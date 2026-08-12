Suceso
Dos heridos tras descarrilar un tranvía en Sant Just Desvern
Los afectados han sido trasladados al Hospital Moisès Broggi
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Dos personas han resultado heridas por el descarrilamiento de un tranvía en Sant Just Desvern (Baix Llobregat, Barcelona). El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a una mujer y un hombre, ambos en estado menos grave.
Tras recibir asistencia, los dos afectados han sido trasladados al Hospital Moisès Broggi.
El SEM ha movilizado un total de tres ambulancias para atender la emergencia y efectuar el traslado de los afectados al centro hospitalario.
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