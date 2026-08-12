En Directo
Al minuto
En directo | Última hora del eclipse solar en España hoy, 12 de agosto: mapas, horarios y momento de máxima visibilidad por zonas
Todo sobre el eclipse solar de 2026: a qué hora es, cuánto dura y dónde se verá mejor
El tráfico en Catalunya por el eclipse solar, en directo: restricciones en la AP-7, sanciones, recomendaciones y última hora del dispositivo de movilidad para este 12 de agosto
Este miércoles -12 de agosto-, la luna tapará completamente el sol durante más de un minuto. Se trata de un evento que empezará a ser visible a las 19.30 horas en Galicia (hora peninsular española), avanzando en diagonal por el territorio peninsular hasta cubrir por completo Castellón y Baleares sobre las 20.31.
En este sentido, en Catalunya, se podrá ver desde la provincia de Tarragona y la mitad sur de la de Lleida. Mientras, en Barcelona y Girona el eclipse será parcial.
EL PERIÓDICO recoge la última hora y noticias relacionadas con este fenómeno histórico para que puedas disfrutarlo con toda la información.
Calor, lluvias y tormentas ponen en aviso a casi toda España
Las altas temperaturas pondrán en aviso a 15 comunidades autónomas (CCAA) este miércoles 12 de agosto, día del eclipse solar, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De ellas, ocho alcanzarán el nivel naranja por calor. Además, hay avisos por lluvias y tormentas en Andalucía, Castilla-La Mancha y Región de Murcia.
Los flujos de movilidad
"Los flujos de moviidad están dentro de lo razonable", ha asegurado la consellera de Interior, Nuria Parlón, desde Reus. "Los ciudadanos han realizado sus desplazamientos con antelación y veremos si se incrementa el flujo en las próximas horas, pero no creemos que vaya a sobrepasarse el volumen previsto", ha afirmado.
Sierra Nevada se prepara para la observación del eclipse
La estación de esquí de Sierra Nevada en Granada pone en marcha el telecabina Borreguiles para facilitar la observación tanto de las perseidas como del eclipse parcial de sol en el área de Borreguiles, a 2.700 metros de altitud en una semana de gran actividad astronómica en la estación.
Así, durante la jornada de este miércoles, la actividad del telecabina y de programas astronómicas será prácticamente ininterrumpida desde la mañana a la madrugada. Así, el remonte permanecerá operativo desde las 9,30 horas hasta las 1,45 horas, si bien se requerirán tiques para diferentes actividades.
Recomendaciones de visualización
Desde Procicat, han alertado a los ciudadanos del riesgo eleveado de incendio y han instado a los ciudadanos que quieran ver el eclipse a que lo hagan desde los puntos habilitados para evitar imprevistos en las zonas rurales.
Activado el Procicat emergencia
El Govern ha activado el dispositivo Procicat Emergencia por el eclipse, según ha anunciado esta mañana. Ha desplegado un total de 200 efectivos de Mossos extraordinarios para dar soporte en tareas de movilidad y afectaciones. Además algunos ayuntamientos han reforzado el transporte público para evitar aglomeraciones y se espera que el retorno de los ciudadanos se lleve a cabo de forma escalonada.
Riesgo de incendio alto
AEMET advierte de que España está en riesgo de incendio entre alto y extremo y pide extremar precauciones durante las salidas de este miércoles :
Despliegue policial excepcional
La Policía Nacional va a desplegar unos 9.400 agentes para garantizar la seguridad de los asistentes al eclipse solar que tendrá lugar este miércoles, en un dispositivo organizado bajo la coordinación y dirección de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.
Según han informado a través de una nota de prensa, cada Jefatura Superior ha elaborado un dispositivo propio adaptado a sus características territoriales y a sus necesidades específicas para evitar que la singular afluencia de visitantes y observadores derive en incidentes que puedan afectar a la seguridad pública.
Así, los agentes se encargarán de vigilar los principales puntos de observación, evitar la saturación o el colapso en los accesos a los miradores o zonas elevadas así como el bloqueo de vías de emergencia.
Eclipse parcial
Son muchos los que, a tan solo unas horas de la llegada del "eclipse del siglo", aún están dudando si observarlo desde un lugar con visibilidad al 99% como Barcelona o Madrid o si desplazarse hasta la franja de totalidad. Sobre esta cuestión se posiciona con contundencia Alejandro Sánchez de Miguel, investigador posdoctoral EMERGIA en la Oficina de Calidad del Cielo del Instituto de Astrofísica de Andalucía-CSIC, quien afirma que "un 99,99 % no es suficiente" para observar el eclipse y que "solo el 100 % es suficiente para ver el espectáculo en su totalidad y que dure, al menos, 30 segundos".
Impacto del eclipse
El impacto social del eclipse total de este miércoles ha puesto en guardia a autoridades, instituciones y comunidades autónomas con el fin de reforzar los dispositivos de emergencia, con especial precaución ante el riesgo de incendios forestales y con planes de control ante las concentraciones masivas, en una jornada donde se prevén miles de desplazamientos.
Protección Civil ha activado la fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 del Plan Estatal General de Emergencias, mientras que la Guardia Civil movilizará más de 24.000 agentes y reforzará la vigilancia en más de 660 puntos de observación.
La pregunta que toda persona con miopía y astigmatismo se hace ante el eclipse: ¿cómo me pongo las gafas homologadas si ya llevo gafas para ver?
Es muy probable que ante la llegada del "eclipse del siglo" del próximo 12 de agosto sean muchos los que se hagan la misma pregunta. Y es cómo se colocan las gafas para ver el eclipse si ya se deben utilizar gafas para ver. ¿Se colocan por encima del cristal? ¿Por debajo? ¿Es mejor evitar las gafas y usar lentillas ese día? ¿Y acaso las personas con miopía o astigmatismo verán peor el eclipse? Quienes lleven gafas graduadas no deben quitárselas, sino colocar las gafas específicas para eclipses por encima, "comprobando que cubren por completo los ojos y que no queda ningún espacio por el que pueda entrar la luz solar".
- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) lo confirma: estas son las zonas de España con mayor riesgo de sufrir un terremoto
- Mercedes López Romero (45 años), casi ciega por mirar al Sol, pide no ver el eclipse: 'Me da miedo cómo la gente va con niños y todo
- Agotadas las gafas para ver el eclipse en ópticas y farmacias de casi toda España: 'Si tienes 200 te las compro
- Un centro estético de Barcelona y una fábrica de L'Hospitalet, los únicos sitios con miles de gafas a la venta todavía para ver el eclipse
- Anatomía del eclipse: así será el rayo de oscuridad que cruzará España en 7 minutos
- Catalunya cerrará las salidas de la AP7 en el Ebre si hay colapso de tráfico por el eclipse
- ¿Te tapará la visión del eclipse solar un árbol o un edificio? Compruébalo en esta app
- Todo sobre el eclipse solar de 2026: a qué hora es, cuánto dura y dónde se verá mejor