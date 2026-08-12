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Incendio

Un incendio en un parking de Peñíscola (Castellón) provoca heridos y varios vehículos quemados

Los bomberos trabajan para sofocar las llamas que se propagaron rápidamente a otros vehículos

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Alba Boix

Peñíscola
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Alrededor de las 14.30 horas de este miércoles ha comenzado el fuego en un terreno colindante a la zona de Peñismar, en Peñíscola. El incidente ha dejado varias personas heridas, según el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón. Medios sanitarios se han desplazado a la zona para atenderles.

Los bomberos apagan las llamas del incendio este miércoles en Peñíscola.

Los bomberos apagan las llamas del incendio este miércoles en Peñíscola. / Alba Boix

El solar se encuentra a escasos metros del nuevo parking disuasorio, entre la carretera Peñíscola-Benicarló y la zona residencial de Peñismar. La zona de vegetación colindante ha quedado también afectada. El descampado no está señalizado ni habilitado como parking, ni está alquilado por el Ayuntamiento de la localidad ni anunciado como estacionamiento, según fuentes municipales.

Cientos de personas han acudido al ver la gran columna de humo negro que se ha producido en cuestión de minutos.

En total, hay seis dotaciones de los Bomberos de la Diputación movilizadas y una unidad de mando. Además, realizan descargas de agua tres medios aéreos de la Generalitat, en concreto un helicóptero y dos avionetas.

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Decenas de coches junto al fuego, este miércoles.

Decenas de coches junto al fuego, este miércoles. / Alba Boix

Testigos oculares afirman que el fuego ha comenzado presuntamente en un coche eléctrico que estaba allí estacionado y, rápidamente, se ha propagado a los demás. Todavía se desconocen cuántos son los vehículos afectados, aunque Mediterráneo ha constatado que hay al menos tres automóviles calcinados. Los bomberos del consorcio provincial del Baix Maestrat están actuando por sofocar las llamas lo antes posible.

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Fuente: El Periódico de Mediterráneo

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