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Dos heridos tras descarrilar un tranvía en Sant Just Desvern

Los afectados han sido trasladados al Hospital Moisès Broggi

Un tranvía del Trambaix (T-3) a su paso por Sant Feliu.

Un tranvía del Trambaix (T-3) a su paso por Sant Feliu.   / JOSEP GARCIA

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Dos personas han resultado heridas por el descarrilamiento de un tranvía en Sant Just Desvern (Baix Llobregat, Barcelona). El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a una mujer y un hombre, ambos en estado menos grave.

Tras recibir asistencia, los dos afectados han sido trasladados al Hospital Moisès Broggi.

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El SEM ha movilizado un total de tres ambulancias para atender la emergencia y efectuar el traslado de los afectados al centro hospitalario.

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