El Gran Hermano del Observatorio de Yebes durante el eclipse solar: drones, caballos, perros y 70 agentes

Un hombre discute fuertemente con dos guardias civiles por no poder aproximarse al Observatorio de Yebes, en Guadalajara. Los agentes le explican amablemente que no se puede adentrar por esa carretera que sale del pueblo y que a los dos kilómetros llega al centro astronómico, el lugar elegido por el Gobierno para disfrutar del histórico eclipse solar. Hasta tres ministros se han desplazado hasta aquí: Diana Morant, ministra de Ciencia; Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior; y Óscar Puente, ministro de Transportes.

Vista de la carpa de seguridad de la Guardia Civil en el Observatorio de Yebes, en Guadalajara / ALBA VIGARAY

Al lado de una de las enormes antenas telescópicas, la Guardia Civil ha instalado un puesto de mando donde vigila y coordina la seguridad de cada milímetro del recinto, en medio de un encinar abierto, para que todo "transcurra con normalidad" y no haya incidentes.

Desde allí se coordina el Grupo de Caballería, la unidad de perros y los agentes rurales de seguridad, además de la unidad Pegaso, que se encarga de los tres drones que sobrevuelan el espacio, así como los agentes que regulan el tráfico en esta zona que es una de las más demandadas para ver el eclipse en su totalidad. En total, más de 70 agentes, además del propio personal de seguridad de cada ministerio.

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De igual forma, desde este puesto se tiene acceso a otras diez cámaras situadas en sendos puntos clave en toda la porografía española, principalmente en el norte del país, donde se espera un seguimiento masivo del eclipse.