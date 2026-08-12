Irene y Carlos, tres años viviendo en una furgoneta camperizada: "Hablar las cosas pequeñas antes de que se vuelvan grandes, porque las pequeñas cosas en 10 m² se crecen"

10 metros cuadrados, un perro y una gata y ocho países recorridos en 3 años. Irene y Carlos, una gallega y un venezolano que se conocieron en Buenos Aires, son una pareja que lleva desde 2023 viviendo sin tener que pagar ni alquileres ni hipotecas. A bordo de su furgoneta camperizada documentan su vida, lo bonito y lo difícil, y lo comparten con sus seguidores en su canal @unavidacamper.

Al mudarse a España, la pareja decidió seguir viajando y tras hacerlo durmiendo en el coche, acabaron comprando la furgoneta camperizada. Un estilo de vida para el que, de inicio, les hubiera gustado saber ciertas cosas. Es por ello que desde sus redes sociales se dedican a hablar sobre su forma de vida y a exponer todos los errores que han ido cometiendo.

Normas de convivencia

La convivencia en un espacio tan pequeño, admiten, puede llegar a convertirse en una "pesadilla". Es por ello que para que la relación aguante tienen cuatro reglas. La primera, "crear un espacio psicológico cuando el físico no existe, porque no hay habitaciones". La segunda, "tomar las decisiones de la ruta en frío y nunca cansados", pues sus peores discusiones surgieron de noche al debatir dónde dormir o aparcar.

La tercera regla es la comunicación, "hablar las cosas pequeñas antes de que se vuelvan grandes, porque las pequeñas cosas en 10 m² se crecen". La cuarta, "celebrar las cosas buenas en voz alta".

¿Cuánto cuesta vivir en una camper?

Sin alquiler ni hipoteca que pagar, este estilo de vida les cuesta 1432 euros mensuales a la pareja. 180 en combustible, 114 en conectividad, 83 en sus dos mascotas y 45 euros en lavandería. A estos desembolsos hay que sumar alimentación, mantenimiento, seguros y otros gastos variables asociados a la carretera.

Eso sí, tal como explican, los errores al camperizar acaban costando dinero. Escoger mal los materiales o los electrodomésticos puede acabar saliendo muy caro.

¿Qué se necesita antes de arrancar?

Irene y Carlos dan una serie de recomendaciones a tener en cuenta antes de empezar a vivir de esta manera:

Un fondo de emergencia de 2.000 euros intocables.

Sistema eléctrico probado y plan B de carga.

Conectividad resuelta: datos + Starlink si trabajas en remoto.

Tener una conversación honesta con tu pareja o contigo mismo.

Aplicaciones útiles: park4Night, Windy, Sygic, Gasall.

Ingreso activo o dinero para 3 meses mínimo.

"Si quieres dar el paso, la pregunta no es qué trabajo remoto existe, sino qué eres capaz de hacer ahora mismo con un ordenador o con tus manos", aseguran, restándole romanticismo al nomadismo digital. Ellos aseguran que "trabajar en remoto es totalmente compatible con la vida camper y que no necesitas ser creador de contenido para empezar".

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Tras años, tras un tiempo trabajando como teleoperadores, viven en Mallorca haciendo trabajos de temporada que les permitan ahorrar y seguir viajando. Además, también tienen ingresos de su canal y redes sociales y de colaboraciones con marcas, aunque avisan de que "construir esto llevó tiempo y no fue el punto de partida".