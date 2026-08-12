Dos heridos tras descarrilar un tranvía en Sant Just Desvern

Dos personas han resultado heridas por el descarrilamiento de un tranvía en Sant Just Desvern (Baix Llobregat, Barcelona). El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a una mujer y un hombre, ambos en estado menos grave.

Tras recibir asistencia, los dos afectados han sido trasladados al Hospital Moisès Broggi.

Noticias relacionadas

El SEM ha movilizado un total de tres ambulancias para atender la emergencia y efectuar el traslado de los afectados al centro hospitalario.