Incendios forestales en Catalunya y resto España hoy, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos

España sigue sufriendo uno de los veranos más graves de los últimos años en materia de incendios forestales, aunque la situación empieza a mejorar en la zona centro. Los fuegos de la Sierra Oeste de Madrid y de Burgohondo, en Ávila, han sido dados por estabilizados una semana después de su inicio, tras varios días de intensos trabajos y después de que el perímetro permaneciera sin avances durante 24 horas.

El incendio en Burgohondo (Ávila) ha sido el mayor de la historia reciente de España.

Visualización de los mayores incendios del siglo XXI en España.

El fuego de la Vall d'Uixó (Castellón) también ha podido ser estabilizado este viernes tras siete días activo.

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Mapa de incendios en España.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

Verano "complicado" Según la vicepresidenta del Gobierno, estamos ante un verano "complicadísimo", pues ha empezado muy pronto y es el más cálido desde que existen registros, al tiempo que se han registrado "incendios virulentos y con mucha intensidad y los datos lo confirman: a 11 de agosto hay 226.000 hectáreas quemadas, desde principios de año hemos visto 43 grandes incendios forestales". En este sentido, Aagesen ha hecho un llamamiento a la ciudadanía ante la jornada de este miércoles, donde se espera que miles de personas se desplacen para ver el eclipse, lo que puede generar un mayor riesgo de incendios, por lo que ha pedido especial prudencia. "Hablamos de muchos desplazamientos porque es un evento histórico y todo el mundo lo quiere disfrutar y muchas de las ubicaciones son espacios naturales, por lo tanto es imprescindible la coordinación entre todas las administraciones, la prevención y seguir muchas recomendaciones que estamos insistiendo en ellas", ha explicado. Sobre la necesidad de un pacto de Estado frente a la emergencia climática, ha recordado que no existe consenso político y que el PP debería aclarar "si está del lado de la ciencia y de la sociedad civil o está del lado del negacionismo".

Aagesen apunta al peor año en incendios, que han quemado ya 226.000 hectáreas La vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha señalado que todos los datos indican que 2026 va a ser "el peor año en materia de incendios", puesto que a día de hoy se han quemado ya 226.000 hectáreas en toda España. "Los datos nos llevan a decir que en este momento es el peor, hemos empezado mucho antes la temporada de incendios y los datos avalan que es un año especialmente dramático; queda todavía campaña, ojalá no se cumplan las previsiones, pero apunta al peor año en materia de incendios", ha afirmado este martes por la noche Aagesen en la Cadena SER.

Más de 600 efectivos afrontan la quinta noche contra el incendio de Niebla Más de 600 efectivos y abundante maquinaria pesada componen el dispositivo que continuará trabajando esta noche en las labores de extinción del incendio forestal declarado el pasado jueves Niebla (Huelva) que aún continúa activo tras recorrer una superficie de unas 25.000 hectáreas. Según ha informado el Infoca, están sobre el terreno 275 efectivos del Infoca, 250 de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 24 del Ejército de Tierra, 16 de la Brif La Iglesuela y 16 de la de Pinofranqueado, 16 del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y 20 de la Diputación de Sevilla. Asimismo, se cuenta con 31 autobombas -13 del Infoca, 12 de la UME, 3 del Consorcio de Huelva y 3 de la Diputación de Sevilla- y 12 buldóceres. Están activas una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y una Unidad de Meteorología y Transmisiones (UMMT). Estos trabajos nocturnos llegan después de una jornada en la que se ha logrado ir "estrangulando" al fuego al reducir su propagación al 25 % respecto a hace tres días, según ha informado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

La Guardia Civil moviliza a 300 agentes para garantizar la seguridad en el fuego de Niebla La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo compuesto por alrededor de 300 agentes con motivo del incendio declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva), para garantizar la seguridad de la población, facilitar las labores de extinción o esclarecer las circunstancias en las que se originó el fuego. Desde el inicio de la emergencia, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, se han movilizado 312 agentes, pertenecientes a distintas Unidades de Seguridad Ciudadana, SEPRONA, Subsector de Tráfico, Central COS, y Puesto de Mando Avanzado.

Aragón mantiene la alerta roja por incendios forestales en ocho zona de las provincias de Huesca y Zaragoza La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón ha establecido para este martes, 11 de agosto, Nivel de Alerta Rojo por Peligro de Incendios Forestales en un total de ocho zonas de la Comunidad --Depresión del Jalón, Moncayo y Aranda, Muela de Alcubierre, Prepirineo Central, Prepirineo Occidental, Prepirineo Oriental, Somontano Occidental y Somontano Oriental--, situadas todas ellas en las provincias de Huesca y Zaragoza. El resto del territorio aragonés se mantiene en nivel naranja salvo algunas zonas del Pirineo y el este de la provincia de Teruel. A lo largo de este martes se podrían dar incendios de alta intensidad en la mayor parte de la Comunidad, siendo el viento el principal factor de propagación, además de la topografía. Se espera viento flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo al mediodía a sur y sureste, con algún intervalo de moderado.

El Seprona investiga a cinco jóvenes por causar un incendio forestal tras acampar en las Illas Alvedosas (Pontevedra) El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Pontevedra investiga a cinco jóvenes, dos de ellos menores, por su presunta relación con un incendio forestal ocurrido en las Illas Alvedosas, en la Ensenada de San Simón, donde habían acampado. Los investigados son un joven de 19 años vecino de Arcade, dos de 18 años vecinos de Soutomaior, y dos de 16 años, vecinos de Arcade y Soutomaior. El incendio, ocurrido el 1 de julio en uno de los islotes de las Islas Alvedosas (Vilaboa), afectó a la totalidad del islote, con una superficie de unos 4.000 metros cuadrados. El área pertenece a una Zona de Especial Conservación, incluida en la Red Natura 2000.

Un total de 440 personas desalojadas por el incendio de Las Peñas de Riglos Un total de 440 personas han tenido que ser desalojadas de ocho pueblos por el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), que se declaraba este lunes, según los datos del Puesto de Mando Avanzado. De ellas, 30 son de Villalangua; otras 30 de Salinas de Jaca; 40 de Ena; el mismo número de Centenero; 13 de Arbués; 26 de Alastuey; 150 de Bailo y 111 de Larués. En este momento, 6 de los evacudos permanecen en Ayerbe, 2 en una residencia y 4 en un piso ofrecido por el Ayuntamiento.

La Junta cifra en 1.300 hectáreas la superficie calcinada en Veguellina (León) La Junta de Castilla y León ha informado de los datos de perimetración del incendio que se declaró en Veguellina (León) el pasado 29 de julio, con un total de 1.300 hectáreas afectadas, de las cuales 300 eran de superficie arbolada y 1.000 de matorral y monte bajo. Se trata, según los datos disponibles en la web de la Junta Inforcyl, del séptimo gran incendio forestal --más de 500 hectáreas forestales afectadas-- confirmado de la actual campaña, a la espera de datos oficiales de otros fuegos que han afectado a la comunidad en las últimas semanas.

Suben a 25.000 las hectáreas afectadas por el incendio de Niebla (Huelva) El incendio forestal declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva) alcanza ya una superficie recorrida de 25.000 hectáreas, mientras los equipos de extinción centran sus esfuerzos en perimetrar la zona afectada y la Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis sobre el origen del fuego. Así lo han señalado en declaraciones a los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y el delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano.