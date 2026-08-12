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Eclipse solar, última hora en directo: a qué hora es, mapa con franja de visibilidad en España y dónde encontrar gafas homologadas
Catalunya creará un atlas divulgativo para implicar a la población en el eclipse de sol del 12 de agosto
El Gobierno y la ONCE repartirán dos millones de gafas gratis para ver el eclipse del próximo 12 de agosto
El próximo miércoles -12 de agosto-, la luna tapará completamente el sol durante más de un minuto. Se trata de un evento que empezará a ser visible a las 19.30 horas en Galicia (hora peninsular española), avanzando en diagonal por el territorio peninsular hasta cubrir por completo Castellón y Baleares sobre las 20.31.
En este sentido, en Catalunya, se podrá ver desde la provincia de Tarragona y la mitad sur de la de Lleida. Mientras, en Barcelona y Girona el eclipse será parcial.
A continuación te recogemos la última hora y noticias relacionadas con este fenómeno histórico para que puedas disfrutarlo con toda la información.
Los Agents Rurals piden evitar zonas forestales durante el eclipse y movilizan a 150 efectivos
El dispositivo especial desplegará unos 150 agentes en toda Catalunya, con el apoyo de dos helicópteros, ante la previsión de una elevada afluencia de visitantes. Los Agents Rurals reclaman actuar con responsabilidad, no hacer fuego y acudir a los espacios habilitados por los municipios, mientras localidades como Almatret han cerrado caminos y accesos a zonas boscosas para reducir el riesgo de incendios y atrapamientos.
Illa, Viñuales y Montserrat activan la cuenta atrás para el eclipse
Acompañados por la música de "El rey león", Salvador Illa, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, y la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, han pulsado finalmente el gran botón rojo justo a las 20.30 horas, activando simbólicamente la cuenta atrás para el eclipse. El gesto ha puesto el broche al acto institucional y ha dado paso oficialmente a las últimas horas antes del gran fenómeno astronómico.
Illa llama a disfrutar del eclipse con prudencia y anuncia 23 puntos de observación
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha definido el eclipse como “un regalo de la naturaleza” y ha recordado que fenómenos cotidianos como una salida de sol ya permiten apreciar su belleza, aunque ha subrayado que el de este miércoles será un acontecimiento especialmente singular.
Illa ha reivindicado la necesidad de apreciar y disfrutar de la naturaleza, pero también de cuidarla, y ha hecho una defensa explícita de la ciencia. El president ha destacado que el conocimiento científico permite entender mejor el mundo y ha defendido la importancia de divulgarlo y hacerlo accesible al conjunto de la ciudadanía.
En su intervención también ha hecho referencia a las Lágrimas de San Lorenzo, la lluvia de estrellas que coincide estos días con la cita astronómica, como otro de los espectáculos que ofrece el cielo durante estas jornadas.
El president ha pedido prudencia a todas las personas que quieran seguir el eclipse y ha insistido especialmente en la necesidad de utilizar las gafas de protección adecuadas para observarlo con seguridad.
Catalunya contará con 23 puntos de observación repartidos entre 18 municipios, según ha explicado Illa, para facilitar que la ciudadanía pueda seguir el fenómeno desde diferentes lugares del territorio.
El presidente ha cerrado su intervención con una invitación a disfrutar de lo que ha presentado como una de esas fortunas que ofrece la vida, un acontecimiento que, ha señalado, se vivirá de manera especialmente intensa desde Tarragona.
El eclipse llegará a más de 2.500 alumnos y también a residencias y prisiones
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha reivindicado que la ciencia ocupe un lugar central en la toma de decisiones y ha enmarcado el acto dentro de la iniciativa "Catalunya mira el cel". Montserrat ha destacado especialmente la voluntad de acercar el eclipse a toda la sociedad, con actividades previstas en escuelas y centros educativos que llegarán a más de 2.500 alumnos de primaria y secundaria, pero también a centros residenciales y prisiones.
La consellera ha defendido así que el eclipse se viva no solo como un fenómeno astronómico excepcional, sino también como una oportunidad para extender el conocimiento científico a todos los ámbitos de la sociedad.
Viñuales augura que el “eclipse solar del siglo” marcará la memoria de Tarragona
El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha situado el acto como el inicio de la cuenta atrás hacia un fenómeno excepcional, que ha definido como el eclipse solar del siglo, y ha destacado el escenario elegido para hacerlo: frente al mar Mediterráneo y junto al Anfiteatro romano de Tarragona.
Viñuales ha reivindicado una Tarragona vinculada a la ciencia, al conocimiento y a la emoción por el cielo, y ha subrayado el carácter único de un fenómeno de estas características. El alcalde ha asegurado que el eclipse quedará incorporado a la memoria colectiva de la ciudad y ha augurado que serán días que los ciudadanos recordarán durante toda la vida.
El alcalde también ha presentado el acontecimiento como un nuevo escaparate de Tarragona ante el mundo, no solo por el fenómeno astronómico, sino también por la oportunidad de relacionar la ciudad con la ciencia, la divulgación y el conocimiento.
En su intervención, Viñuales ha recurrido además a la historia de la astronomía y ha recordado a Tales de Mileto, a quien se atribuye la predicción de un eclipse en la Antigüedad. A partir de este ejemplo, ha defendido que la humanidad ha avanzado gracias a su capacidad de observar, hacerse preguntas y tratar de comprender aquello que sucede a su alrededor.
Valentina Raffio
Todos pendientes del cielo: la amenaza de nubes obliga a cambiar planes y mantiene en vilo a millones de personas ante el eclipse del siglo
Solo faltan unas horas para la llegada del primer eclipse total de Sol en más de un siglo en España y, en vísperas del gran acontecimiento, todas las miradas se dirigen al cielo. El lienzo celeste no solo será el escenario del llamado "espectáculo astronómico del siglo", sino que, además, también será la gran incógnita de la que dependerá la visibilidad final del fenómeno. Lo que más preocupa, afirman los expertos, es la posible aparición de nubes en algunos puntos de la cornisa cantábrica y del litoral Mediterráneo, entre ellos el sur de Catalunya. Los especialistas afirman que, aunque los modelos apuntan a un riesgo de nubes de hasta el 70% en algunas zonas, "todavía hay mucha incertidumbre" sobre cómo serán estas nubes y cuánto enturbiarán la experiencia del eclipse. Ante la duda, son muchos los ciudadanos que preparan cambios de itinerarios de última hora para esquivar los nubarrones y poder presenciar el fenómeno en todo su esplendor.
El último boletín especial emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en vísperas del eclipse apunta a que este miércoles, especialmente a partir de la tarde, se espera una jornada de tiempo estable y cielos entre poco nubosos y despejados en buena parte de la meseta norte y centro de la Península. Los análisis indican que las zonas con mayor probabilidad de nubes bajas son Asturias y Cantabria, donde este fenómeno podría ocultar buena parte del eclipse. También se está siguiendo la posible aparición de nubes de tormenta a partir del mediodía en zonas montañosas del este peninsular, así como en algunos puntos del área mediterránea, "donde los restos de esa nubosidad podrían entorpecer la visión del eclipse por estar el sol muy bajo y situarse esas nubes al oeste". En Catalunya, Meteocat también afirma que la nubosidad podría enturbiar la visión del eclipse desde algunos puntos del litoral sur, aunque aún no está claro en qué grado.
Un gran botón rojo marca la cuenta atrás para el eclipse solar
Las primeras autoridades ya han llegado al Parc de l'Amfiteatre, donde vecinos y asistentes aguardan el inicio del acto. En el centro del escenario, un gran botón rojo simboliza la puesta en marcha de la cuenta atrás para el fenómeno astronómico.
Tarragona inicia la cuenta atrás para el gran eclipse solar
Apenas 24 horas antes del fenómeno, el Parc de l'Amfiteatre acoge el acto institucional que marca el inicio de la cuenta atrás en Catalunya. La cita reúne a vecinos, autoridades y expertos en astronomía en una ceremonia con ciencia, divulgación y música en directo a cargo de la Banda Unió Musical de Tarragona.
El president asegura que se trata de un fenómeno "excepcional"
Salvador Illa ha querido destacar cinco puntos con relación al eclipse de sol poniendo en primer lugar el del valor de la naturaleza, porque se trata de un fenómeno natural "excepcional" que no volverá a repetirse igual hasta el 17 de noviembre de 2180. En este sentido, ha hablado de la necesidad de entender que es necesario "cuidar el medio ambiente". También ha hecho inciso en el aspecto científico y por eso ha valorado "el esfuerzo histórico" de la investigación para comprender los movimientos de los astros y ha recordado la figura del científico leridano Joan Oró. El presidente catalán también ha hablado de la divulgación de este fenómeno y ha recordado el sitio web oficial eclipsicatalunya.cat para acercar la información pedagógica y práctica a toda la ciudadanía. Según Isla, el eclipse es un fenómeno que despierta curiosidad e interés por la ciencia entre jóvenes y adolescentes y también ha querido destacar de forma especial la participación de las chicas en estas disciplinas.
Illa hace un llamamiento a la “prudencia” a la hora de seguir el eclipse total de sol y pide respeto por la naturaleza
El presidente del Govern, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento a la "prudencia" a la hora de seguir el eclipse total de sol que se podrá ver en Catalunya. Ha recordado que se han habilitado 23 puntos de observación "seguros" distribuidos en 18 municipios y también que se han restringido accesos a determinados parques naturales. El presidente ha pedido "respeto" por la naturaleza a la hora de ir a ver este fenómeno y ha alertado del alto riesgo de incendio debido a las elevadas temperaturas. Acompañado de la consellera de Investigación y Universidad, Núria Montserrat, y el alcalde Fèlix Larrosa, Illa ha dado el pistoletazo de salida a 'La ruta del eclipse solar' desde el claustro de la Seu Vella, uno de los puntos de observación que registrará un aforo completo durante el eclipse.
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