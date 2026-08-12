El eclipse complica la movilidad: Rodalies vive una jornada de caos, mientras que la AP7 esquiva el colapso

Los esfuerzos del Govern para garantizar la movilidad en Catalunya durante la jornada del eclipse solar total de este miércoles han acabado con una cierta normalidad en las carreteras, pero con caos en la red ferroviaria catalana. Las aglomeraciones en estaciones como Barcelona-Sants o en Sant Vicenç de Calders han obligado a activar el pla FERROCAT de Protecció Civil. No son pocas las personas que han tenido que recurrir a un plan 'B' o las que se han resignado a mirar el eclipse por la ventana en un tren demorado. De hecho, por la noche, los Mossos d'Esquadra han tenido que cerrar la estación de Tarragona ante la aglomeración de pasajeros que se disponían a regresar a Barcelona. En la AP7, más allá de caravanas por la mañana a causa de un accidente, de retenciones por la tarde de hasta 30 kilómetros en distintos tramos y del cierre del acceso de la A7 en Cambrils, el repunte de tráfico ha esquivado el colapso.

Los problemas en la red de Rodalies han empezado ya por la mañana, cuando los usuarios han denunciado que los Regionals en dirección a Tarragona eran trenes cortos y, algunos, sin aire acondicionado. El gentío se ha ido acumulando en los andenes de Sants a partir de primera hora de la tarde y ha empeorado aún más cuando, sobre las 16.30 horas, una incidencia en la señalización de la estación de Castelldefels ha provocado demoras de más de 30 minutos tanto en la R2Sud de Rodalies como en todos los Regionals de Tarragona y Lleida. Rodalies ha admitido que solo se habían previsto trenes largos para la R16 en dirección a Tortosa, y no para el resto de destinos de la línea.

Plataformas como Dignitat a les Vies han denunciado que la Generalitat no ha previsto ningún dispositivo especial para facilitar el transporte ferroviario hacia la franja de totalidad del eclipse. El único cambio introducido este miércoles en la programación habitual de Rodalies y Regionals ha sido un tren nocturno que partía de Tortosa con destino Barcelona unos minutos antes de las 22.00 horas. En Sants, algunos trenes se han tenido que detener durante cerca de dos horas porque el hacinamiento en su interior era tal que los pasajeros se apoyaban constantemente en botones de alarma o de apertura de puertas.

Movilidad en la AP7

El dispositivo previsto por el Servei Català de Trànsit para la alta movilidad que se esperaba hacia Tarragona y Terres de l'Ebre se ha desarrollado sin incidencias, aunque con momentos de complejidad. Sobre las seis de la tarde, la AP7, la vía que más preocupaba, sumaba 30 kilómetros de retenciones en varios tramos, principalmente entre El Vendrell y Altafulla.

Poco después el tráfico se ha ido normalizando, aunque las congestiones se han trasladado a otras vías del sur de Catalunya. Se han cortado las salidas de la A7 en Cambrils por el volumen de tráfico registrado. También se han producido ocho kilómetros de retenciones en la N340 entre El Vendrell y Creixell en sentido sur. Estas incidencias se han registrado a partir de las cinco de la tarde, cuando en la AP7 ya había restricciones para camiones.

La situación se ha empezado a complicar hacia el mediodía, con retenciones en algunos puntos de la AP7. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicado que las principales retenciones se han producido en la confluencia de grandes vías, como la AP7 o la A2 en Martorell o la AP7 en El Vendrell.