Javi (23 años), el joven que vive en una cabaña aislada tras una infancia difícil en centros de menores: "Lo que me ha servido mucho es venirme aquí y alejarme de todo"

A la temprana edad de 23 años, Javi había dejado de salir de casa. La depresión lo tenía anclado a una habitación en plena ciudad, sin trabajo, sin rutina y sin ganas de nada. Él mismo lo resume así: "Yo soy un chico que vivía en la ciudad, estuvo pasando por un muy mal momento emocional, entonces llegué a un estado depresivo en el que yo no salía de mi casa, yo no me movía, yo era prácticamente un vegetal con 23 años", confiesa en un vídeo de su canal, Delavidatv, a raíz de la visita de Arnau Serrado, otro 'youtuber'.

Hoy vive solo en una cabaña apartada, se abastece de lo que puede producir con sus manos y cuenta su día a día como creador de contenido bajo la bandera de un movimiento que él llama 'Resistencia rural'. Su historia, sin embargo, empieza mucho antes de la montaña: en unos centros de menores.

Una infancia rota y una adolescencia inestable

La biografía de Javi da un vuelco muy pronto. "Mi madre falleció cuando tenía 9 años. Estuve con servicios sociales porque adquirieron mi custodia, entonces estuve en centros de menores. He vivido una infancia dura", relata. Ese punto de partida marcó una adolescencia de inestabilidad y de ausencias difíciles de reparar.

En lugar de esconderla, decidió convertir su experiencia en contenido público. "He intentado salir adelante y transformar toda esa ruina en algo bonito. Decidí crear contenido y hablar sobre mi vida y lo que había vivido", explica en el citado vídeo. Con el tiempo, dice, entendió qué era lo que llevaba años buscando: "He pasado muchas situaciones muy difíciles y me he dado cuenta que esto era lo único que necesitaba. Simplemente necesitamos paz".

'Resistencia rural': vivir con menos para depender menos

El traslado a la cabaña no fue solo una huida, sino un proyecto de vida con nombre propio. "La 'Resistencia rural' es un movimiento que incita a vivir libremente, lo más separados del sistema posible. Es buscarte un sitio, buscarte tus recursos y depender lo menos que puedas del gobierno y del consumismo que nos abruma", defiende. Su ecuación es sencilla: "El dinero, tal y como lo conocemos, se convierte en tiempo. Todo lo que tú te puedas ahorrar es tiempo que tienes para ti; todo lo que uno gana autosuficientemente es tiempo y recursos".

La autosuficiencia también le ha impuesto a Javi una disciplina que la ciudad nunca le exigió / YOUTUBE (@delavida444)

La autosuficiencia también le ha impuesto una disciplina que la ciudad nunca le exigió. "En la ciudad es muy fácil procrastinar porque lo tienes todo, pero aquí realmente no tienes nada; eso es lo que me ha incitado a mí a moverme y hacer cosas porque no tenía de otra", admite. Su conclusión es la siguiente: "Cuando vives de ti mismo y dependes en menor medida del sistema, pues vives mejor".

La naturaleza como "medicina real"

Javi también arrastraba una batalla con las adicciones. "Yo he tenido problemas con las drogas, he estado en centros de desintoxicación y realmente no me han sido útiles". Pero su decisión lo cambió todo: "Lo que me ha servido mucho es venirme aquí y alejarme de todo", cuenta. El aislamiento, insiste, ha funcionado donde no lo hizo el tratamiento convencional: "Desde que estoy aquí, creando mi propio proyecto de vida, me he alejado mucho de las drogas", cuenta. "Sentí que esto era mi medicina real", sentencia.

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Reconoce que el entorno rural exige renuncias, pero asegura que dar la espalda a ciertos privilegios acaba compensando: "Quizá sea un poco sacrificado vivir aquí, pero todos los beneficios que tienes para mí son increíbles". "Sé que lo que tengo aquí es paz, es tranquilidad y es un hogar", agrega. Su mensaje va dirigido a quienes se reconozcan en su punto de partida: "Espero sobre todo haber llegado a jóvenes que, como yo, estén pasando por un mal momento, se sientan solos o tristes, y que vean que poquito a poco uno puede salir de toda esa basura y estar mejor". Y remata: "De todo bache se puede salir".