Los conspiranoicos del covid difunden ahora bulos sobre el eclipse de Sol: "Ni se os ocurra mirar. Malas consecuencias"

Los que en su momento difundieron bulos pseudocientíficos sobre la pandemia de covid-19 los difunden ahora sobre el eclipse solar que tendrá lugar este martes 12 de agosto. "Ni se os ocurra mirar el eclipse. Mal rollo. Malas consecuencias", ha escrito el cantante Miguel Bosé en Twitter. Bosé fue noticia durante la pandemia por sus declaraciones conspiracionistas o pseudocientíficas, afirmando que era una "gran mentira de los gobiernos", que había sido planificada y relacionando el 5G con una supuesta operación de control mundial.

La realidad, que no tiene nada que ver con las afirmaciones sin base científica de Miguel Bosé, es que el eclipse de Sol de este miércoles es un acontecimiento astronómico de primera magnitud. Es el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en 114 años, desde 1912. Además, desde el punto de vista científico, lo verdaderamente interesante no es el eclipse en sí, sino que la Luna funcionará durante unos minutos como un gigantesco "instrumento científico" que tapará el disco brillante del Sol. Eso permitirá observar con enorme detalle la corona, su atmósfera exterior, especialmente las zonas más próximas a la superficie que incluso los coronógrafos artificiales tienen dificultades para estudiar.

Estos días también han sido comentadas las declaraciones del futbolista Marcos Llorente, un negacionista de los peligros del sol y defensor del llamado 'callo solar', sin ningún tipo de base científica. En sus redes sociales, Llorente ha publicado mensajes poniendo en duda —y burlándose— que haya que utilizar gafas especiales y homologadas para ver el eclipse. Los médicos insisten en la necesidad de usar gafas homologadas para contemplar el acontecimiento astronómico de este miércoles y del riesgo de ceguera que existe en caso de que no se usen correctamente.

Más bulos

El misticismo que rodea los eclipses tiene miles de años de antigüedad y han sido muchas las creencias y leyendas que los han asociado con malos presagios o desastres naturales. Hoy día, aunque hace siglos que somos capaces de predecirlos, todavía persisten mitos sin fundamento que rodean el fenómeno astronómico.

El peligro de ver el eclipse a simple vista ha hecho creer a algunos usuarios que la Tierra quedará expuesta a una radiación extraordinariamente alta. Es falso. La radiación solar que nos llega no solo no es más alta, sino que se reduce a cerca de la mitad de lo habitual en los lugares donde el eclipse es total, según un estudio de 2018, cosa que afectará a buena parte de la Península. Así, la necesidad de ponerse gafas homologadas para observar el fenómeno no se basa en ningún aumento de la radiación, sino en lo peligroso que resulta siempre observar el sol a simple vista.

En la misma tónica, l os embarazos también son objeto de preocupación y desinformació n . Se han viralizado avisos de que el eclipse puede adelantar partos y provocar malformaciones en el bebé. Hay quien recomienda no salir de casa, o incluso atarse una cinta roja a la barriga. Ninguna de estas afirmaciones cuenta con una sola gota de evidencia científica.

"No hay ninguna relación entre los embarazos y la astronomía", sentencia el director del Observatorio del Montsec, Kike Herrero, también investigador en el Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC). Ningún estudio científico, ni ninguna institución especializada como el IEEC o la NASA, han alertado de efectos similares.