A la caza del eclipse: salir de Madrid y Barcelona se complica mientras Valencia y Baleares cortan carreteras y accesos

España se ha echado este miércoles a la carretera para ir a mirar al cielo y presenciar el primer eclipse solar total del siglo XXI, un evento astronómico que no pasaba por la península desde 1912. El fenómeno ha movilizado a miles de personas, entre 400.000 y 1.500.000 según la previsión de la Dirección General de Tráfico, hacia los mejores puntos de observación y ha dejado atascos en Madrid y Barcelona, además de complicaciones de tráfico a lo largo de la franja de totalidad.

En Madrid, buena parte de los desplazamientos se han dirigido hacia el norte de la comunidad, uno de los puntos desde los que el fenómeno podrá contemplarse con mayor claridad. La A-1 ha concentrado buena parte de las complicaciones en sentido Burgos, con retenciones a su paso por San Sebastián de los Reyes, El Molar, Pedrezuela y Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias. También se han registrado problemas en la A-3, a la altura de Villarejo de Salvanés; en la A-6 en El Plantío, y en la M-607 en Tres Cantos.

Accidentes e incidencias en Catalunya

En Catalunya, la AP-7 ha acumulado la mayor parte de las retenciones, con cerca de 30 kilómetros de congestión repartidos en varios tramos en dirección sur. También la A-2 ha presentado tráfico complicado a su paso por Igualada, en sentido salida.

A estas dificultades se ha sumado un accidente en las Costes del Garraf que ha obligado a cortar la C-31 en sentido sur. El siniestro ha provocado hasta 10 kilómetros de retenciones, que han llegado hasta Castelldefels.

Sin embargo, los problemas no se han limitado a las carreteras. Una incidencia en las infraestructuras de la R2 Sud y de los trenes regionales también ha complicado el desplazamiento hacia el sur de Catalunya de quienes habían optado por el transporte público para buscar una buena visibilidad del eclipse. La circulación se ha limitado a dos trenes por hora y sentido, la mitad del servicio habitual. Aunque el problema ya ha sido resuelto, han persistido retrasos superiores a los 30 minutos.

Cortada la salida de Valencia por la V15

En la Comunidad Valenciana, un accidente registrado este mediodía en la A-7 a la altura de Godella ha provocado las primeras complicaciones de tráfico. El siniestro, un alcance entre varios vehículos, ha generado retenciones que se han prolongado durante buena parte de la jornada.

En la capital, la Policía Local ha activado además un dispositivo especial para restringir los accesos al entorno natural de El Saler y la Devesa ante la elevada afluencia prevista y el riesgo todavía presente de incendios forestales.

A partir de las seis de la tarde se ha cortado también la salida de Valencia por la V-15, que conecta con la Autopista del Saler y la CV-500. El dispositivo contempla además cortes en otros puntos de conexión con Pinedo y en la propia CV-500 antes de acceder a la masa forestal, así como restricciones de entrada desde la V-30.

Retenciones en Galicia

Una avería en un vehículo en la AP-9 a la altura de Padrón (A Coruña, Galicia) este mediodía ha provocado retenciones de hasta seis kilómetros en la carretera, coincidiendo con el aumento general de tráfico por el eclipse. Sin embargo, durante la tarde se ha podido retirar el vehículo y se ha normalizado la circulación horas previas al eclipse.

La DGT ha detectado además acumulaciones de tráfico en el peaje de Cecebre, en Abegondo, que permite continuar hacia la ciudad herculina o llegar hasta Ferrol.

20 carreteras cortadas en Baleares

En las islas Baleares, 16 carreteras han permanecido cortadas esta tarde en Mallorca, dos en Menorca y dos en las Pitiusas.

En Mallorca, la mayoría de las restricciones han afectado a los accesos hacia la Serra de Tramuntana. Se han producido cortes en las vías hacia Andratx, el puerto de Valldemossa, Puerto de Sóller y Cala Tuent, así como en las salidas 6, 7 y 8 de la autopista de Llucmajor, correspondientes a Playa de Palma, cabo Blanco y camí de sa Torre. También se han restringido los accesos a la carretera de Randa, en Algaida; Sant Salvador, en Felanitx; y Ses Salines.

En Menorca, las restricciones afectan a las carreteras que conducen a Punta Prima y Cavalleria. En Ibiza se ha cerrado el camino hacia Cala Tarida, mientras que en Formentera se ha restringido el acceso al Cap de Barbaria.

El Consell de Ibiza ha advertido, además, de que espera una elevada concentración de personas y vehículos en varios puntos de Sant Joan, entre ellos Benirràs, Na Xamena, es Caló de s'Illa, Cala Xarraca, Portinatx y el faro des Moscarter. Por este motivo, los accesos podrán regularse o restringirse en función de la afluencia.

Precaución

La DGT ha pedido a los conductores que extremen la precaución durante la jornada y, especialmente, que eviten iniciar el regreso de forma simultánea una vez finalice el eclipse, ya que podría provocar importantes retenciones en carreteras secundarias. Además, ha recordado también que está completamente prohibido detener los vehículos tanto en los arcenes como en la propia calzada.