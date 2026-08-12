'Checklist' para el eclipse: 5 cosas que debes llevar en la mochila para disfrutar del evento astronómico del siglo

El día ha llegado. Hoy, por fin, España vivirá el primer eclipse total de sol en más de un siglo. Este miércoles está previsto que millones de personas se movilicen hacia zonas aptas para la observación de este fenómeno. Según apuntan las primeras estimaciones, durante esta jornada se esperan al menos 1,5 millones de desplazamientos hacia la franja de totalidad del fenómeno. A estos hay que sumarle todos los que se producirán en las zonas de parcialidad en busca del mejor mirador desde donde observar el espectáculo. Las autoridades piden acudir con tiempo a la cita, revisar todas las indicaciones sobre tráfico, estar al tanto de los últimos boletines del tiempo y, sobre todo, estar preparados para una jornada con avisos por calor extremo y elevado riesgo de incendios.

Este es el ‘checklist’ definitivo de cosas que debes llevar en la mochila antes de salir a ver el eclipse.

Empecemos por lo básico. Revisa tus bolsillos y asegúrate que, además de las llaves de casa, también te has acordado de llevar el móvil. Es importante que salgas de casa con las baterías del dispositivo bien cargadas y, a poder ser, con un cargador auxiliar y una batería portátil por si en algún momento necesitas recargar. Dado que durante esta jornada podrían producirse atascos tanto en los trayectos de ida como en los de vuelta, se recomienda tener instaladas aplicaciones para mantenerse actualizados ante eventuales atascos y cortes de carreteras y de la Aemet para revisar los últimos pronósticos del tiempo y poder afinar, si es el caso, hacia qué localidad vale más la pena viajar para asegurar la visión de un horizonte despejado. También se recomienda consultar la información proporcionada por las comunidades autónomas ante eventuales cierres de espacios naturales y carreteras en previsión del eclipse.

No salgas de casa antes de asegurarte que llevas el accesorio imprescindible para ver el eclipse. Es decir, las famosas, buscadas (y esperemos revisadas) gafas de protección para ver la ocultación del sol durante este fenómeno astronómico. Antes de echarlas a la mochila echa un último vistazo para asegurar que están buen estado, que no presentan ralladuras, agujeros o desperfectos en el filtro y que una vez puestas proporcionan una visión completamente opaca del entorno. A excepción del sol, claro. También revisa, solo por si acaso, que no están en la lista de seis marcas retiradas por las autoridades ante la excesiva opacidad del filtro.

Si te animas a hacer fotos del eclipse, recuerda que necesitas un filtro específico para proteger los sensores de tu cámara ante la radiación solar. En muchas tiendas de astronomía, fotografía y hasta naturaleza venden filtros para colocar delante de los objetivos tanto de cámaras profesionales como de móviles. Los expertos recuerdan que, de no utilizar estas protecciones, el eclipse podría causar daños estructurales en las cámaras y dejarlas completamente inutilizables. Sobre todo en el caso de un uso prolongado de los dispositivos durante el eclipse, como es en el caso de vídeos de larga exposición o de la toma de muchas imágenes seguidas.

Son muchos los expertos que en vísperas del eclipse han explicado que, más allá de utilizar el móvil para capturar alguna fotografía de recuerdo, estos dispositivos debería quedarse en el bolsillo. Por un lado, porque es muy complicado tomar una buena foto del sol con un móvil convencional. Y por otro lado, según ha explicado el presidente de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, Juan Cruz Cigudosa, "un exceso de retransmisiones en vídeo podría saturar las líneas y dificultar la comunicación en momentos de emergencia". Así que, por si acaso, mejor dejar el móvil guardado y disfrutar del momento.

Los pronósticos apuntan a que este miércoles será una jornada de calor extremo con valores por encima de los 35 grados en gran parte del territorio peninsular y máximas incluso por encima de los 40 en varios puntos del país. Es por eso que, en previsión de una afluencia masiva de personas a miradores habilitados para ver el eclipse, se recomienda ir preparados para hacer frente a unas horas de intenso calor. Entre los imprescindibles para echar a la mochila no pueden faltar unas botellas de agua fría, abanicos, gorros y crema solar para todos aquellos que, en pro de la previsión, lleguen unas horas antes al lugar de observación cuando el sol está aún alto. Los modelos apuntan a que durante los instantes clave del eclipse el calor empezará a aflojar, con temperaturas entre 2 y 5 grados por debajo de las máximas del día, pero aún rozando los 35 grados en muchos lugares.

Este 12 de agosto, España tendrá la suerte de poder presenciar dos fenómenos astronómicos espectaculares. El eclipse del que tanto se ha hablado. Y justo después, tras la puesta de sol, la lluvia de estrellas de las Perseidas, la más espectacular del verano. Los expertos recomiendan aprovechar la excursión para admirar ambos y, ya de paso, para no iniciar todos a la vez el viaje de vuelta a casa y evitar eventuales colapsos en las carreteras. Ante esta previsión, no es mala idea echar a la mochila algo de comida ya sea para merendar antes del eclipse o para cenar antes de las Perseidas. En el caso de tener la suerte de poder ver estos fenómenos desde alguna zona donde se produce un marcado descenso de las temperaturas durante la noche tampoco está de más llevar una rebequita. Solo por si acaso.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha difundido una guía de recomendaciones para todas aquellas personas que tengan pensado desplazarse a entornos naturales para ver el eclipse y la posterior lluvia de estrellas. Entre estas destaca la petición de "no dejar residuos" y "mantener las zonas limpias" para proteger del fauna y flora y "minimizar la degradación ambiental". Una forma fácil es evitar productos de un solo uso y apostar, por ejemplo, por reutilizables como botellas de cristal o aluminio. También es recomendable llevar una bolsa de basura para recoger los eventuales residuos generados.