recuerda cuándo se integró al equipo del museo?

En 2005. Es aquello que comentaba antes, que había unos objetos que se habían recogido en unas barracas de pescadores y era necesario hacer un inventario o catálogo para saber bien qué había en el sótano del Ayuntamiento: unas baldosas, unas maquetas, redes, un poco de todo.

¿Usted ya había trabajado en esto?

Sí, mi trabajo era hacer inventarios y catálogos de objetos de arte en la Fundació Mascort y, en aquel momento, estaba trabajando en el Archivo Administrativo de Girona. Fue cuando conocí a Lurdes Boix y me planteó si no me interesaría hacer este catálogo y vine durante un año. Después pudimos escoger qué piezas seleccionábamos para poner en la exposición permanente del Museu de l’Anxova. Se enviaron a restaurar, creamos la museografía y el museo se inauguró en 2006. Desde entonces estoy aquí.

Estudió historia del arte y se especializó en la historia y la iconografía de las cajas de marineros.

Sí, mientras estudiaba pasó algo precioso y curioso que no creo que vuelva a pasar nunca más en la vida. En el periódico, en la sección de ofertas de trabajo, había un anuncio que decía: “Se busca historiadora del arte”. Todo el mundo en la universidad se presentó y fui la afortunada de poder trabajar. En la universidad no sales especializada en ningún ámbito. Fui a trabajar a la Fundació Mascort y les hice el inventario para que después pudiera convertirse en una fundación. Fue donde conocí el mundo de las antigüedades. Hay actividades preciosas, muebles valiosísimos, unas cerámicas espectaculares, pero a mí, lo que me llamó la atención fue un mueble súper popular: las cajas de marinero, que tienen una iconografía muy naíf, ese sentimiento muy cercano.

¿Qué son exactamente?

Eran las cajas que se llevaban los marineros cuando iban de viaje y llevaban un exvoto o un recuerdo de la familia para tener ese vínculo durante el viaje. Cuando la gente volvía, si el viaje había ido bien y habían sobrevivido a la tormenta, hacían un exvoto. Pero pensaron: en las cajas nos adelantamos, hacemos el exvoto primero y ya nos lo llevamos puesto, a ver si así tenemos más posibilidades de volver sanos y salvos.

¿En el museo tienen alguna?

En el Alfolí de la Sal, pero no es de L’Escala, es de tema religioso y nos la han cedido desde el Museu Marítim de Barcelona.

¿No se hacían en L’Escala?

Sí que había y hay, pero, de momento, no las quieren donar. Es el recuerdo de la familia, de los abuelos y hasta que no se rompe ese vínculo pasan generaciones. Es muy diferente donar una red que una caja donde guardas objetos personales de la familia. El apego es diferente. Estas cajas son muy bonitas, estéticamente son preciosas. La más bonita está aquí en L’Escala, que es una pareja de enamorados, vestidos de época. Porque algunos se llevaban el exvoto y otros, a la novia. Sale un perrito llevando una jaula con un pájaro dentro. Uno que lanza una flecha y un corazón.

Usted entró un año antes de abrir el museo y ha visto cómo ha ido evolucionando y se ha ido haciendo mayor.

Y cómo ha ido creciendo. En principio montábamos la exposición en el Matadero. Se consiguió un FEDER para restaurar y acondicionar. Pero como teníamos tantos objetos, antes de conseguir el Matadero, desde el Ayuntamiento había surgido la idea de poder hacer el Museu de l’Anxova i de la Sal en Can Cinto, en la casa de pescadores. Por eso, paralelamente, se había restaurado la casa, pero los impedimentos, la necesidad de derribarla. ¿Qué gracia tiene construir una casa de pescadores si después tienes que ponerle un ascensor dentro? Así, todas estas piezas que no habían cabido en el relato para poder explicar la historia del Museu de l’Anxova, decidimos ponerlas allí y aquel fue nuestro primer museo visitable.

La mayoría de peces del museu son fruto de donaciones de la gente del pueblo, esto ha potenciado la identificación y la conexión. / Basili Gironès

No es el único espacio patrimonial del que se hacen cargo desde el Museu.

Poco a poco incorporamos las torres, el lavadero, Santa Reparada, el cementerio marinero… todo esto lo hacíamos porque uno de los objetivos del museo es la divulgación, que pueda venir gente y conocer este patrimonio. No tiene sentido que siempre esperes a que vengan a ver el museo, tienes que ofrecer cosas diferentes. Y como en L’Escala no todo es pesca, empezamos a hacer las rutas y ahora me parece que tenemos quince y son todas variadas. Este noviembre estrenamos otra vinculada a las víctimas de los campos de concentración.

También por la fiesta del Carmen sacaron la teranyina Paca.

Esto ha sido un reto muy grande. Muchos pueblos de costa tienen barcas para poder enseñar cómo era la pesca en aquellos tiempos, pero que puedan navegar, la cosa es mucho más complicada. Hace unos años se abrió una pequeña brecha, se hizo un anexo a la ley que establecía que a las barcas históricas no les tenían que cortar la quilla, sino que podían navegar. Y aquí es cuando intentamos salvar la Paca. Y nos ha costado mucho, pero lo hemos conseguido. Empezamos en 2020 y los papeles llegaron dos días antes, el 14 de julio.

Es la voluntad de recuperar patrimonio marítimo y que forme parte también del museo.

Y que esté vivo. Aquí también tenemos las drassanes Sala, que son de sexta generación, las más antiguas que conocemos de Europa. Pues, si existe esto, hay que valorarlo. El hecho de tener estas barcas y que ellos se dediquen a recuperar embarcaciones de madera, les propusimos si se veían con ánimo de hacer un taller. Y trabajamos con la Paca. Y los mantenimientos los iremos haciendo en el taller y así es algo vivo. Transmites el conocimiento de las drassanes, de cómo son las barcas, de cómo se pescaba antes y quién sabe, como todo es material sostenible, quizá volvamos a ello.

No hay que perder este conocimiento.

Pero además de no perderlo, divulgarlo. Ahora hemos hecho un escaneado 3D de esta barca, es decir, que cada pieza está escaneada digitalmente. Nos lo están haciendo desde la universidad estudiantes que están aprendiendo esta técnica y así, en un futuro que espero que no sea lejano, se pueda desmontar entera, volverla a construir; si falta una parte, saber exactamente qué forma tiene para volver a construirla y hacer estudios de aerodinámica, ingeniería naval... Que esto que tenemos no se quede quieto tampoco, sino que haya también un futuro.

¿Qué les queda pendiente?

Tenemos colecciones que nos hace falta sacar, como una muy buena y extensa de malacología de Matilde Espinosa o la del pintor Ramis. No podemos enseñarlas porque no tenemos espacio. Las conchas necesitan vitrinas especiales que se vean bien. También la conservación es importante para que no se vuelvan opacas. No es como colgar unos cuadros, es muy costoso y si lo haces es para tenerlas unos años. Quizá en el espacio central del Museu de l’Anxova, pero necesitas más gente que nos ayude a hacer el traslado. Si ya el año que viene tenemos que hacerlo con todo el almacén…

También depende del museo la Festa de la Sal, una actividad que no se podría hacer sin la gente.

Sí, lo único que pasa es que la gente se nos hace muy mayor y tienes que cuidarla un poco más. Este año nos viene gente de Polonia con la fiesta de la sal que hacen ellos cerca de Cracovia, en las minas de Wieliczka. Aquí traerán talleres, danzas... será una fiesta de la Sal paralela. Será muy bonito, pero seguimos siendo los mismos y la logística es compleja. Si ves que la gente para quien lo haces está contenta, que lo ha disfrutado, que lo cuenta a sus amigos y lo explica con orgullo, vale mucho la pena porque creamos identidad y comunidad. Todo el mundo está contento de colaborar, de sentir que ha participado.

¿Cuánta gente son ahora en el equipo?

Jaume Badias, que es el técnico de patrimonio; Enrica, la técnica de archivo, y Gabriel Maragall, el guía. Después, dos personas en la recepción del Museu de l’Anxova y dos personas más en la del Alfolí. Además, ahora también hemos asumido las exposiciones temporales del Alfolí. Eso sí, hemos ganado una administrativa compartida.

¿Cómo valora este tiempo en la dirección?

Es muy apasionante, muy enriquecedor, son muchas cosas que te hacen ilusión, pero al final de todo, esto de ir creciendo cada vez más, tienes que empezar a frenar y pensar qué es lo que se puede sacar adelante y quedar bien y qué no, porque también está el mantenimiento, que es mortal: carpinterías, fontanería, un jardín, el del Clos del Pastor… Lo que me gusta mucho es trabajar en red. Somos miembros de diferentes redes como la de los Museos Marítimos del Mediterráneo, que es internacional y nos reunimos una vez al año; también de La mar de Museus...

¿Qué retos a corto plazo se marcan?

Aparte del almacén, dentro del Plan de Museos, todos los museos registrados tienen que ser accesibles no solo físicamente, sino también para otras discapacidades. Esto nos obliga a adaptar y modernizar también todo lo que tenemos en las exposiciones permanentes. Y tenemos fechas límite para hacerlo. Una buena noticia es que Solitud vuelve a entrar en selectividad y estamos preparando unas fichas y unas dinámicas para que los estudiantes puedan conocerla más.

Es un reconocimiento porque llevan tiempo reivindicando la figura de Caterina Albert.

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Desde 2005 creamos la ruta Víctor Català porque desde Espais Escrits nos pidieron, coincidiendo con el centenario de la publicación de Solitud, hacer una ruta y la creamos. A partir de ahí vino el contacto con la familia, que confió y entendió que todos los manuscritos estarían mucho mejor guardados en el archivo.