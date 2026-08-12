En directo | Última hora del eclipse solar en España hoy, 12 de agosto: mapas, horarios y momento de máxima visibilidad por zonas

Este miércoles -12 de agosto-, la luna tapará completamente el sol durante más de un minuto. Se trata de un evento que empezará a ser visible a las 19.30 horas en Galicia (hora peninsular española), avanzando en diagonal por el territorio peninsular hasta cubrir por completo Castellón y Baleares sobre las 20.31.

En este sentido, en Catalunya, se podrá ver desde la provincia de Tarragona y la mitad sur de la de Lleida. Mientras, en Barcelona y Girona el eclipse será parcial.

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Calor, lluvias y tormentas ponen en aviso a casi toda España Las altas temperaturas pondrán en aviso a 15 comunidades autónomas (CCAA) este miércoles 12 de agosto, día del eclipse solar, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De ellas, ocho alcanzarán el nivel naranja por calor. Además, hay avisos por lluvias y tormentas en Andalucía, Castilla-La Mancha y Región de Murcia.

Los flujos de movilidad "Los flujos de moviidad están dentro de lo razonable", ha asegurado la consellera de Interior, Nuria Parlón, desde Reus. "Los ciudadanos han realizado sus desplazamientos con antelación y veremos si se incrementa el flujo en las próximas horas, pero no creemos que vaya a sobrepasarse el volumen previsto", ha afirmado.

Sierra Nevada se prepara para la observación del eclipse La estación de esquí de Sierra Nevada en Granada pone en marcha el telecabina Borreguiles para facilitar la observación tanto de las perseidas como del eclipse parcial de sol en el área de Borreguiles, a 2.700 metros de altitud en una semana de gran actividad astronómica en la estación. Así, durante la jornada de este miércoles, la actividad del telecabina y de programas astronómicas será prácticamente ininterrumpida desde la mañana a la madrugada. Así, el remonte permanecerá operativo desde las 9,30 horas hasta las 1,45 horas, si bien se requerirán tiques para diferentes actividades.

Recomendaciones de visualización Desde Procicat, han alertado a los ciudadanos del riesgo eleveado de incendio y han instado a los ciudadanos que quieran ver el eclipse a que lo hagan desde los puntos habilitados para evitar imprevistos en las zonas rurales.

Activado el Procicat emergencia El Govern ha activado el dispositivo Procicat Emergencia por el eclipse, según ha anunciado esta mañana. Ha desplegado un total de 200 efectivos de Mossos extraordinarios para dar soporte en tareas de movilidad y afectaciones. Además algunos ayuntamientos han reforzado el transporte público para evitar aglomeraciones y se espera que el retorno de los ciudadanos se lleve a cabo de forma escalonada.

Riesgo de incendio alto AEMET advierte de que España está en riesgo de incendio entre alto y extremo y pide extremar precauciones durante las salidas de este miércoles :

Despliegue policial excepcional La Policía Nacional va a desplegar unos 9.400 agentes para garantizar la seguridad de los asistentes al eclipse solar que tendrá lugar este miércoles, en un dispositivo organizado bajo la coordinación y dirección de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Según han informado a través de una nota de prensa, cada Jefatura Superior ha elaborado un dispositivo propio adaptado a sus características territoriales y a sus necesidades específicas para evitar que la singular afluencia de visitantes y observadores derive en incidentes que puedan afectar a la seguridad pública. Así, los agentes se encargarán de vigilar los principales puntos de observación, evitar la saturación o el colapso en los accesos a los miradores o zonas elevadas así como el bloqueo de vías de emergencia.

Eclipse parcial Son muchos los que, a tan solo unas horas de la llegada del "eclipse del siglo", aún están dudando si observarlo desde un lugar con visibilidad al 99% como Barcelona o Madrid o si desplazarse hasta la franja de totalidad. Sobre esta cuestión se posiciona con contundencia Alejandro Sánchez de Miguel, investigador posdoctoral EMERGIA en la Oficina de Calidad del Cielo del Instituto de Astrofísica de Andalucía-CSIC, quien afirma que "un 99,99 % no es suficiente" para observar el eclipse y que "solo el 100 % es suficiente para ver el espectáculo en su totalidad y que dure, al menos, 30 segundos".

Impacto del eclipse El impacto social del eclipse total de este miércoles ha puesto en guardia a autoridades, instituciones y comunidades autónomas con el fin de reforzar los dispositivos de emergencia, con especial precaución ante el riesgo de incendios forestales y con planes de control ante las concentraciones masivas, en una jornada donde se prevén miles de desplazamientos. Protección Civil ha activado la fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 del Plan Estatal General de Emergencias, mientras que la Guardia Civil movilizará más de 24.000 agentes y reforzará la vigilancia en más de 660 puntos de observación.