Eclipse solar, última hora en directo: a qué hora es, mapa con franja de visibilidad en España y dónde encontrar gafas homologadas

Illa llama a disfrutar del eclipse con prudencia y anuncia 23 puntos de observación

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha definido el eclipse como “un regalo de la naturaleza” y ha recordado que fenómenos cotidianos como una salida de sol ya permiten apreciar su belleza, aunque ha subrayado que el de este miércoles será un acontecimiento especialmente singular.

Illa ha reivindicado la necesidad de apreciar y disfrutar de la naturaleza, pero también de cuidarla, y ha hecho una defensa explícita de la ciencia. El president ha destacado que el conocimiento científico permite entender mejor el mundo y ha defendido la importancia de divulgarlo y hacerlo accesible al conjunto de la ciudadanía.

En su intervención también ha hecho referencia a las Lágrimas de San Lorenzo, la lluvia de estrellas que coincide estos días con la cita astronómica, como otro de los espectáculos que ofrece el cielo durante estas jornadas.

El president ha pedido prudencia a todas las personas que quieran seguir el eclipse y ha insistido especialmente en la necesidad de utilizar las gafas de protección adecuadas para observarlo con seguridad.

Catalunya contará con 23 puntos de observación repartidos entre 18 municipios, según ha explicado Illa, para facilitar que la ciudadanía pueda seguir el fenómeno desde diferentes lugares del territorio.

El presidente ha cerrado su intervención con una invitación a disfrutar de lo que ha presentado como una de esas fortunas que ofrece la vida, un acontecimiento que, ha señalado, se vivirá de manera especialmente intensa desde Tarragona.